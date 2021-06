Tras el fracaso, la desbandada comienza en el Córdoba CF. Los protagonistas de la última campaña blanquiverde empiezan a encontrar nuevos destinos. Unos, con contratos nuevos; otros, en formato de venta o cesión. Todo apunta a que los puntos en común del nuevo plantel con respecto al último serán mínimos. Este miércoles se oficializó el nuevo lugar de trabajo de dos defensas cordobesistas: los laterales Jesús Álvaro y Álex Robles han sido fichados por el Atlético Baleares, de la Primera RFEF.

Mientras tanto, la construcción del nuevo proyecto deportivo en el Córdoba CF se está fraguando con relativa calma. El consejero delegado, Javier González Calvo, indicó durante un acto del Ateneo Deportivo Cordobesista 1954 que permanecen atentos a las noticias que lleguen desde Baréin para acometer los siguientes -y necesarios- pasos. La esperada decisión de la propiedad blanquiverde ha retrasado diversos escenarios como la confirmación de quién llevará la dirección deportiva, el dueño del banquillo e, incluso, la continuidad del propio extremeño al frente del club. No obstante, el capítulo de salidas empieza a coger velocidad. En dicha parcela cobran especial interés los nombres de Alberto del Moral, Momo Djetei, Álex Robles, Jesús Álvaro y Germán Crespo.

Álex Robles y Jesús Álvaro, al Atlético Baleares

El lateral diestro, que apenas sumó 862 minutos en el Córdoba CF, encontró acomodo en la Primera RFEF. El Atlético Baleares llegó a un acuerdo con el Sevilla FC para la incorporación del malagueño, en propiedad, por una campaña. Robles, quien permaneció en el vestuario blanquiverde a préstamo desde Nervión, no tuvo la plena confianza de ninguno de los entrenadores que llevaron la manija del equipo. De hecho, la principal opción para el mencionado carril defensivo fue Manu Farrando, una circunstancia que le otorgó solo 9 titularidades de los 13 compromisos jugados.

El mismo lugar para establecerse eligió Jesús Álvaro. De esta manera, el también lateral se convirtió en el segundo fichaje blanquiazul bajo la batuta del renovado Xavi Calm. El canario vivió dos cursos como cordobesista sin ofrecer todo lo que se esperaba de él. Los problemas físicos que arrastró desde su llegada le impidieron rendir al 100%. Sin ir más lejos, el pasado febrero se ausentó de varias convocatorias de Pablo Alfaro debido a molestias en el sóleo. Su relevo, el joven Berto Espeso, no ofreció las garantías suficientes para arrebatarle la plaza. Incluso se probó con Álex Meléndez, del Córdoba CF B, en pos de hallar una fórmula convincente que nunca llegó. Carente de competencia -solo se perdió 6 compromisos ligueros- , el isleño buscará un reto donde demostrar las buenas cualidades que lo encumbraran en Cartagena.

Del Moral, rumbo al Villarreal

El centrocampista manchego saldrá de la escuadra cordobesa con total seguridad. Su destino es el Villarreal, donde se enrolará en el filial de Primera RFEF. Así lo ratificó González Calvo, consejero delegado que subrayó que el club no quiso frenar la evolución futbolística de una de las revelaciones de la temporada. "No vamos a parar los pies a Alberto, se lo merece". El toledano, prácticamente un fijo en el esquema a lo largo de este aciago 2020-21, tomará un camino distinto en su trayectoria. "Si un club viene y paga la cláusula no podemos hacer otra cosa", lamentó. Así pues, el filial groguet se postula en el futuro de un jugador que se había ganado su renovación a base de mucho esfuerzo. Sin embargo, Del Moral no será uno de los referentes en la Segunda RFEF y, con casi total seguridad, dará un salto cualitativo hacia la Primera RFEF que tanto anheló el Córdoba CF.

Otro de los futbolistas que amplió su vínculo contractual a principios de 2021 fue Djetei. El camerunés también tiene las puertas abiertas para sellar su marcha, ya que las cantidades económicas pactadas después de su firma son "difícilmente sostenibles" en la nueva categoría del fútbol español. La idea -más bien deseo- de González Calvo pasa por acometer una cesión del zaguero, aunque no se descarta en el seno cordobesista que se producirá su adiós a modo de traspaso. El africano, que habitualmente formó como el líder atrás, relanzó su carrera en Andalucía tras unos complejos años en el Nástic de Tarragona, conjunto con el que descendió a Segunda División B.

El puesto de entrenador, un interrogante

La imagen y los buenos números de los sureños en los últimos tres partidos con Germán Crespo al frente no aseguran que el granadino vuelva a dirigir al plantel. El míster, nada más concluir la exitosa campaña del filial -victoria por 8-2 contra la UD Los Barrios que daba el primer puesto en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF-, reconoció que le gustaría seguir en el primer equipo. Pese a ello, González Calvo recalcó que existían otras opciones comunicadas a Baréin, por lo que habrá que esperar a que la resolución llegue lo antes posible. Lo que sí negó el consejero delegado fue el supuesto acuerdo de Crespo con el Recreativo de Huelva. “Aún es entrenador del Córdoba CF”, argumentó.

El compás de espera en los futuros fichajes dista de la premura en el listado de bajas. Las citadas solo son algunas de las mucha que se producirán, algo ya sabido después del descenso y que provocarán una auténtica remodelación del grupo.