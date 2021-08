La afición del Córdoba CF pudo celebrar, en El Arcángel, el primer gol de la pretemporada 2021-22. Los de Germán Crespo, después de perder por la mínima contra el Linares Deportivo -también en el estadio ribereño-, obtuvieron el triunfo por 4-3 frente al Marbella FC gracias al doblete de Willy Ledesma y los tantos de Adrián Fuentes y José Cruz. Si bien es cierto que Alejandro Viedma generó diana en la prueba vencida por 3-0 ante el Córdoba CF B -Miguel de las Cuevas y Omar Perdomo también vieron puerta-, el ariete extremeño figurará como el autor en los amistosos.

De Arthuro a Havenaar

El listado de primeros goleadores blanquiverdes durante las últimas campañas -publicado por el portal especializado La Liga En Números- alberga nombres que dejaron su sello en el club y otros que, finalmente, pasaron sin pena ni gloria luciendo la elástica cordobesista. En la 2007-08, coincidiendo con el retorno a la Segunda División, el delantero Arthuro abrió la lata frente al Ayamonte. El brasileño, a pase de Guzmán Casaseca, rompió las tablas mientras que Asen fue el encargado de sentenciar el duelo (0-2). Ese día se estrenó en el banquillo Paco Jémez, míster cordobés que viviría dos etapas al mando.

Otro histórico del fútbol andaluz como Yordi firmó la diana inicial de la pretemporada 2008-09. El ariete, a centro de Cristian Álvarez, cristalizó la victoria contra el Chiclana (0-1). Un año más tarde, teniendo al Marbella de rival, el canterano Curro transformó una de las tres dianas para vencer a los de la Costa del Sol -Javi Flores y Santi Carpintero aumentaron la diferencia-. En la 2010-11, el encargado de marcar en primer lugar fue el centrocampista Fernando Usero. Lo consiguió en el segundo duelo estival, pero ese día solo pudieron igualar ante el Badajoz (2-2).

Dos delanteros potentes mostraron ligeros detalles de lo que podían ofrecer en la 2011-12 y en la 2012-13. El espigado Sebastián Balsas, en Campoamor, adelantó al Córdoba CF frente al Hércules. Pese a que Juanmi empató para los alicantinos, Charles dio la victoria definitiva (1-2). Y Javier Patiño, doce meses después, rompió los esquemas de Granada CF en el Marbella Football Center. El internacional por Filipinas envió a las mallas, de testarazo, un centro de Fede Vico. Javi Pérez, en propia puerta, encarriló la cita. Sin embargo, Orellana añadió cierta emoción al situar el 2-1.

El curso del ascenso a Primera División no empezó de la mejor manera posible en los encuentros preparatorios. Hasta el tercero no se materializó, una circunstancia que logró Carlos Caballero contra el Écija Balompié en San Pablo (0-1). Anteriormente habían firmado tablas con el Levante UD y perdido con el Sevilla FC. En la ilusionante pretemporada de la 2014-15, entrenando Albert Ferrer, el buen remate de cabeza de Mike Havenaar sirvió para ganar por 0-1 al Marbella en el Municipal. El japonés, una de las esperanzas para el regreso a la élite tras 42 años, no volvió a anotar con el Córdoba CF y se marchó en el mercado invernal. La historia, a partir de entonces, es conocida por todos cayendo a la Segunda División con unos registros paupérrimos -dos empates y 17 derrotas en la segunda vuelta-.

Sinsabores en unos años complicados

Los sureños, partiendo con la vitola de favoritos para ascender nuevamente a Primera, empezaron su etapa siendo dirigidos por José Luis Oltra en la 2015-16. El stage veraniego en el este de España fraguó un partido en el Municipal de Los Arcos ante el Orihuela. El trío ofensivo conformado por Arturo, Florin Andone y Xisco Jiménez estableció el 0-3 que reflejó el electrónico. Todavía con Oltra al mando, en la 2016-17, Luso Delgado anotó contra el Heracles Almelo en el Polma Stadion (1-1). Muchos de los amistosos diseñados para esa campaña se jugaron en los Países Bajos, lugar elegido para los primeros pasos del plantel.

A partir de entonces, el rendimiento del Córdoba bajó considerablemente hasta pugnar -como mal menor- por la salvación en Segunda. Jona Mejía, en la 2017-18, goleó frente al All Star Kenya en una fecha que concluyó 4-0 -Sergi Guardiola, Quiles y Alejandro Alfaro se unieron al festival goleador en El Maulí de Antequera-. Si el recuerdo del hispano-hondureño no fue el deseado por la grada, todavía peor regusto dejó Jaime Romero en el conjunto andaluz. El extremo manchego, durante la 2018-19, hizo el 1-1 con el Celta de Vigo en el Campo del Baltar, en Portonovo. Francisco era el preparador por aquel entonces, pero poco después decidió abandonar el club ante el gris panorama que se avecinaba.

La Segunda División B se convirtió en la triste realidad para el equipo en la 2019-20. José Antonio González, cedido por el Granada CF, inició su segunda andadura con tanto en el Manuel Polinario ante el Salerm Cosmetics Puente Genil (0-2). Ya en la 2020-21, debido a los problemas surgidos por la pandemia, los enfrentamientos entre el primer equipo y el filial blanquiverde se efectuaron en diversas ocasiones. Miguel de las Cuevas, en el 2-0 contra el B, rubricó el primer gol. Mientras tanto, Samu Delgado, ante el Juventud de Torremolinos, hizo lo propio teniendo como rival a otra escuadra diferente a la dependiente.