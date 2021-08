Progresa adecuadamente en la asignatura del gol, pero necesita mejorar en los conceptos defensivos. El Córdoba CF logró una sufrida victoria frente al Marbella FC en el segundo test veraniego. El doblete de Willy Ledesma y el tanto de Adrián Fuentes -antes del receso- sirvieron para constatar el buen nivel que está cogiendo el equipo. No obstante, la rotación dentro de la alineación para el segundo tiempo propició que los malagueños batallaran hasta equilibrar la balanza. El definitivo 4-3 llegó por medio de José Cruz que, de cabeza, decantó la cita.

El técnico blanquiverde, en esta nueva prueba en El Arcángel, introdujo un once conformado por Jaylan Hankins bajo palos, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez para la línea defensiva, un centro del campo con Toni Arranz y Alejandro Viedma mientras que Adrián Fuentes y Simo Bouzaidi partieron en los costados. Arriba, Miguel de las Cuevas y Willy Ledesma tuvieron la responsabilidad del gol. Justo en la banda, durante el calentamiento de ambas escuadras, los ex marbellíes José Cruz y Álex Bernal conversaron con empleados de la entidad tras su paso por la Costa del Sol. Atrás quedó aquella etapa donde buscaban el ascenso a la Segunda División, ya que su realidad -al igual que la del Córdoba- residía en escalar categorías, concretamente desde la Tercera RFEF.

Willy logra el primer gol

La primera opción del choque fue para los visitantes. Isuardi, de tiro ajustado que tocó en el larguero, estuvo a punto de sorprender a Hankins cuando apenas transcurría el minuto inicial. A partir de entonces, los de verde -todavía con las equipaciones no oficiales- procuraron quitarse de encima el susto con un voluntarioso Simo por la diestra. No obstante, el aviso cordobés se gestó desde el perfil izquierdo. Un saque de esquina ejecutado por Viedma no lo consiguió cabecear José Alonso para romper las tablas.

Dicha circunstancia se produjo a continuación, en el 9, después de una progresión de Ekaitz desde el lateral. El defensor vasco, recibiendo un cambio de orientación de De las Cuevas, la puso al segundo palo para que Willy, de testarazo, superase a Santomé. La reacción de los de Abraham García, aunque de manera tímida, no se hizo esperar. El atacante Pato, ex del Xerez CD, se dio la vuelta en la frontal del área y chutó hacia el arco cordobesista. Pese a ello, la pelota salió rebotada hacia el córner cuando el duelo se encaminaba hacia el ecuador del primer acto.

Óscar Ibáñez, segundo de Crespo en el banquillo, daba indicaciones constantes a Fuentes para desempeñar su función pegado a la línea de cal. Precisamente el madrileño, tras un choque con Marcos, comandó una acción que Willy no transformó en el 2-0. Sí perforó las mallas el propio Fuentes en otra jugada a balón parado sacada por Viedma. El cabezazo, a pesar de tocarlo Santomé, besó las mallas para disponer una cómoda renta en el 27.

Los equipos, con la entrada de José Cruz por Bernardo -molestias- al finalizar la pausa para la hidratación, encararon los últimos instantes del primer tiempo. En los mismos, el Córdoba CF perdonó el tercero en una nueva aproximación de Fuentes por la izquierda que no llegaron a cristalizar Simo y Willy. Tampoco obtuvieron el tanto los costasoleños en un remate donde Pato e Isuardi se incomodaron a la hora de concretar.

El que estuvo más listo que nadie fue un Willy que, recibiendo un pase en profundidad de Viedma, superó por segunda vez al cancerbero contrario en el 38 para refrendar la superioridad cordobesa. Eso sí, antes de irse hacia los vestuarios, un desajuste atrás propició que Isuardi recortara distancias empujando a la red un pase de Pato.

El Marbella iguala

Solo repitieron de salida en la segunda parte Hankins, José Cruz -que había entrado por Bernardo pasada la media hora-, José Alonso y Toni Arranz. El resto, Manolillo, Valtteri, Abreu, Ale Marín, Omar Perdomo, Antonio Casas y Luismi Redondo ingresaron al verde mostrando sus ganas por contentar al míster granadino. Cruz, en un saque de esquina, rozó el cuarto de la noche ante el agrado del millar de espectadores presentes en el recinto ribereño.

Sin embargo, en el 55, el Marbella realizó el 3-2 por medio de Alberto Castro. El gran pase interior de Agustín Ferro dejó solo a su compañero para hacer otro tanto a Hankins. Incluso Ferro, poco después, pudo firmar las tablas en un error de entendimiento que subsanó el finlandés Valtteri arrojándose al suelo.

El nerviosismo parecía desaparecer lentamente de los anfitriones. En el 68, un centro de Omar lo desvió Alberto Castro hacia la portería de un Álex Mariscal que no se amilanó. Repitió sobriedad, a falta de 15 minutos, deteniendo una potente volea de Casas. Justo en la siguiente ocasión de los de Málaga, la conducción de Javi Grillo la culminó nuevamente Castro para establecer el 3-3.

José Cruz rescata la victoria

El joven portero Barea y el polivalente Castillo debutaron en el desenlace del encuentro. En ese tramo, otra vez se fraguó el gol para los locales a balón parado. El córner de Omar Perdomo lo conectó José Cruz en el primer poste para poner por delante al Córdoba CF y dar la victoria. El sábado, a partir de las 19:30 horas y en Punta Umbría, la tercera cita del calendario de amistosos deparará un compromiso contra el Recreativo de Huelva. Allí buscarán un nuevo triunfo para corregir aquellos conceptos que faltan por cobrar forma.

Ficha técnica:

4 -Córdoba: Hankins, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Alejandro Viedma, Miguel de las Cuevas, Simo, Adrián Fuentes y Willy Ledesma. También jugaron José Cruz, Ale Marín, Abreu, Manolillo, Valtteri, Omar Perdomo, Antonio Casas, Luismi Redondo, Alejandro Barea y Rafa Castillo.

3 -Marbella: Santomé, Sergio Pereira, Marcos, Pablo de Castro, Fran Ortuño, José Carlos, David Valero, Julio Rico, Pato, Henry e Isuardi. También jugaron Agustín Ferro, Alberto Castro, Benjamín, Kiko Carmona, Malick, Álex García, Javi Grillo, Mariscal, Finlay, Ocaña, Manu, Víctor Sánchez, Sunny y Pablo Gil.

Goles: 1-0 (9') Willy Ledesma. 2-0 (27') Adrián Fuentes. 3-0 (37') Willy Ledesma. 3-1 (44') Isuardi. 3-2 (55') Alberto Castro. 3-3 (75') Alberto Castro. 4-3 (83') José Cruz.

Árbitro: Javier Sánchez (colegio cordobés). Amonestó con cartulina amarilla a Marcos y Javi Grillo en los visitantes.

Incidencias: Segundo partido amistoso de la pretemporada blanquiverde celebrado en El Arcángel ante un millar de espectadores.