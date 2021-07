La portería del Córdoba CF es una demarcación en plena agitación. Los protagonistas del curso 21-22 serán distintos a los del anterior, tanto en el primer equipo como en el filial de la Tercera RFEF. La dirección deportiva, comandada por Juan Gutiérrez, ha dado un volantazo para dotar de una nueva dimensión a una posición clave. El barcelonés Edu Frías es el único de los cinco arqueros que quedan del año pasado y, a día de hoy, aún podría tener la puerta abierta en caso de hallar un destino que le satisfaga. Isaac Becerra, Javi Romero, Juliaan Laverge y Eric Puerto ya son historia en el Córdoba CF. El primero está en el paro, el segundo firmó por el Salerm Puente Genil, el belga volvió a su país y el meta recién salido de los juveniles se ha enrolado en el Antequera.

De Becerra a Ramos con la duda de Frías

Mucho ha cambiado la historia bajo los palos blanquiverdes. Isaac Becerra y Frías arribaron a la entidad en el verano de 2019. Desde entonces se convirtieron en los dos metas que integraron dicha demarcación. El primero de ellos fue indiscutible tanto para Enrique Martín como para Raúl Agné hasta el parón deportivo propiciado por el coronavirus. De hecho, jugó todos los encuentros ligueros de Segunda División B salvo uno debido a su expulsión frente al Sevilla Atlético en El Arcángel. El segundo, mientras tanto, tuvo que conformarse con suplir a su compañero ante el Cádiz CF B y aparecer en el único choque de la Copa del Rey contra el San Sebastián de los Reyes.

Esta dinámica varió considerablemente en la 2020-21, ya que la titularidad de Becerra quedó en entredicho desde la llegada de Juan Sabas y prosiguió el interrogante con Pablo Alfaro. Es más, se produjo un reparto equitativo que le dejó con 12 participaciones ligueras y una en el campeonato copero -Getafe-. Cabe recordar que sufrió problemas físicos que mermaron su rendimiento, aunque Frías le aventajó en las decisiones de los preparadores. Fueron 14 las citas que disputó -entre ellas las de Copa con el Albacete y la Real Sociedad- y Germán Crespo, en los tres duelos donde tomó el control, optó por sus servicios.

La debacle deportiva que condujo al Córdoba CF hacia la Segunda RFEF provocó el cambio en el marco. Becerra, de 33 años, partió y espera un destino para relanzar su carrera -el Burgos estaba interesado-. Frías, a pesar de iniciar la pretemporada sellando su renovación hasta 2023 y adecuando el contrato a la actual realidad económica, no aseguró al 100% su estancia en la escuadra cordobesista. Es más, el portal especializado Cazurreando.com ha publicado que la Cultural y Deportiva Leonesa estudia su fichaje, una circunstancia que obligaría a buscar un compañero para Felipe Ramos, el presumible número uno en esta campaña. Frías, que ya no es sub-23, tenía vía libre del Córdoba para salir si encontraba un destino antes del comienzo de la pretemporada. No sucedió y el catalán está trabajando con Crespo.

Ramos y Hankins, las caras nuevas

El madrileño Felipe Ramos, de 33 años, destacó en el San Sebastián de los Reyes actuando en 22 partidos y encajando 19 goles, uno de los motivos de peso por los que el cuadro capitalino accedió a la Primera RFEF. La trayectoria del veterano portero contempla clubs como el Real Madrid, el Deportivo de la Coruña, el Mallorca o el Valencia -todos ellos en sus canteras-. Además, su experiencia aumentó en el Guijuelo, el Real Jaén, el Mérida o el Internacional de Madrid.

El caso del gibraltareño llama la atención. Jaylan Hankins, camino de los 21 años en noviembre, estuvo a prueba en el mercado estival de la 2020-21. Firmó por los blanquiverdes y se marchó cedido al Extremadura, conjunto en el que quedó como segundo cancerbero. Los técnicos que pasaron por el banquillo, Manuel y José Antonio Ruiz, no le otorgaron la posibilidad de actuar -el papel de Casto fue incontestable-. Por ello, de nuevo reencontrándose con Crespo -coincidieron en el Lincoln Red Imps FC de Gibraltar-, aguarda su oportunidad en esta etapa.

El panorama en el filial, un auténtico calco

Javi Romero y Juliaan Laverge fueron los elegidos por la dirección de la cantera -trabajo llevado a cabo por David Ortega y Rafa Herrerías- para la temporada 2020-21. El cordobés, que regresaba a su casa, intervino en 15 contiendas dentro de la Tercera División e, incluso, entró en una convocatoria de Pablo Alfaro en la categoría de bronce sin saltar al verde. El belga, conocido por el director deportivo, Juan Gutiérrez, de su estancia en el Roeselare KSV, se quedó en 9 partidos.

La pareja de porteros sufrió contratiempos que modificaron activamente su estado en el once. Romero, además de algunos problemas físicos, se perdió alguna jornada al ser contacto estrecho con un positivo por covid-19. Laverge, mientras tanto, lo pasó mal debido a una infección en un ojo, algo que le impidió ver de una manera correcta. En varios momentos del año se recurrió al juvenil de División de Honor -que dirigía José Ángel Garrido- para buscar relevos. La figura de Eric Puerto salió a relucir, curiosamente, contra el Castilleja CF tanto en Sevilla como en Córdoba. Pese a ello, y teniendo en cuenta que las puertas se le podían abrir de par en par, decidió marcharse al Antequera CF, próximo rival del Córdoba CF en la Segunda RFEF.

Por consiguiente, Ortega y Herrerías analizan el mercado para ver si hallan algún perfil que encaje en el nuevo proyecto que comandará Diego Caro. El villarrense, que fue portero antes de dedicarse a las funciones de entrenador, llamó a Barea y a Julián en estas primeras sesiones. Hankins, a priori, está llamado a integrar dicho grupo, lo que no evitaría que se termine fraguando una absoluta revolución entre los palos.