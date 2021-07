El Córdoba CF volverá a jugar en El Arcángel y lo podrá hacer con público en las gradas. A día de hoy, un tope de 2.000. Dado que cuenta ya con más del doble de abonados, el club ha dado a conocer la normativa para poder acceder a un encuentro que, obviamente, será exclusivo para aficionados con carné. Y no todos. Para asistir al Córdoba-Linares (sábado 31 de julio, 20.30 horas), los abonados pueden solicitar, mediante el área social del club, su entrada para acudir a su asiendo. De superarse la cifra máxima que exige la normativa de seguridad sanitaria se procedería a un sorteo entre las peticiones recogidas.

El conjunto de Germán Crespo recibirá al Linares Deportivo, uno de los rivales que tuvo en Segunda División B hace escasos meses y que militará en la Primera RFEF. El club blanquiverde, de cara a ese envite -el segundo del verano tras el que se producirá un día antes en Puente Genil-, ofreció unas pautas a través de su web oficial para la asistencia de aficionados y cómo deben proceder a la petición de entradas.

Un máximo, a día de hoy, de 2.000 espectadores

El primer punto relevante de la nota informativa reside en que dicha cita será "exclusiva para abonados del club", por lo que no habrá venta de entradas para público general ni tampoco para la afición visitante. El área social de la entidad estará habilitada, a partir del martes -hubo un problema al no resetearse los compromisos asistidos de la anterior campaña-, con el objetivo de efectuar la petición de localidades por este medio. No obstante, como también se subraya, "en función del número de solicitudes recabadas se decidirá si se realizada un sorteo de entradas o, simplemente, se permitirá el acceso a los abonados que soliciten su asistencia" -a día de hoy, la normativa estipula la posibilidad de contar con 2.000 personas-.

En principio, si no hay que llevar a cabo ningún sorteo, la recogida de los billetes se producirá en las taquillas del estadio El Arcángel. La pasada semana, con motivo de la presentación de las equipaciones para el curso 2021-22, unos 300 hinchas ingresaron a las instalaciones deportivas. A falta de concretar el número definitivo que verá en vivo el derbi andaluz, sí recordó el conjunto cordobesista que será obligatorio "seguir respetando todas las medidas anticovid", es decir, el uso de la mascarilla, la separación de, al menos, un asiento entre aficionados o la prohibición de comer y fumar.

Este será el primero de los cuatro amistosos que albergará el recinto ribereño. El miércoles 4 de agosto llegará a Córdoba el Marbella FC, el 13 será el Rayo Majadahonda y para el 18 todavía falta por confirmar un rival.