El silencio en el Córdoba CF se mantiene. Las reuniones telemáticas -González Calvo no viajó finalmente a Baréin esta semana- han sido constantes con los dirigentes de Infinity, pero la fumata blanca continúa sin aparecer, por lo que no está aún claro si Juanito continuará como director deportivo o, por el contrario, será David Vizcaíno el que ocupe el puesto. Esa falta de definición por parte de la entidad blanquiverde está provocando la aparición de más nombres. Así, uno que se añade a la relación es el de Dani Marín, hombre que trabajó en el Algeciras a las órdenes de Dani Alejo. El digital Cordobadeporte informaba de que el nombre del navarro está sobre la mesa, si no como director deportivo, sí al menos como miembro de la dirección deportiva que encabezaría Juanito, ya que se apunta a que fue Adrián Fernández Romero el que habló con él.

Aunque se esperan noticias para el próximo fin de semana, los nombres continúan apareciendo y hasta candidatos al banquillo también se atreven a reconocer públicamente algún tipo de contacto para un Córdoba CF que, en cualquier categoría, continúa siendo un club más que interesante para los profesionales. Así, Alberto González, entrenador hasta hace unos días del Linares Deportivo, admitía que el club blanquiverde había sido uno de los que había contactado con él, aunque también reconocía en Cope Córdoba que tenía otras opciones. El técnico malagueño coincidió en el Málaga con David Vizcaíno, aunque fue contactado por Juanito.

Entre el silencio oficial y el habitual movimiento de agentes e intermediarios, el rompecabezas del futuro Córdoba CF sigue sumando piezas.