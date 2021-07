La ilusión del primer día llama a las puertas del cordobesismo. El Arcángel volverá a acoger un partido del Córdoba CF tras más de dos meses y lo hará con público en las gradas. Las limitaciones establecidas por la Junta de Andalucía al figurar la provincia en nivel de alerta 3 solo permitirán un aforo restringido de un millar de socios, aunque todos ellos -la entidad ha registrado ya más de cinco mil abonados- tenían ganas de volver al estadio ribereño para recobrar las sensaciones perdidas. El Linares Deportivo, a partir de las 20.30 horas, será el primer rival de una pretemporada donde el recinto cordobés retomará el ansiado y añorado aroma a fútbol.

Un profundo lavado de cara

El nuevo proyecto blanquiverde, encabezado desde el banquillo por Germán Crespo, iniciará su camino de ensayos todavía con la plantilla por cerrar. No obstante, en comparación a otros veranos, el diseño del vestuario firmado por el director deportivo, Juan Gutiérrez, permitió al míster granadino contar -casi desde el comienzo- con el importante grueso del grupo. Así pues, a la espera de las incorporaciones del defensor Ricardo Visus y del centrocampista Álex Bernal, ya oficializada, la hinchada presente en las gradas podrá evaluar a los recién llegados y a los jóvenes valores que están en dinámica del primer equipo.

Porque mucho ha cambiado el Córdoba CF si se atiende al pasado 9 de mayo. Ese día, por la mañana, quedaron dilapidadas las opciones de llegar a la Primera RFEF pese a vencer al Cádiz CF B por 2-1. Los autores de los tantos fueron Miguel de las Cuevas y Luismi Redondo, precisamente dos de los jugadores que permanecen de la campaña 2020-21. Junto a ellos volverán a vestir la camiseta de la escuadra Carlos Puga, Bernardo Cruz, Javi Flores y Willy Ledesma.

A partir de ahí, la tarea del aficionado se focalizará en aprenderse los hombres y las caras de los recién arribados y de algunas piezas del filial -que este año entrenará Diego Caro-. En portería, Carlos Marín (Betis), Felipe Ramos (Sanse), Jaylan Hankins (Extremadura) y Alejandro Barea (Córdoba juvenil) han tenido peso específico durante las sesiones de entrenos. Para la defensa figuran José Ruiz (Lleida), Ekaitz Jiménez (Real Sociedad B), José Cruz (Linares), José Manuel Alonso (Valladolid Promesas), Ferney Mosquera (Aston Villa de Colombia) y Guti (Córdoba B), mientras que la media dispone de Toni Arranz (El Ejido), Robert Abreu (Tarazona) y Alejandro Viedma (Ponferradina). Con carácter más ofensivo, ya sea actuando en banda o en ataque, están Omar Perdomo (San Fernando), Simo Bouzaidi (Sevilla Atlético), Ale Marín (Córdoba B), Antonio Casas (Sevilla Atlético), Adrián Fuentes (Real Murcia) y José Manuel Naranjo (Loja).

Sin embargo, no todas las piezas de Crespo aparecieron al 100% para arrancar la preparación. El lateral Álex Meléndez y el extremo Samu Delgado siguen recuperándose de los problemas físicos que arrastran de hace meses, por lo que todavía queda para verles al mismo nivel que sus compañeros. A ellos se les unieron el defensor Tala y el centrocampista Julio Iglesias, dudas para medirse al Linares como también lo son Felipe Ramos y Javi Flores.

El Linares Deportivo, en la Primera RFEF

El club jiennense fue una de las gratas sorpresas del curso anterior. El míster, Alberto González, comandó a unos jugadores que lucharon, incluso, por subir a la Segunda División. La marcha del preparador y la firma de Héctor Alejandro Sandroni, ex del Yeclano, supusieron los primeros movimientos de un agitado mercado para los de Linarejos. Desde Yecla también ficharon a Víctor Fenoll y Luis Castillo, hombres que decidieron vincularse a la plantilla como Cristian Carracedo y Lolo Guerrero (Ejea), Miguel Marín (Orihuela), Jon Etxaniz (El Ejido), Marc Castells (Castellón), Nauzet Pérez (Recreativo de Huelva), Andriu (Coruxo), Ernestas Juskevicius (Calvo Sotelo Puertollano), David Luna (Almería B), Fede Olivera (Tenerife B), Álvaro Barbosa (Mérida), Nando Copete (Extremadura y Alejandro Meléndez (Oviedo Vetusta).

Las cuantiosas bajas no se hicieron esperar y destacaron, entre otras las de Toni García (Atlético Sanluqueño), Fran Morante (Real Balompédica Linense), Julio Gracia (Real Murcia), Neto, Razak Brimah o Chendo Alarcón. El Córdoba CF intentó reforzarse por partida doble del Linares. Sí obtuvo el pase de José Cruz, aunque no así el del goleador, Hugo Díaz. El de Almodóvar del Río, pese a mostrar su deseo por recalar en su casa, no pudo definitivamente retornar debido a la falta de acuerdo entre ambos clubs por la compensación económica a plazos que ofrecía el Córdoba. Por consiguiente, estará en el verde con la camiseta de los visitantes.

Los de Sandroni llevan desde el 15 de julio entrenando y ya disputaron un amistoso que se saldó con goleada, por 1-4, a la UD Socuéllamos. Una vez acabe el derbi andaluz en El Arcángel, el Águilas CF, el Granada CF, el CD El Ejido 2012, el CF Talavera, el Calvo Sotelo Puertollano y el CD San Roque de Lepe esperarán a los linarenses.

Victoria en el duelo liguero

El 21 de febrero, con Pablo Alfaro al frente, el Córdoba CF se impuso por 2-1 al Linares Deportivo. Nahuel Arroyo, quien se marchó a la Cultural y Deportiva Leonesa como Edu Frías, hizo el primero de la tarde. Sin embargo, la alegría local duró poco al materializar Lara el empate. El joven Luismi Redondo, justo en la recta final, consiguió batir a Razak Brimah para dar los tres puntos a los cordobesistas.

El encuentro, televisado

Habrá dos maneras de vivir la contienda a través de la televisión. La plataforma Footters anunció su emisión al igual que Onda Mezquita 7TV. En principio será una tónica habitual en las semanas que restan de preparación hasta el pistoletazo de salida de la Segunda RFEF.