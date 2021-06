El Córdoba CF -y el fútbol cordobés- toca fondo. El descenso a la Segunda RFEF -cuarta división nacional- del equipo blanquiverde coloca a la provincia en un lugar poco decoroso en el mapa del fútbol andaluz. La caída libre del primer club, que ha pasado en seis años de estar en Primera hasta cuarta encadenando descensos por la vía deportiva, no ha encontrado una réplica en las entidades de otros puntos. Quien más cerca parecía de ser vecino del Córdoba CF era el Ciudad de Lucena, que peleaba con ventaja de cancha por el ascenso, pero terminó frustrado tras caer ante el Ceuta. El club aracelitano, junto al Puente Genil, el Pozoblanco y el filial blanquiverde, militarán el próximo curso 21-22 en la Tercera RFEF. Como en el caso del Córdoba CF, su "no ascenso" fue, en la práctica, un descenso.

La confección de la temporada 2021-22 en el fútbol español todavía sigue su curso. Las últimas eliminatorias de ascenso y descenso se suceden con el lógico interés por saber quién completará cada una de las divisiones nacionales. La remodelación efectuada por la Real Federación Española de Fútbol de las categorías por debajo de la Primera y Segunda División arrojará un escenario -nunca antes visto- donde habrá que acostumbrarse a las denominadas Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF. Analizando lo concerniente a Andalucía, Sevilla y Cádiz mantienen su hegemonía mientras que otras provincias como Jaén, Córdoba y Huelva dieron un paso atrás más que llamativo.

El gran rendimiento andaluz en la élite

El Sevilla FC y el Real Betis Balompié volverán a jugar competición europea tras un destacado curso. Los hombres de Julen Lopetegui, que por momentos pelearon la cabeza de la Liga, finalmente concluyeron el campeonato en la cuarta posición y estarán en la Champions League. Dos escalones por debajo, concretamente en el sexto lugar que da acceso a la Europa League, acabó una escuadra verdiblanca que encontró en los goles de Borja Iglesias la reacción necesaria para engancharse a la parte alta. Pero no es la única alegría de ambas entidades sevillanas, ya que sus dos filiales obtuvieron una plaza en la Primera RFEF -Sevilla Atlético y Betis Deportivo-.

En la nueva Tercera RFEF militarán un buen puñado de equipos que este año formaron en el Grupo 10 de Tercera División como el CD Gerena, el Sevilla FC C, el Atlético Antoniano o el CD Utrera. A ellos se les unirán la UD Tomares y el CD Cabecense y está por ver si el Coria CF logra la permanencia.

No obstante, la provincia cuyo nivel futbolístico se incrementó de manera notoria fue la gaditana. El Cádiz CF de Álvaro Cervera logró, con holgura, la salvación en la máxima categoría. Además, la Primera RFEF tendrá la representación del CD San Fernando, la Real Balompédica Linense, el Algeciras CF y el Atlético Sanluqueño. Por si fuera poco, la Segunda RFEF contará con el Xerez Deportivo FC y el filial cadista -al final se cayó el Xerez CD, superado en su cada por el AD Ceuta FC en la final en el último minuto (0-1)- y la Tercera RFEF con la UD Los Barrios o el CD Rota.

Granada es la última de las cuatro capitales andaluzas que vivió la pasada campaña en la élite. El plantel dirigido por Diego Martínez hizo historia después de alcanzar los cuartos de final de la Europa League. El Manchester United rompió el sueño nazarí de conquistar el título, pero los grandes envites contra el Nápoles o el PSV Eindhoven reflejaron el potencial existente. La marcha del técnico sentará unas nuevas bases para una entidad rojiblanca que volverá a figurar entre los mejores de España. Por su parte, el filial -Recreativo Granada- será uno de los rivales del Córdoba CF en la Segunda RFEF y el Huétor Tájar CF, el CD Huétor Vega y el Motril CF formarán en la Tercera RFEF.

Almería y Málaga, un escalón por debajo

Los dos representantes sureños en la Segunda División se movieron por caminos bien diferentes. La UD Almería, manteniendo sus únicas miras en subir a Primera, volvió a fracasar al tener que conformarse con el play off de ascenso. El mismo se le ha complicado desde el primer instante, sobre todo porque el 3-0 de la ida frente al Girona FC deja a los almerienses al borde de otro revés que a buen seguro no gustará al máximo accionista, Turki Al-Sheikh. El Málaga CF, pese a todos los problemas atravesados, jugará en la categoría de plata tras acabar en el duodécimo puesto, una circunstancia que en determinados momentos nadie hubiera esperado. No obstante, los de Martiricos se recompusieron y ofrecieron un fútbol acorde a sus posibilidades, una muestra de que el pundonor puede con otros factores más enrevesados.

El CD El Ejido 2012 y el Club Atlético Pulpileño (Almería) y el Vélez Málaga compondrán la futura Segunda RFEF. A ella aspiran todavía el Antequera y el Atlético Malagueño, quienes dilucidarán una plaza más para los malacitanos. La sorpresa negativa en la Costa del Sol llegó con el Marbella FC. El ilusionante proyecto hizo aguas a las primeras de cambio hasta dejar a la plantilla en la Tercera RFEF. Allí también estarán la UD Torre del Mar, la UD San Pedro, El Palo FC, el Juventud de Torremolinos y el Almería B -muchas opciones para el CD Alhaurino-.

