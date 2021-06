La segunda anunciada salida en el Córdoba CF se hizo oficial este martes con el adiós de Mohammed Djetei. La entidad blanquiverde anunciaba la salida del central camerunés al Albacete Balompié, de Primera RFEF y cuyo director deportivo, Alfonso Serrano, que ya lo fichó para el conjunto blanquiverde, ha logrado que el defensa africano sea parte del proyecto manchego para el regreso a Segunda División A.

La marcha de Djetei se daba por hecha desde hacía meses. El club blanquiverde había incluido una cláusula en su contrato por la que cualquier club de superior categoría, en caso de interesarse en él, se podía hacer con sus servicios y el Córdoba CF debía permitir su marcha, fuera por la vía de la cesión o por la del traspaso. En este caso ha sido utilizando la forma de transferencia. Djetei será jugador del Albacete durante las tres próximas temporadas y en caso de que el club manchego logre traspasarlo en cualquiera de ellas, la entidad blanquiverde se reserva un porcentaje de dicha venta. El Córdoba CF debe aligerar nómina de manera notable para la próxima temporada y aunque Djetei no tenía una de las fichas más altas, esta seguía siendo notable teniendo en cuenta la categoría en la que militará el conjunto blanquiverde.

Se cierra así un periplo de dos temporadas del camerunés como blanquiverde. El Córdoba CF le fichó en el verano del 2019, con Serrano como director deportivo y con Enrique Martín como entrenador, que lo había teniendo en el Nástic de Tarragona la campaña anterior y club del que procedía. Al defensa africano le costó adaptarse al equipo en los primeros partidos de aquella temporada 19-20, pero a partir del tercer encuentro fue asentándose progresivamente en el eje de la zaga, convirtiéndose en un fijo de la misma y uno de los valores del equipo. En la temporada que acaba de finalizar su rendimiento deportivo fue a la inversa. Mientras que en la primera parte de la campaña destacó al nivel de la anterior, una lesión en diciembre le lastró ligeramente, por lo que a partir de principios de año le costó trabajo volver a coger el ritmo, aunque el nivel mostrado por el propio Córdoba CF tampoco le ayudó.

En las dos temporadas que ha firmado como blanquiverde jugó 39 encuentros de Liga, 38 de ellos como titular, anotando cuatro goles y viendo tan solo 11 amarillas y ninguna roja.

Con su salida, al Córdoba CF le quedan en la actualidad once jugadores con contrato en vigor y aspira a quedarse, como mucho, con la mitad, aunque todo dependerá de las negociaciones que entable con ellos, ya que hay fichas que en la actualidad son inasumibles en Segunda RFEF. Los once jugadores en cuestión son Edu Frías, Manu Farrando, Bernardo Cruz, Fernando Román, Berto Espeso, Mario Ortiz, Javi Flores, Djak Traoré, Nahuel Arroyo, Samu Delgado y Willy Ledesma.

El Albacete Balompié será el tercer equipo en España de Djetei ya que fue el Nástic de Tarragona quien lo fichó en la 16-17. Con los tarraconenses disputó 32 partidos de Liga, todos en Segunda División A, aunque hubo una temporada, la 17-18, que el camerunés pasó en blanco.