El trabajo de la dirección deportiva del Córdoba CF, encabezada por Juanito, se encuentra más avanzado de lo que se podía prever en un primer momento. No solo por aquella parálisis de 40 días sufrida por el club hasta que se dio la orden desde Baréin, sino también por lo desarrollado por otros clubs en la misma categoría, Segunda RFEF, o incluso en el mismo grupo 4.

A pesar del notable desarrollo de ese trabajo existen algunas dudas aún en la plantilla cordobesista. Una de ellas se enfoca en el eje de la zaga, en la que el Córdoba CF cuenta con tres centrales hasta ahora: Bernardo Cruz, José Cruz y José Alonso. Este último, además, puede actuar como lateral, aunque teóricamente esa posición se encuentra bien cubierta por José Ruiz, experto en la categoría, y Carlos Puga, joven con mayor proyección ofensiva.

Así, falta ese cuarto central que, tradicionalmente, ha tenido un perfil polivalente. En los últimos años, la posición fue ocupada por Xavi Molina, hombre que alternó ambas posiciones, sin ir más lejos, la pasada temporada. De hecho, es un perfil que necesita, a priori, el Córdoba CF, vistos los integrantes con los que cuenta hasta ahora en el centro del campo.

Tiene a Toni Arranz, un jugador que si bien no tiene mal balance defensivo, sí que muestra un perfil mixto y con buen pase. Djak Traoré llegó a jugar en el pasado en alguna ocasión como central, aunque en la actualidad no es un jugador que, a priori, pueda adaptarse a esa posición. Todo ello, teniendo en cuenta que el africano continúe en la disciplina blanquiverde el próximo 1 de septiembre. Y más allá de ellos dos, ya no existen más hombres que puedan readaptarse a puestos defensivos, mucho menos a la defensa, en la actual plantilla cordobesista, salvo que se tire del filial blanquiverde, obviamente.

Por lo tanto, aparte del segundo lateral zurdo (¿Álex Mélendez?) esa pieza que termine de encajar la defensa y complementar al centro del campo (o viceversa), aún está pendiente en el plantel del Córdoba CF.