Javi Flores en una nueva temporada -«y que sean muchas más», respondió el capitán del Córdoba CF- a su llegada a la Clínica Ergodinámica. El de Fátima se mostró «muy contento y preparado, ya con mentalidad positiva y fuerte para afrontar este año que nos espera». El centrocampista vaticinó que el próximo será «un año duro, porque el fútbol cada año es más difícil y está más equilibrado», por lo que «nuestro objetivo, nuestra idea, sabemos cuál es e iremos poquito a poco».

Precisamente, se le comentó al capitán ese objetivo, fijado por el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, en el primer puesto del grupo 4, ser campeón para ascender por la vía directa. Javi Flores matizó el mismo, ya que «evidentemente, siendo primero de grupo llegas antes a la siguiente categoría», expuso, «pero debemos marcarnos objetivos cortos, sabiendo que el objetivo mayor, todos tenemos claro cuál es», explicó. El de Fátima señaló que el objetivo del equipo «debe ser el día 30, en Puente Genil, el 31, contra el Linares, el día 4 contra el Marbella, y así, sucesivamente, no podemos mirar más allá», justificó, «porque el año pasado se vino así, se recalcó, se recalcó y luego… Creo que al final no ayuda mucho estar continuamente recalcando que el objetivo es ser primero o ascender», aunque reconoció que los jugadores tienen «claro cuál es el objetivo y, a partir de ahí, pensar semana a semana. Creo que es lo mejor», opinó el capitán cordobesista.

Asimismo, se le recordó al centrocampista blanquiverde que el Córdoba CF vuelve a partir como el «coco» de la categoría, algo que no parece ser una ventaja. «Creo que bien no le viene a ningún equipo, porque al final te das cuenta, y nosotros nos dimos cuenta, de que equipos que ves en vídeo o cosas que hacen, contra nosotros no las hacen», lamentó, ampliando que esos rivales «se aplican más y compiten mejor y no es lo mismo con el resto de equipos» que cuando les toca actuar contra el Córdoba CF. Javi Flores, en cualquier caso, explicó que «al final también es bueno para nosotros, que la gente vea al Córdoba CF un club como el que es, un club grande y un equipo ante el que se pueden mostrar» los rivales, «pero a nivel competitivo hay equipos que ante nosotros dan mucho más y en otros partidos no son iguales».

Sobre el plantel construido por Juanito, Javi Flores opinó que «es muy competitiva, muy rápida, que eso también es importante», porque a su juicio «quiere decir que había un trabajo hecho anteriormente y es importante empezar con la plantilla al completo». Javi Flores aseguró tener «muchas ganas de empezar, trabajar y que eche todo a andar otra vez».

Finalmente, el capitán del Córdoba CF también habló de los viajes y los campos que tocarán en esta temporada, aunque no se lamentó porque «es lo que toca» y no debe haber «ningún tipo de excusa». Javi Flores valoró que «los viajes en avión tampoco son excesivamente largos y los campos pues es lo que nos ha tocado», por lo que «hay que prepararse y mentalizarse desde ya, tener una mentalidad fuerte y positiva y nada más».