La noticia de la semana que finaliza, en clave del Córdoba CF, tiene más que ver con lo ocurrido en Camino de Carbonell, con el lanzamiento del club de la Ciudad Deportiva, que con la confirmación de todos los responsables -los que se quedaron- de la entidad blanquiverde, a pesar del descenso de categoría y de los 40 días de parón con todo tipo de contactos, negociaciones y preacuerdos que, finalmente quedaron en nada. Y quizá sea más importante lo primero por el déficit endémico en infraestructuras que tiene el Córdoba CF.

Terrenos en todo el término municipal y fuera

Hace ya algo más de una década se hablaba en el Córdoba CF del problema de la Ciudad Deportiva. En la etapa de José Miguel Salinas como presidente se buscaba la cesión de unos terrenos que sirvieran como patrimonio a un club que estaba a escasos meses de registrar la declaración voluntaria de concurso de acreedores. Ya entonces se «colocó» la futura Ciudad Deportiva del Córdoba CF en terrenos de Las Quemadas, pero la solicitud para su cesión al Ayuntamiento no pasó de ahí. Tras la venta del club, la etapa de Carlos González fue durante la que se vivió un auténtico tour por Córdoba para la instalación de una nueva Ciudad Deportiva. Al poco de llegar, González mostró disposición a seguir en Camino de Carbonell, pero esa intención duró poco. A lo largo de los seis años largos en los que fue propietario del paquete mayoritario de acciones de la entidad blanquiverde, la Ciudad Deportiva tuvo opciones de «traslado» a Rabanales, a Electromecánicas, a la autovía A-45 -a unos seis kilómetros de la ciudad-, a Encinarejo, a los terrenos al otro lado de la autovía, junto al aparcamiento de la Feria y, lógicamente, la zona más conocida, al Parque del Canal. Y lo mejor que pudo ocurrir, tristemente, es que no se realizara en este último lugar, visto lo que está ocurriendo en sede judicial en torno a dicha instalación como nexo de unión de los dos últimos propietarios del Córdoba CF_SAD.

Precisamente, también en la etapa de Jesús León se habló de la «alternativa» al Camino de Carbonell para la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, incluyendo los terrenos existentes junto a Porcelanosa. Pero varios propietarios después y no menos presidentes, la Ciudad Deportiva blanquiverde continuaba en el mismo sitio: hasta el pasado miércoles. La reacción del club al lanzamiento por parte de Grupo Tremon ha sido señalar los terrenos de la Carretera de Trassierra y solicitar una reunión urgente con el Ayuntamiento. Habrá que revisar la protección de los mismos, entre otras cosas. Y por qué no, esperar a la posibilidad de un arreglo final con la firma inmobiliaria. En la última década fue la solución final a tantas opciones de traslado frustradas.

El Arcángel, con suerte, a los tres años de la llegada

Pero si la Ciudad Deportiva es un problema recurrente en las infraestructuras -inexistentes, en realidad- del Córdoba CF, El Arcángel es un escollo que no se evitará en un corto espacio de tiempo. El reconocimiento por parte del Ayuntamiento de que los terrenos de El Arenal son municipales de hecho, pero aún no no de derecho, envía la cesión del estadio municipal a no antes de finales del 2022. Así, el mejor de los escenarios posibles para el club contempla una cesión para mediados de la temporada 22-23. Tras cuatro propietarios en una década no existen más opciones en el horizonte.