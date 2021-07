ProLiga, asociación que representa a cerca de 250 clubes en Primera, Segunda y Tercera RFEF, denunció recientemente ante el Consejo Superior de Deportes que las Bases de Competición impulsadas por la Real Federación Española de Fútbol no se podían cumplir por las posibilidades de los clubes que participan en las distintas competiciones.

Así, un estudio realizado por la asociación señala que el 81,1% de los clubs de Segunda RFEF, categoría en la que milita el Córdoba CF, no ascenderían debido a que muchos de los requisitos exigidos por el organismo federativo para participar en Primera RFEF no podrían cumplirse. No está en ese caso el club blanquiverde, que forma parte de ese pequeño grupo de 17 clubs, de entre los 90 que participan en Segunda RFEF, que no tendría ninguna dificultad en caso de ascenso, al contrario que los 83 restantes, muchos de ellos dentro del grupo 4, en el que competirá el Córdoba CF.

En caso de llegar a Primera RFEF, el organismo federativo exige un campo de hierba natural, iluminación profesional, un mínimo de aforo (4.000 espectadores en Primera RFEF), un mínimo de presupuesto (400.000 en Segunda RFEF y 1,5 millones en Primera RFEF), salarios mínimos, publicidad obligatoria o avales a las entidades, son algunos de los requisitos exigidos. De hecho, y baste como ejemplo, la RFEF exige campos en Segunda RFEF que tengan un mínimo de aforo de 3.000 espectadores y en el grupo 4, en el que ha de competir el Córdoba CF, existen al menos media docena que no llegan a esa capacidad: Don Benito, Montijo, Tamaraceite, Panaderías Pulido, y en los que suelen actuar los dos filiales, Cádiz B y Las Palmas B, mientras que el del Vélez y el del Coria están en ese límite. Además, casi una decena de los titulares de los campos en los que deberá jugar el Córdoba CF en Segunda RFEF no podrían ascender, al no contar con un campo de césped natural.

Asimismo, el importe mínimo de presupuesto para competir en Primera RFEF sería un escollo para no pocos equipos. Ese mínimo está establecido en 1,5 millones, por lo que más de la mitad de los rivales del Córdoba CF, esta temporada, tendrían muy difícil competir en Primera RFEF en caso de ganar en el campo este derecho. El Córdoba CF, por el contrario, ya en Segunda RFEF tendría un presupuesto que podría competir en Primera RFEF, cumpliendo la norma establecida por el organismo federativo.

La denuncia de ProLiga deberá ahora ser estudiada por el Consejo Superior de Deportes, que tendrá que valorar las bases de competición presentadas por la RFEF cuando quedan menos de dos meses para que comiencen las competiciones.