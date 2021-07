El nuevo Córdoba CF de la temporada 2021-22 vivirá su estreno en El Arcángel este sábado, ante el Linares a partir de las 20.30, ante 1.000 espectadores. El club cordobesista, a través de un comunicado oficial emitido en sus canales informativos, ha indicado que "después de expirar el plazo de inscripción para el encuentro contra el Linares Deportivo" -fijado para la noche del jueves- y "ante el número de solicitudes recibidas", finalmente podrán entrar "todos los abonados que hayan solicitado su asistencia". Por ello, no se procederá a ningún tipo de sorteo y los espectadores que acudan al recinto ribereño deben "pasar por las taquillas a recoger su entrada".

El paso a nivel de alerta 3 de la provincia de Córdoba bajó la capacidad de público que podía acceder a las instalaciones deportivas. De las 2.000 personas se redujo a la mitad, un hecho que levantó las dudas entre la hinchada blanquiverde sobre su presencia o no para el debut de los amistosos. La entidad, en el mismo texto, destaca que no han quedado "entradas libres" y que será "imprescindible" presentar el carné de abonado físico y el DNI del abonado. Solo tienen derecho a ver el choque los socios -más de 5.000 contabilizados- y no se venden localidades a público general ni a aficionados visitantes. Los cordobesistas que no puedan acudir al estadio podrán seguir el encuentro a través de Onda Mezquita y Footters.

Debido al aforo previsto, el club únicamente abrirá la tribuna y el anfiteatro del estadio, por lo que las puertas que se habilitarán serán la 01 y la 05. Las mismas estarán abiertas desde las 19:00 horas -arranca el duelo a las 20:30 horas-. El horario de taquillas dispuesto para ir a por la entrada empezó este viernes a las 9:30 y se alargará hasta las 13:30 horas. Por la tarde, de 17:30 a 20:30 horas también hay posibilidad, al igual que el sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 hasta que dé comienzo el encuentro.

El Córdoba CF, muy concienciado con la actual situación causada por el coronavirus, recordó que será obligatorio "respetar las medidas anticovid, tales como mantener un asiento de separación entre espectadores, el unos de la mascarilla y la prohibición de comer y fumar".