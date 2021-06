El Córdoba CF se ha acostumbrado a la paradoja. Cuando la Liga finalizó y, por lo tanto, no había nada por lo que trabajar ni un objetivo deportivo al que aspirar, la plantilla blanquiverde estuvo entrenando durante casi tres semanas más. Era una situación atípica que tanto el cuerpo técnico como los futbolistas encajaron de la menor manera posible. Quizá hubo un par de días de cierta queja cuando se hizo público que la nómina de abril no se había abonado y algún componente del plantel no ocultó su molestia en los entrenos que siguieron al hacerse pública la irregular situación. El dinero se ingresó pocos días después y la atonía regresó al césped de la Ciudad Deportiva. Por breve tiempo, porque aquel 27 de mayo, Miguel Valenzuela se despedía de los futbolistas y del propio Córdoba CF. La plantilla se fue de vacaciones y la rueda de prensa que dio el sevillano horas después de despedirse de los jugadores parecía el pistoletazo de salida a la cadena de noticias que debían surgir en torno al Córdoba CF, a su próxima temporada en la Segunda RFEF, una 21-22 en la que teóricamente tenían que aparecer caras nuevas. De aquella rueda de prensa se cumplen este lunes 11 días, casi dos semanas de silencio absoluto.

Este miércoles se cumplirá un mes desde que la competición liguera acabó para el conjunto blanquiverde y esa, el adiós de Valenzuela -junto el de Rafa Sánchez- es la única novedad que ha salido desde las oficinas de El Arcángel. Justo cuando se entendía que con el adiós de la plantilla se iba a hacer público el plan para la próxima temporada, las puertas del coliseo ribereño se cerraron por completo. La nada como actuación y el silencio como mensaje.

¿Continuidad o cambio?

Entre otros motivos, porque el debate se centra en qué tipo de cambio sufrirá el Córdoba CF, si coyuntural con leves modificaciones, o profundo. En el primer supuesto, las modificaciones serían eso, matices al menos de cara a la afición. La continuidad como director deportivo de Juanito, posiblemente con algún ayudante en la secretaría técnica, y también la de Javier González Calvo, aunque en este caso, el consejero delegado tendría como empleado de alto nivel a un director general que, en cierta medida, vaciaría en parte el contenido de su propio cargo, dejándolo en un puesto con más carga de representatividad e institucional que ejecutiva. En el segundo supuesto, el extremeño no solo mantendría su puesto como consejero delegado con todas sus tareas asignadas como hasta ahora, sino que supondría un cambio de timón en la dirección deportiva, con un nuevo jefe en la misma, puesto para el que sigue esperando y en contacto David Vizcaíno.

Un mes congelado

Casi un mes ha pasado y el tiempo que ha volado es importante, además de por todo lo expuesto, por la docena larga de contratos en vigor en la primera plantilla. Unos compromisos sobre los que el propio club mantiene algo más que dudas. De hecho, a algunos de ellos ya se les expresó, antes del final de Liga, la interpretación -muy particular- que se hacía de los contratos entre club y futbolista, por lo que el debate, sea quien sea el director deportivo, estará servido una vez se dé el pistoletazo de salida. Un arranque que se hará con la premisa del ajuste presupuestario, que significará una rebaja de al menos el 50% en la primera plantilla.

Javier González Calvo tiene una cita este martes a las 20.00 horas con el Ateneo Cordobesista 1954, que ha organizado un coloquio sobre «El Córdoba CF y su afición» en el Jardín Botánico y al que asistirá también el presidente del Córdoba Futsal Patrimonio, José García Román. El consejero delegado blanquiverde mantiene en su agenda el encuentro, por lo que la cita será importante. O comparecerá con el nuevo plan para la 21-22 recién hecho público o, por el contrario, lo hará para confirmar que el Córdoba CF continúa en el marasmo.