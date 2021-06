Conocer la historia de Alberto del Moral, ya exjugador del Córdoba CF y que cumplirá 21 años el próximo 20 de julio, es asistir a una carrera dirigida, desde el inicio, no solo al fútbol, sino a intentar triunfar en un mundo nada fácil a pesar de algunos contratiempos vividos. La incipiente y prometedora carrera del de Villacañas no se entiende sin su progenitora. De hecho, el propio futbolista, en el mensaje de despedida que lanzó por sus redes sociales, explicaba que llegó al Córdoba CF «siendo muy niño y lejos de mi madre, a quien siempre agradeceré su apoyo incondicional». Mar Saelices es la persona que indujo desde el nacimiento a Alberto al mundo del fútbol, en el que ella también tuvo su propia y modesta carrera. «Creo que he sido valiente, porque me he comido carretera, nieblas, lluvias, coche malo, pidiendo muchísimos favores a mi empresa, a mis compañeros, a mis padres…», recordaba en este periódico, emocionada, hace apenas mes y medio.

«Aquí en el Córdoba CF ha sido donde ha cuajado del todo, pero no digo que ya lo ha dado todo, porque como soy muy crítica con él, sé que puede seguir dando más», recordaba entonces. «Yo creo que se merecía jugar en Segunda B», valoraba, para admitir después que «sí, le aprieto mucho, mucho. Es una gran persona, un buen jugador y muy profesional, pero yo cada día le aprieto más, porque sé que puede darlo y aportar más al equipo. Me sale natural lo de apretarle», comentaba entonces con una sonrisa la madre del jugador, estudiante de Márketing. Una relación que aún hoy en día continúa, como si aún estuviera en el Unión Adarve o en aquellas escuelas de predeporte de Villacañas. «Bueno, antes de los partidos sí le digo algo pero en plan suave, en plan de que esté concentrado, debe saber dónde está», comentaba.

Su hijo daba ayer las gracias «a todas las personas del club que confiaron en mi y me han cuidado hasta hoy», y también tenía unas palabras para «la afición, que pese a las circunstancias de un año tan difícil me ha mostrado un cariño inconmensurable». En los pasos que va cumpliendo el toledano, el paso previo a la Universidad del fútbol, la Primera División, lo ha elegido bien. El Villarreal será ideal para su carrera.