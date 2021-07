Hace apenas dos semanas que Infinity Capital decidió que el Córdoba CF mantuviera su estructura después de 40 días de parón absoluto en la entidad blanquiverde. A pesar de que las dos almas que convivieron en El Arcángel la pasada campaña también realizaron sus movimientos con vistas a que la cúpula experimentara cambios, desde Baréin se decidió que todo se mantuviera igual. O casi. Javier González Calvo como consejero delegado, Adrián Fernández Romero como consejero financiero -con peso más que importante en el área deportiva- y Juan Gutiérrez Juanito como director deportivo eran los nombres que más dudas generaron sobre su continuidad desde que el 9 de mayo se consumara el descenso a la Segunda RFEF. Todo permaneció, salvo en el apartado económico, área en el que el Córdoba CF continúa trabajando para ajustarse el cinturón.

Algunas decisiones han tenido como fondo esa idea financiera, aunque en otras, el club blanquiverde ha debido adaptarse con rapidez o sugerir a otros que lo hagan. Para el filial blanquiverde, el Córdoba CF contactó con más de un técnico, aunque el principal candidato parecía ser el entrenador que la pasada temporada triunfó con el Tamaraceite, Chus Trujillo. El canario manejaba mejores ofertas y terminó aceptando la del Ceuta. Un movimiento, el de la planta noble de El Arcángel, con una carga importante de previsión ante posibles contratiempos. Sin embargo, finalmente se contrató a Diego Caro, que realizó una buena campaña en el Salerm Puente Genil y que pretendía llegar al Córdoba CF con su cuerpo técnico o, al menos, parte de él. No pudo ser. La entidad blanquiverde aspiraba a conformar también el cuerpo técnico del segundo equipo cordobesista y se lo hizo ver al villarrense. Así, Diego Caro llegará solo y se le colocará como segundo a Gaspar Gálvez.

Algo parecido ha ocurrido con el banquillo del primer equipo. De todos es sabido que Alberto González era el favorito, no solo del ratificado director deportivo blanquiverde, Juanito, sino también de su alternativa en el cargo, David Vizcaíno. El que fuera técnico del Linares Deportivo aguantó la propuesta del Córdoba CF hasta el final, tanto, que se quedó sin otras posibles opciones y ahora es muy probable que salga a entrenar al extranjero. Se ratificó a Germán Crespo, que lo tenía cerrado con el Recreativo de Huelva y, visto lo ocurrido recientemente en la entidad blanquiverde, en la planta noble de El Arcángel no quieren vivir experiencias parecidas, que no vuelvan las dudas en una hipotética crisis. Al que no tendrá Crespo como preparador físico es a José Carlos García Melli, que ha aceptado una oferta de un club de Primera División de Croacia. Algunas fuentes señalan al Iskra como su destino, aunque lo que es seguro es que no seguirá en la disciplina blanquiverde. A Crespo se le ofreció una alternativa que no le convencía y en estos días se conocerán a su segundo -Andrés Armada parece que tampoco continuará con él- y a su nuevo preparador físico.

Habrá más movimientos durante la actual semana, algunos de ellos que afectarán al organigrama deportivo de la entidad blanquiverde. El Córdoba CF necesita realizar ajustes que tienen que ver con lo económico, pero que también evitan responsabilidades dispersas y que profundizaron en esas dos almas en el club, la pasada temporada, de la que se debió aprender no poco, vistas las nefastas consecuencias.

Movimientos de cierta profundidad destinados a solventar posibles contratiempos futuros que en el pasado pillaron a la planta noble con poca capacidad de maniobra. Ojalá no tener que ponerlos a prueba en la temporada en la que el Córdoba CF aspira al ascenso a Primera RFEF.