El Córdoba CF se pone en marcha. La mitad de la plantilla que el próximo lunes se pondrá a las órdenes de Germán Crespo pasaron este jueves las pruebas médicas pertinentes en la Clínica Ergodinámica, del doctor José Miguel Bretones, médico también de la entidad blanquiverde, de cara a la temporada 21-22. Una primera tanda de algo más de una decena de futbolistas compuesta por los once jugadores que provienen de la pasada campaña: Javi Flores, Willy Ledesma, Bernardo Cruz, Miguel de las Cuevas, Edu Frías, Samu Delgado, Carlos Puga, Álex Meléndez, Luismi Redondo, Julio Iglesias y Djak Traoré.

Relacionadas Reconocimientos médicos de los jugadores del Córdoba CF

El doctor Bretones explicó que se ha «diferenciado a los jugadores entre los que controlamos ya desde el año pasado y de los que tenemos pruebas previas, una base de datos de su historial, de los que vienen de otros equipos, que no tenemos de ellos ese historial». Entre las pruebas médicas de la plantilla blanquiverde hay gran influencia por el coronavirus. El doctor Bretones explicó que se están haciendo «test de antígenos, porque aún no hay control sobre el covid y hay jugadores que vienen vacunados parcialmente, mientras que otros no están vacunados», por lo que se hacen pruebas «tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, previas a la prueba de esfuerzo, porque es una prueba respiratoria». Además, el doctor del Córdoba CF informó de que también se realiza «un electro basal y en algunos jugadores programamos una eco-cardio» para más adelante, este viernes, mientras que las pruebas finalizan con «una analítica, porque las pruebas son bastante exhaustivas». Como ejemplo, Bretones comentó que en esa analítica se pedirán «pruebas de coagulación en algunos de los pacientes, algo que jamás se me habría pedido solicitar, pero con el tema del covid aprendemos día a día», argumentó. El doctor blanquiverde explicó, además, que «tanto si ha pasado el covid como si está vacunado se debe solicitar esa prueba, porque en algunos casos ha habido algún tromboembolismo».

Los primeros en pasar las pruebas médicas fueron los capitanes, Javi Flores, Miguel de las Cuevas y Bernardo Cruz, así como Willy Ledesma. Cada 20 minutos, aproximadamente, llegaba a la Clínica Ergodinámica un jugador para pasar los primeros test hasta llegar a esos once primeros que han de someterse a los distintos test.

Te puede interesar: Córdoba CF El Córdoba CF se queda solo con once del año pasado

El viernes les tocará a los diez fichajes del Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Alejandro Viedma, Toni Arranz, Omar Perdomo, Simo y Antonio Casas.

Una vez que toda la plantilla del Córdoba CF, con algún añadido del filial, pase los pertinentes reconocimientos médicos, el lunes le espera el primer día de trabajo. Una jornada que se iniciará con la pertinente prueba covid, para pasar luego al primer entrenamiento de la pretemporada a cargo de Germán Crespo. El escenario aún no está claro: debería ser en El Arcángel, único campo que tiene disponible el Córdoba CF, aunque el césped del estadio municipal no se cuente aún al 100% tras la migración a bermuda iniciada hace ocho semanas. En cualquier caso, el Córdoba CF ya está en movimiento.