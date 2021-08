La previa del duelo ante el Recreativo de Huelva volvió a dejar una doble presentación en la sala de prensa del estadio El Arcángel. El Córdoba CF contará con Omar Perdomo y Álex Bernal, jugadores de amplia trayectoria profesional y que ya ofrecieron sus virtudes futbolísticas a lo largo de la pretemporada. El director deportivo Juan Gutiérrez Juanito, como ocurre habitualmente, fue el encargado de liderar el acto ante los medios de comunicación.

Omar Perdomo: "Uno no dice no a un club como el Córdoba"

El gaditano, centrando su primera exposición en el extremo canario, reseñó que aprovecharon “la oportunidad de mercado” con Omar Perdomo. "Tuvo un problema con el pubis, se estuvo recuperando y jugó menos partidos de lo esperado" cuando perteneció al San Fernando. El equipo de trabajo sabía "de su calidad" y "dentro de esta apuesta que hacemos y él hace por crecer en esta entidad, sus miras están planteadas en escalar peldaños para ayudarnos a conseguir los objetivos". Polivalente en la zona de ataque, "por ambos costados y detrás del punta", el nuevo fichaje tiene "bastante talento y buen balón parado".

Omar, más allá de recalcar su predisposición a disputar minutos en cualquier "posición adelantada", agregó que llegó al conjunto blanquiverde para "sumar, ayudar al equipo y da todo lo mejor de mi para que crezcamos la entidad y yo". Porque "uno no dice no a un club como el Córdoba", sobre todo por su "historia, estadio y afición". Ese "cúmulo de cosas" le hicieron decantarse finalmente por la escuadra andaluza, aunque recordó una grave lesión -fractura de peroné- que vivió en el césped ribereño en octubre de 2017. "Quién sabe si puedo volver al fútbol profesional con esta afición y ya totalmente recuperado de todos los problemas físicos", argumentó.

El sistema del técnico Germán Crespo es de su agrado. "Es vistoso y que a los jugadores de ataque nos gusta practicar. Tenemos bastante el balón, es un juego dinámico de mucha posesión y los futbolistas de mis características nos sentimos cómodos en ese tipo de fútbol", estipuló. Más allá del sofocante calor, al que le costó "un poco" adaptarse, sí le gustó "el buen ambiente generado en poco tiempo dentro del vestuario". Le sorprendió la "humildad” de hombres como Miguel de las Cuevas o Willy Ledesma, una circunstancia que es "siempre de agradecer" y que hace la estancia "lo mejor posible". Así pues, lo único que le quedará será "devolver esa confianda y tener gratitud".

Bernal: "He llegado a un club de los más grandes"

Juanito, en cuanto a Álex Bernal, aseguró que puede jugar en los puestos de "seis, ocho y diez" y posee "bastante calidad individual". Como su compañero Omar, estuvo en diversos equipos y la oportunidad de incorporarlo se fraguó "tras la salida de Djak Traoré". Bajo su criterio "se gana con el cambio" porque "se puede adaptar a lo que quiere el entrenador". Destacó, además, esa "humildad" que le hace ser "muy querido" allá por donde va y con una positiva integración en los vestuarios, algo que quedó patente al marcharse del Marbella FC.

El sevillano, formado durante once años en el Real Betis Balompié, posteriormente salió hacia el Mirandés en una experiencia completamente diferente a la que había atesorado en el conjunto verdiblanco. "He crecido como persona y futbolista tanto en la cantera como fuera de ella. Hoy llego a un club de los más grandes en los que he estado y es un orgullo poder estar aquí con vosotros". Su deseo no pasa por otra idea que relanzar al Córdoba CF, ya que está en una "división que no merece".

El natural del barrio de Triana subrayó que había jugado "en todas las posiciones de la media". Lo había hecho de interior y también como pivote defensivo -incluso de central-. Por ello, comentó que "al final hay que hacer lo que te pidan siempre". En ese proceso de "asimilación" de conceptos se encuentran ahora mismo. Hasta ahora había "alternado posición, recibiendo y en zona de creación" y reseñó que a Crespo le gusta "tener el balón, atacar y machacar a los rivales robando en el campo contrario".

Cuando se le cuestionó por la competencia, Bernal explicó que es "lo mejor que puede tener un equipo, cualquiera que juegue lo haga bien y que seamos un equipo constante a la hora de hacer algún cambio". No pudo jugar contra el cuadro marbellí debido a un golpe en el entrenamiento, pero ya está preparado para disfrutar de sus primeros minutos como blanquiverde.