El hundimiento onubense y cordobés

En lo más profundo de este deporte se instauran varios clubs históricos de la región. El Córdoba CF partirá en la Segunda RFEF mientras que el Real Jaén y el Recreativo de Huelva lo harán en la Tercera RFEF. Los blanquiverdes, cuyo objetivo estaba en ascender a la Segunda División, rápidamente vieron cómo el horizonte se les nublaría. La destitución de Juan Sabas y la llegada de Pablo Alfaro arrojó un poco de luz, aunque fue tan tenue que se consumió de forma irremediable.

El plantel, en el subgrupo B del Grupo 4 de Segunda División B, quedó fuera de los tres primeros que optarían a subir, por lo que la nueva meta fue la de asegurarse la Primera RFEF. Sin embargo, la hecatombe se produjo al quedar por debajo del Sevilla Atlético y la Real Balompédica Linense -con Germán Crespo ya en el banquillo-.

La escuadra del Santo Reino quedó séptima en el subgrupo A del Grupo 9 de Tercera División, lo que propició que jugaran posteriormente por una ficticia permanencia que materializaron. El Decano, por su lado, selló un lastimoso octavo puesto dentro del subgrupo A del Grupo 4 de Segunda B. Lejos de acabar la pesadilla, todo fue en aumento tras hacer una nefasta fase de salvación. Así pues, bajó a la Tercera RFEF con el citado Marbella, el Yeclano Deportivo, el Lorca Deportiva y el Marino. Coincidirá con la AD Cartaya de Paco Amate.

Curiosamente, tanto en Jaén como en Huelva habrá equipos por encima de los de la capital. El Linares Deportivo, una de las revelaciones de la división de bronce, estuvo en la lucha por subir a Segunda División. No obstante, el Amorebieta -uno de los cuatro que finalmente promocionaron- destrozó las esperanzas azulinas. El Atlético Mancha Real, con su pase a la Segunda RFEF, también verá desde las alturas a unos jiennenses que repetirán con el Torredonjimeno y el Torreperogil.

Quien superó a los recreativistas fue un CD San Roque de Lepe que besó la Segunda RFEF en una última jornada de infarto. Los aurinegros necesitaban ganar al Xerez Deportivo FC -ya ascendido- y esperar al tropiezo del Xerez CD en Puente Genil. Todos los condicionantes acontecieron para desatar la locura en el bando lepero.

Sí habrá una importante presencia cordobesa en la Tercera RFEF. El CD Ciudad de Lucena, el Salerm Cosmetics Puente Genil, el CD Pozoblanco y el Córdoba CF B iniciarán la campaña en esa categoría. Los celestes recibieron un severo y definitivo golpe en sus aspiraciones por estar en la Segunda RFEF al caer en su feudo frente al Ceuta. Los rojinegros, en la otra semifinal, perdieron sus opciones en la prórroga contra el Xerez CD. El vestuario blanquillo, cumpliendo 95 años desde su fundación, intentó avanzar en las eliminatorias, aunque fueron eliminados por los pontanos en cuartos. A ese play off no pudo entrar el filial cordobesista debido al descenso del primer equipo.

Los equipos, por provincias

Sevilla: Sevilla FC y Real Betis Balompié (Primera División); Sevilla Atlético y Betis Deportivo (Primera RFEF); CD Gerena, Sevilla FC C, Atlético Antoniano, CD Utrera, UD Tomares y CD Cabecense (Tercera RFEF).

Cádiz: Cádiz CF (Primera División); CD San Fernando, Real Balompédica Linense, Algeciras CF y Atlético Sanluqueño (Primera RFEF); Cádiz CF B y Xerez Deportivo FC (Segunda RFEF); UD Los Barrios y CD Rota (Tercera RFEF).

Granada: Granada CF (Primera División); Recreativo Granada (Segunda RFEF); Huétor Tájar CF, CD Huétor Vega y Motril CF (Tercera RFEF).

Almería: UD Almería (Segunda División); CD El Ejido 2012 y Club Atlético Pulpileño (Segunda RFEF); UD Almería B (Tercera RFEF).

Málaga: Málaga CF (Segunda División); Vélez CF (Segunda RFEF); Marbella FC, UD Torre del Mar, UD San Pedro, El Palo FC y Juventud de Torremolinos (Tercera RFEF).

Jaén: Linares Deportivo (Primera RFEF). Atlético Mancha Real (Segunda RFEF). Real Jaén CF, UDC Torredonjimeno y CD Torreperogil (Tercera RFEF).

Córdoba: Córdoba CF (Segunda RFEF); CD Ciudad de Lucena, Salerm Cosmetics Puente Genil FC, CD Pozoblanco y Córdoba CF B (Tercera RFEF).

Huelva: CD San Roque de Lepe (Segunda RFEF); Recreativo de Huelva y AD Cartaya (Tercera RFEF).