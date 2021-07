El Córdoba CF realiza hoy su previa de vuelta al trabajo con los reconocimientos médicos que han de pasar la mitad de los futbolistas en la Clínica Ergodinámica, del doctor José Bretones, también médico de la entidad blanquiverde, en el primer paso de la pretemporada como tal, que se iniciará el próximo lunes con un entrenamiento sin escenario fijado: El Arcángel es el único campo disponible para el Córdoba CF_y aún no se encuentra en plenitud para su uso.

Pero más allá de las infraestructuras, otro aspecto que llama poderosamente la atención es el cambio que ha dado Juanito no solo a la primera plantilla, sino también la que está acometiendo en el filial cordobesista, que en la 20-21 fue importante ante la falta de respuesta de los profesionales.

De hecho, el Córdoba CF utilizó la pasada campaña, la del descenso a Segunda RFEF, la friolera de 32 jugadores. Una cifra más que llamativa y que arroja también un análisis más que llamativo. De esos 32 jugadores, solo once volverán a vestir la blanquiverde, a pesar de que aún existen dudas sobre la continuidad de alguno de sus componentes: Edu Frías, Carlos Puga, Bernardo, Álex Meléndez, Samu Delgado, Traoré, Javi Flores, Luismi Redondo, De las Cuevas, Julio Iglesias y Willy Ledesma es ese equipo, once futbolistas, que salvo movimientos de última hora, volverán a vestir la camiseta del Córdoba CF, cuya presentación oficial está prevista para el próximo 22 de julio.

La mayoría de ese grupo pasará reconocimiento médico hoy mismo, algo que ya han hecho no pocos ex y que fueron protagonistas de la triste campaña anterior.

Siete de ellos, de hecho, competirán en una categoría superior, ocho, si se da por hecha la continuidad de Moussa Sidibé en la Ponferradina, algo ahora mismo bastante arriesgado de afirmar. Los otros siete son Manu Farrando (UCAM Murcia), Mohammed Djetei (Albacete), Álex Robles (Atlético Baleares), Jesús Álvaro (Atlético Baleares), Alberto del Moral (Villarreal B), Nahuel Arroyo (Cultural Leonesa) y Alain Oyarzun (Real Unión de Irún).

Otros dos jugarán en la misma categoría del Córdoba CF, siendo ambos bastante jóvenes. Berto Espeso lo hará en el Salamanca UDS, mientras que Diego Domínguez seguirá su camino en el filial de Las Palmas.

Solo dos futbolistas tienen confirmado, hoy por hoy, que jugarán en una categoría inferior que la del conjunto blanquiverde la próxima temporada. Se tratan del lateral Fran Núñez, que jugará en el Gerena, y el extremo Carlos Valverde, que ya a sus 36 años ha vuelto al club de su localidad, el Utrera.

También están los tres jugadores que jugaron en calidad de cedidos y cuyo futuro sigue en el aire: Alberto Salido (Atlético de Madrid), Ricardo Visus (Betis Deportivo) y el citado Moussa Sidibé (Ponferradina).

El último grupo, también de siete futbolistas -como los que jugarán en Primera RFEF- es el de los exblanquiverdes que aún no tienen equipo. Son los casos de Isaac Becerra, Xavi Molina, Mario Ortiz, Thierry Moutinho, Federicco Piovaccari, Alberto Ródenas y Darren Sidoel. Los dos últimos son los que más complicado, aparentemente, tienen para continuar en una categoría que sea equiparable, al menos, a la Segunda RFEF. El resto sí que están cerca o lo han estado de firmar por distintos clubs, algunos de ellos incluso de Segunda División A, como es el caso de Isaac Becerra. El portero catalán parecía tener un acuerdo cercano con los burgaleses, aunque ahora mismo todo parece congelado.

Xavi Molina también mantuvo contactos con el Linares Deportivo y recibió una oferta muy a la baja por parte del Córdoba CF, pero el tarraconense aún se mantiene sin firmar por ningún club, aunque apunta a que podría tener mercado en Primera RFEF, lo mismo que Mario Ortiz.

Los dos últimos nombres parecen tener su futuro en el extranjero. Federicco Piovaccari, según distintos medios italianos, maneja ofertas de un par de clubs de su país, uno de ellos de la Serie C, y todo señala a que el delantero regresará a su tierra para finalizar su carrera allí.

Por su parte, Thierry Moutinho parece tener un acuerdo cerrado con el Dinamo de Bucarest, de la Primera rumana, aunque no se ha firmado aún y todo señala a que tendrá que armarse de paciencia, ya que los problemas económicos del club rumano le impiden por ahora incorporar a jugadores.

Este es el panorama que ha dejado el descenso del Córdoba CF en lo que a jugadores se refiere. Solo 11 de los 32 que se utilizaron la pasada campaña volverán a vestir la blanquiverde y al menos la mitad de los que ya no están disfrutarán de un presente mejor.