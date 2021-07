El Córdoba CF continúa trabajando en la composición de la plantilla para la próxima temporada, en Segunda RFEF, con el objetivo ineludible del ascenso por la vía directa y lo cierto es que llama la atención, en cierta medida, el contraste existente entre determinadas posiciones en el campo y líneas, que se encuentran completamente cubiertas o en claras vías de ser cerradas, y una que ofrece más dudas.

La portería blanquiverde está cerrada con Felipe Ramos y Edu Frías. Los laterales también parecen cerrados, con José Ruiz y Carlos Puga en el derecho y Ekaitz Jiménez y la probable promoción de Álex Meléndez, en el izquierdo. El eje de la zaga también se encuentra muy avanzado: Bernardo, José Cruz y la más que probable llegada de José Alonso, dejaría el capítulo de centrales solo con una pieza más por incluir y que incluso podría llegar desde el filial. Por lo tanto, la portería y la línea defensiva se encuentran cerradas o en un porcentaje elevado de serlo.

Algo parecido pasa en la delantera. Sean medias puntas, segundos delanteros o puntas, el Córdoba CF ya tiene a no pocos elementos confirmados y otros en vías de hacerlo. Alejandro Viedma, Julio Iglesias, Luismi Redondo, Willy Ledesma, Antonio Casas y la más que posible llegada de Hugo Díaz, además de algún tipo de polivalencia existente, como la de Javi Flores, dejaría ese capítulo completo o, posiblemente, a falta de una incorporación más, por lo que el trabajo de Juan Gutiérrez Juanito ha sido más que ágil desde que Infinity Capital decidiera la continuidad del mismo proyecto de la pasada temporada o más bien, de los mismos responsables.

Sin embargo, existe una línea en la que el gaditano parece encontrarse con ciertas dificultades o que podría tenerlas. En la zona del mediocampo, la dirección deportiva blanquiverde aún tiene no poco trabajo y, lo que puede ser peor, que ese trabajo le puede aumentar. Por un lado, en el capítulo de mediocentros tiene dos confirmaciones y una duda. Llegó Toni Arranz, procedente del CD El Ejido 2012 y amplió contrato para ajustar ficha a Javi Flores. Por otra parte, mantiene con contrato a Djak Traoré, jugador al que interesa dar salida y de hecho, su agente lo ha ofrecido a diversos equipos, entre ellos, al Betis Deportivo. En caso de que no encuentre acomodo al africano, el Córdoba CF deberá respetar la temporada que aún le resta y Germán Crespo deberá utilizarlo como uno más de la plantilla. En todo caso, aun teniendo a Traoré en el plantel, este Córdoba CF necesitaría al menos de un par de incorporaciones más. Quizá una de ellas pueda tener esa polivalencia clásica del mediocentro defensivo que también pueda actuar como central. Y, finalmente, los extremos, la zona con más incertidumbre. No solo por el mercado en sí, sino también porque tanto Samu Delgado como sobre todo Nahuel Arroyo podrían plantear una negociación para su salida en caso de la llegada de equipos de Primera RFEF. En todo caso, esa medular es la que presenta hoy por hoy mayor incertidumbre.