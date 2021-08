El carrusel de presentaciones escribió un nuevo capítulo en el Córdoba CF. El turno, este lunes, fue para el delantero Adrián Fuentes y el extremo Simo Bouzaidi. Los dos jugadores, acompañados por el director deportivo Juan Gutiérrez Juanito, recalcaron su agradecimiento por "la oportunidad de defender este escudo".

Fuentes: "No me pensé mucho la oferta"

Fuentes, de 25 años, vivió una etapa en Croacia antes de regresar a España el pasado mercado invernal -al Real Murcia concretamente-. Juanito lo definió como un jugador "bastante fuerte, potente y de calidad". En principio llega "como delantero, pero es polivalente y puede actuar en la banda". Su contrato lo vinculará con el club por una campaña con opción a otra más, un tiempo en el que deseó hacerlo "de la mejor manera posible".

El madrileño aseveró que se siente "cómodo de segunda punta", lo que dejó constancia de la polivalencia advertida por el director deportivo. "Mi juego destaca por el físico más que por lo técnico", admitió, y comentó que la llegada de muchos fichajes ha hecho que desde el primer día se "machaquen" los conceptos que quiere disponer Germán Crespo. La oferta cordobesista la aceptó "cuando se me presentó la oportunidad". Durante su visita a El Arcángel con el cuadro pimentonero quedó "maravillado con el club, el estadio... y no me lo pensé mucho, me tiré de cabeza", reconoció.

Sobre el choque ante el Linares Deportivo, el goleador explicó que la sensación fue "que dominábamos mucho el partido" y que "faltó en la segunda parte seguir con esa dinámica". Un error "nos costó el gol" y ahora están en ese instante para "aprender y automatizar". En el plano personal ofreció muestras de su fútbol. "Tuve algunas ocasiones, habrá que afinar más y entrar todos los días fuerte para mejorar". Solo se focalizó en sus compañeros y obvió la tensión existente con la escuadra linarense. "Ellos están en su pretemporada y querrán demostrar cosas, ir a muerte a todo como nosotros", dijo.

Simo: “Quiero demostrar que puedo ser titular”

El jugador, natural de Olot (Girona), con doble nacionalidad española y marroquí, pasó gran parte de su carrera deportiva en las categorías inferiores del Sevilla. "Es eléctrico, lo he visto de segunda punta y en la banda", dijo Juanito. Llega para un curso con opción a otro ocupando una plaza sub-23. "No lo pensamos dos veces al aparecer la oportunidad de firmarlo", apuntó un director deportivo, que deseó que ofrezca "su calidad aquí". Si coge continuidad "será importante", advirtió.

"Con ganas de darlo todo por el Córdoba". Así se presentó el internacional con las categorías inferiores de Marruecos en sala de prensa. Sus primeros minutos en el estadio ribereño gustaron a la grada. "Es mi tipo de juego, intento estar siempre activo durante el partido, crear ocasiones para el equipo y más habiendo recibido ese gol tan temprano". Su trabajó será "hacer ocasiones, presionar y demostrar que puedo jugar de titular".

La llamada de la entidad cordobesa fue muy bien acogida para seguir su trayectoria. "Todo el mundo sabe lo que es el Córdoba y la presión de fuera, lo que genera". Ese aspecto no le preocupa en demasía, ya que ha sabido "administrar esas presiones". El objetivo blanquiverde será "estar arriba" y por ello luchará. Además, el sistema de Germán Crespo le viene "fenomenal" y puede darle "buenas cosas de mí".

Recordó el curso pasado de los que fueron sus rivales en Segunda División B. "Vi el estadio, a sus jugadores y el proyecto, el mayor presupuesto de la categoría, y eso me decantó", pese a no tener "la suerte de estar en la Primera RFEF" con el Sevilla Atlético. Eso sí, aseguró que existe "un campo de primera, afición y ciudad" para estar "muy contento".