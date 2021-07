La sala de prensa del estadio El Arcángel abrió sus puertas para llevar a cabo el acto de presentación de José Ruiz y Luismi Redondo como jugadores del Córdoba CF. El lateral derecho, procedente del Lleida Esportiu, aportará experiencia a dicho costado de la retaguardia. Mientras tanto, el eléctrico atacante renovó su compromiso contractual con la entidad figurando ya como pieza del primer equipo, un caso idéntico al de su compañero Carlos Puga.

José Ruiz: "No quise escuchar otra oferta"

El natural de la provincia de Valencia, arribado para una temporada con opción a otra, fue firmado por su gran experiencia en Segunda División B, algo que subrayó el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito. "Le dará solidez a nuestro carril derecho y viene con ilusión", recalcó. Ruiz, por su parte, se mostró "encantado de estar en un club como el Córdoba" y agradeció "la confianza en mí". Así pues, solo deseó "ayudar al equipo a conseguir los objetivos".

Bajo su punto de vista, "todo jugador quiere estar en este gran club". Resulta "apetecible venir al ver su historia" y militará "en una categoría que no se merece". Eso sí, al llegar su oferta, no quiso "escuchar otra cosa". El Arcángel es "un estadio de Primera División" donde "da gusto entrenar". Se encontró "un sitio muy familiar" y lo ayudaron "en el tema del piso y a la familia, siempre todo muy cercano". Lo único que lamentó es "el calor", algo a lo que no está "muy acostumbrado".

Pese a la dificultad de los primeros días, los cuales están "para sufrir", destacó la acogida recibida por el vestuario. "Estamos en un proceso ahora de coger las ideas que quiere el míster, venimos de un sitio diferente, pero la idea es ser un equipo dominador y vertical y de momento vamos bien", recalcó. De las exigencias presentadas por la grada, solo pidió "que sigan rugiendo que por nosotros no va a quedar". Todo el "trabajo y sacrificio no se pueden perdonar".

Luismi: "Estoy muy contento por la renovación"

La historia del extremeño con la entidad creció de forma meritoria a medida que los meses pasaron. Tanto fue así que se ganó un puesto en el primer equipo. "Tendrá dos temporadas con pleno derecho, confiamos en la calidad que atesora y sacó su mejor versión con Germán", explicó Juanito. La predisposición del goleador también resultó vital para que el acuerdo cristalizara. "Quiero agradecer al club la confianza depositada en mí este año y el pasado y también al míster que me dio ese empujón para salir incluso titular. Estoy muy contento por la renovación y por seguir", apuntó.

Luismi, nada más comunicarle la oferta, no se lo pensó "dos veces" porque "lo tenía muy claro". Pese al aciago año del conjunto cordobesista, el plano personal fue bastante positivo en su situación. "Deseo dar el máximo para el club e intentar conseguir los objetivos". Admite que Crespo "exige un montón" y considera que está "muy bien" al buscar que todos ofrezcan "lo máximo". De "los mejores" tiene "la suerte" de aprender a diario. El tener "rivalidad" al final provoca que "mejores en cada entrenamiento" y ver a tus compañeros "te puede ayudar y fijarte en sus cosas".

Por último, el futbolista pidió ir "paso a paso" y realizar lo mejor posible la pretemporada "para llegar a tope al inicio de la temporada".