Muchas cosas que mejorar pero con una línea interesante a seguir. El técnico del Córdoba Germán Crespo lamentó el sufrimiento para cerrar el choque contra el Marbella FC. "Lo hemos hablado durante la pretemporada. Lo más importante es que el equipo mantenga la regularidad y no puede jugar momentos muy buenos y luego pasar, unos 20 minutos, de un 70-80% a un 20-30%". En su opinión, el grupo debe "no tener altibajos". Eso sí, reconoció que el hacer "muchos cambios" y el ver "el marcador fácil" provocó que la gente "se confíe". El daño llegó con el "gol en el último minuto del primer tiempo" y varios jugadores de la segunda mitad eran "del filial", una "presión" que para ellos es "máxima".

"La implicación del grupo es fenomenal"

El listado de bajas dentro plantel es notorio, lo que provocó la citación de hombres del B. "Va a haber lesiones y sabemos en la situación que estamos, desgraciadamente". A ese parte se unió el central Bernardo Cruz al sufrir "un fuerte golpe en la rodilla". El primer diagnóstico indica que presenta "un fuerte hematoma por el golpe recibido", pero habrá que esperar entre 24 y 48 horas para conocer el alcance de la lesión. Lo único claro es que no viajará a Punta Umbría para enfrentarse al Recreativo de Huelva.

En estos momentos, "los resultados son lo de menos". Como no podía ser de otra manera, subrayó que "gusta ganar porque te da confianza" y advirtió que "vamos a ir al ataque, ya me conocéis". Su escuadra "no será conformista ni echaremos el culo atrás. Si ganamos por uno o dos goles iremos a por el tercero, pero hay que mejorar". Tras el descanso "reculamos mucho" y lo ejemplificó con el finlandés Valtteri Vesiaho. "Lleva con nosotros poco tiempo y a lo mejor está perdido tácticamente. Queríamos darle minutos y confianza a los jugadores del filial, aunque hay que ser un equipo compacto durante los 90 minutos y evitar los goles tontos".

No obstante, Crespo reseñó que "la implicación del grupo es fenomenal", algo que quedó de manifiesto con la polivalencia de algunos efectivos como Adrián Fuentes, Omar Perdomo y José Alonso. "Habrá variantes a la hora de confeccionar un once y después, ya en Liga, una convocatoria". La primera parte fue "completa", un partido "serio salvo por el error cometido en el gol". Justo ahí "no se puede arriesgar" y tendrían que haber sido "conscientes" de que el primer acto estaba terminado. "No es lo mismo irte con 3-0 que con un 3-1, entran los nervios y hay que evitarlo". De todos modos se hizo un fútbol "muy bonito" contra un Marbella que tiene "jugadores importantes en los últimos metros".

Por último, al míster granadino se le cuestionó por el mercado de fichajes y si consideraría oportuno acudir al mismo -más allá de la próxima alta de Ricardo Visus-. "Llevamos tan solo dos semanas y creo que comenté el día de la presentación que estaba muy contento con la confección de la plantilla. Estamos trabajando muchísimos conceptos y va a existir variedad en las alineaciones". Sin embargo, reconoció que había una puerta todavía abierta porque "puede ser que algún jugador quiera buscar salida si no tiene los minutos que quiere". Salvo ese caso, los 22 hombres que componen la plantilla del primer equipo son "muy válidos" y tiene "plena confianza" en ellos.