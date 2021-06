El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, abordó en un acto organizado por el Ateneo Cordobesista 1954 toda la actualidad del club blanquiverde, tanto durante el mismo como posteriormente, ante la prensa. Sus palabras vinieron a confirmar prácticamente la información que ha ido generando el propio club en este último mes: una campaña de abonados agresiva en la que los que apostaron por el equipo el pasado verano verán recompensada económicamente esa fidelidad, una dirección deportiva en la que Juanito o David Vizcaíno son las dos opciones de peso, un banquillo en el que, recordó, Germán Crespo continúa siendo técnico del club y Alberto González una alternativa entre otras, y un organigrama en el que, aseguró, él no tiene el puesto asegurado. No puso paños calientes al fracaso de la temporada el extremeño, aunque sí reivindicó avances en las estructuras del club y en otros ámbitos, por lo que sugirió la continuidad de esos proyectos en la entidad blanquiverde y la mejora de otros, empezando por el de la primera plantilla, ya que la pasada temporada «salvo el día de Copa ante el Getafe, solo supuso palos, palos y más palos», definió.

«Es muy difícil compensar si no es económicamente»

González Calvo tuvo palabras de reconocimiento a los abonados de la pasada temporada, entre otros motivos, porque «no tengo ni una reclamación de devolución de dinero, ni una», de ahí que confirmara que la campaña de abonados de la próxima temporada «será muy agresiva», ya que el club entiende que la composición del plantel para la Segunda RFEF «no va a depender tanto de los abonados». El consejero delegado aseguró que esas renovación «no serán gratis», pero sí que «aquellos que apostaron la pasada temporada tengan una ventaja», ya que la idea del Córdoba CF es compensar a esos abonados, aunque admitió que esa recompensa ha de ser monetaria, ya que «es muy difícil recompensar si no es económicamente» y no en base a promesas deportivas a futuro.

Del Moral, hecho, y Djetei, casi fuera

Ya a lo largo del 2021 estaba claro que tanto Alberto del Moral como Mohammed Djetei saldrían de la disciplina blanquiverde y, tras el descenso, era un hecho. González Calvo reconocio que «la decisión sobre Del Moral» la tomó Infinity «en día y medio», por lo que la salida del toledano es cuestión de horas. «No vamos a parar los pies de Alberto, se lo merece», aseguró el extremeño, que comentó que «si un club viene y paga la cláusula no podemos hacer otra cosa. En próximas horas se podrá hacer oficial su salida», probablemente, al Villarreal. Lo mismo que el central camerunés, que «con su renovación es difícilmente sostenible en la división en la que vamos a jugar», admitió González Calvo. «Nos gustaría cederlo, pero si se tiene que ir traspasado, se irá», advirtió. González Calvo remarcó con esto último una política que ya parece que será historia en el Córdoba CF: «No vamos a volver a equivocarnos en darle continuidad a contratos altos, a sueldos no acordes a la categoría», advirtió, sobre lo acontecido la pasada temporada. De hecho, el consejero delegado blanquiverde explicó que se está trabajando «en muchos frentes. Tenemos que dar la salida a futbolistas y algunos tienen contratos» en vigor ya que el club «debe adaptarse, y el equipo, a la categoría en la que vamos a competir».

Juanito, Vizcaíno, Crespo y González

Para la composición de esa plantilla aún no se conoce cuál será el director deportivo. González Calvo, «pese a errores cometidos» y reconocidos en su momento por Miguel Valenzuela, reivindicó la figura de Juanito, aunque también admitió que hay alternativas. O más bien en singular: alternativa, que no es otra que David Vizcaíno. Estamos esperando noticias» de Infinity, que llegarán «de un día a otro, cuando ellos decidan», explicó González Calvo, que aseguró que no cree que « tarden mucho en decirse, porque el mercado se mueve y hay que tomar decisiones. Estás jugando con personas, con el pan de la gente y que necesitan tener solucionado su futuro», advirtió el extremeño, que también recordó que «mi opinión ya la dije, que continúe Juanito. Eso no quiere decir que no estemos trabajando en otras posibilidades si la propiedad decide dar un cambio», decisión que en ese caso activaría la opción del almeriense. Algo parecido ocurre con el banquillo. González Calvo negó que Germán Crespo «tenga nada con el Recreativo» y recordó que «aún es entrenador» del Córdoba CF. González Calvo aseguró estar «conforme» con el trabajo realizado por Crespo, aunque también señaló que, al igual que con la dirección deportiva, existen opciones que también han sido comunicadas a Baréin.

«Haría este trabajo hasta gratis»

González Calvo alabó el trabajo de los servicios médicos del Córdoba CF, la pasada temporada, una campaña «muy difícil» y en la que «hubo un solo positivo por covid, Mario, y al final de la temporada». En todo caso, reconoció que «el sentimiento, tanto en el club como en la propiedad, es que las cosas no se han hecho bien», por lo que «nos han pedido todo tipo de informes», aunque también indicó respecto a los inversores bareiníes que «necesitamos que entiendan que el fútbol es inmediatez», en clara alusión a la falta de la decisión final sobre la próxima temporada. A pesar de todo, González Calvo aseguró estar «encantado» y que «trabajaría gratis en el Córdoba CF», ya que él también espera a ser confirmado por Infinity. Informó, asimismo, de que aunque los ingresos se redujeron, también los gastos menguaron «en 500.000 euros». Y sobre la próxima campaña aseguró que «si no pensara en hacer un equipo para subir, no estaría aquí. El club será un referente en el futuro y el objetivo es recuperar la categoría cuanto ante», aunque advirtió de que este «tendrá que ser adaptado a la división a la que va a jugar». Todo ello para «que podamos volver a soñar con regresar al fútbol profesional». Finalmente, González Calvo reiteró que «Infinity va a respaldar al Córdoba CF sí o sí». Solo hay que esperar a ver si será con él al mando o no, ya que también espera a Baréin.