La planificación de la plantilla, pese a estar muy avanzada, sigue su curso en el Córdoba CF. El director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, habló de los últimos movimientos dentro del mercado durante el acto de presentación de José Ruiz -fichaje- y Luismi Redondo -renovado con ficha del primer equipo-. El gaditano, que se movió con rapidez para que el técnico, Germán Crespo, tuviera a su disposición al grueso del vestuario, aseveró que todavía no se daba por cerrada la confección de este verano.

Edu Frías se marcha y llegará otro portero

El primer nombre propio de la actualidad cordobesista se focaliza en la portería. Edu Frías, aunque hace unas semanas amplió su vínculo contractual, dejará el club rumbo a la Cultural y Deportiva Leonesa, de la Primera RFEF. "La cláusula de liberación de Edu acabó, pero tiene un compromiso formal de que si le salía una oferta, la valoraríamos si tuviéramos un recambio". El equipo necesita "gente convencida al 100% de estar aquí", expresó, al tiempo que quiso agradecer "al jugador y a su agente el haberse reducido su salario". Pese a ello, no se le puede "cortar la trayectoria a un jugador ni cerrarle las puertas". Por lo tanto, su paso al conjunto leonés "está casi culminado y habrá que firmar a un portero".

Esa nueva alta no tendrá que ser otro sub-23, ya que Edu Frías no lo era y, ahora mismo, "la plantilla tiene todos los que necesitamos". Juanito avanzó que cuenta con "una negociación cerrada y el portero está decidido". La intención es que le compita el puesto a Felipe Ramos, una circunstancia que le hace pensar que no salen "nada perjudicados" ante la marcha del arquero catalán.

Ricardo Visus para el puesto de central

Sobre el central, Ricardo Visus, figura como el objetivo prioritario para sellar la defensa. “Lo conocemos todos, debutó con el primer equipo y lo entrenó Germán a la perfección. Era el sub-23 elegido y lo sigue siendo", reiteró. El director deportivo subrayó que conocía de primera mano la situación que iba a encontrarse el defensor en el Betis. "Sabía que iba a tener dificultades para quedarse porque el Betis decide apostar por Luis Martínez y tiene que fichar a otro jugador que estará a caballo entre el primer equipo y el filial". Visus se quedó fuera de la pretemporada de Montecastillo, algo que no podía comunicar a su agente y al jugador. "Eso lo viví como jugador, pero una pretemporada te puede cambiar todo".

El madrileño "aspiraba a jugar en el Betis" y, bajo su punto de vista, es "normal que diga que se quiere quedar, tiene cierta lógica porque veía una puerta muy abierta allí". Sin embargo, "cuando resetee su mente, la oferta del Córdoba CF es la mejor posible para continuar su carrera". Es decir, que "jugar en el primer equipo blanquiverde y su desarrollo sería lo mejor posible", explicó.

Mosquera y Valtteri

El otro zaguero que está a prueba, el colombiano Mosquera, tiene ya una valoración de la entidad tras verlo en muchos entrenamientos y en el partido contra el filial. "Es positiva, pero le hemos trasladado a los agentes de sus derechos que está por pulir. Viene de un país extranjero al que le falta afinarse tanto técnico-táctico como físico". Por ello, la propuesta realizada es para continuar su formación "en el filial" y se mantienen a la espera de que sea aceptada.

En lo concerniente a Valtteri Vesiaho, el finés que se estrenó este martes en la Ciudad Deportiva, indicó que estará, como Abreu, "en dinámica de primer equipo". En caso de no entrar en la citación de la Segunda RFEF podrán bajar a la Tercera RFEF con Diego Caro. "Es un central que puede jugar como mediocentro y ser ese 6 más fijo, que no está tan definido con Djak Traoré o Toni Arranz". Y la situación de Julio Iglesias y Meléndez también fue explicada en sala de prensa. "Uno de los dos tendrá ficha del filial y tenemos todo agosto para decidir quién será". Eso sí, ambos "serán de pleno derecho del primer equipo y no jugarán en el B aunque tengan esa ficha".

La humildad por bandera en el nuevo proyecto

Las primeras impresiones de la pretemporada, a su juicio, refuerzan todo el seguimiento efectuado a los fichajes emprendidos. "Se refrenda en la mayoría de los casos lo que pensábamos de cada jugador. Estamos contentos, pero evidentemente necesitamos que empiecen los amistosos y la competición para no salirnos del tiesto". Y es que Juanito enarboló la bandera de la “humildad” y que el favoritismo "se demuestra en el campo". En principio, el pensamiento es que hay "calidad suficiente como para quedar campeones en la categoría". Todavía habrá que esperar un poco a cómo se desarrollan las cosas en las 34 jornadas ligueras. "Tenemos al mejor entrenador y plantilla posibles y hay que trabajar", reconoció.

En principio, quedan por llegar ese portero y el central sub-23. No obstante, habrá que permanecer atentos "por si hay algún jugador que no quiere estar y se quiere ir", un hecho que les hará permanecer atentos y "pensar en alternativas".