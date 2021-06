Le cambia el escenario, pero no el objetivo ni la presión. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo el reparto de los dos grupos de Primera RFEF y estableció, también, el sistema de descensos. Bajarán diez -cinco por grupo- en el primer año. Y el Córdoba CF es candidato a cubrir una de esas vacantes. ¿Cuál es el camino? Lo único seguro es que el campeón de cada uno de los cinco grupos de Segunda RFEF subirá. Y ahí está el reto de los blanquiverdes, que en caso de no ser primeros tendrían que ir a unas eliminatorias -con los equipos que van del segundo al quinto- con 20 equipos implicados por cinco plazas. Aún no quedó aclarada la disposición, si los playoff serán entre esos cuatro equipos del mismo grupo clasificados tras el campeón o si se cruzarán con rivales de los otros grupos.

Lo que el Córdoba CF se perdió por su fracaso en la última temporada fue una plaza en el Grupo 2 de la nueva Primera RFEF, donde se un miniclásico entre los filiales del Real Madrid y el Barcelona y un miniderbi entre el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo. Además, figuran clubs del nivel del Albacete, el Atlético Baleares, el UCAM Murcia, el Sabadell, el Castellón, el Nástic de Tarragona o el Villarreal B.

La advertencia de Valenzuela

Por lo tanto, el plan del club cordobesista para la próxima temporada ha de virar completamente con respecto a la 20-21. Posiblemente, una de las premisas para abrir el camino hacia el ascenso la dejó Miguel Valenzuela en la rueda de prensa de despedida de la entidad blanquiverde, hace algo más de una semana: «Hay que tirar la casa, limpiar el solar y empezar a construir». Y esa construcción ha de hacerse compaginándola con el objetivo deportivo a corto plazo.

El Córdoba CF deberá nutrirse de jugadores con proyección y juventud, es obvio, pero también deberá incorporar a un grupo bastante numeroso de hombres de rendimiento inmediato, jugadores que al menos en la última temporada, la que acaba de finalizar, hayan competido durante toda la campaña y a buen nivel. No se puede permitir la entidad blanquiverde hacer reposar la necesidad de un ascenso por la vía rápida y directa sobre los hombros de promesas o proyectos de futuro. Para ello deberá construir un esqueleto de plantilla a base de jugadores que en lo futbolístico, en lo físico y en lo mental lleguen a El Arcángel asumiendo la necesidad de un Córdoba CF que no se vio inmerso en lo más profundo del fútbol español desde hace asi 40 años. Sin excusas y con una cualidad que se ha perdido en el vestuario blanquiverde se ha ido perdiendo en los últimos años: compromiso.

Para dicha construcción, el Córdoba CF dispondrá de uno de los presupuestos más altos -si no el que más- de la Segunda RFEF. Los 3,8 millones de euros de la primera plantilla de la pasada campaña sufrirán un severo recorte de al menos el 50%, por lo que la cantidad prevista en el club para el plantel y cuerpo técnico rondará los 1,5 millones de euros, aunque habrá que prestar atención a los movimientos en verano con los 13 futbolistas que aún mantienen contrato con la entidad blanquiverde. Hoy por hoy, la aspiración en El Arcángel es que no continúen, al menos, la mitad de los mismos, pero todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo con los protagonistas. Y teniendo como referencia lo ocurrido el pasado verano, reconocido por el propio Valenzuela, con jugadores con fichas altas (sobre todo para la categoría en la que militará el club) y en los que no se tiene fe en su rendimiento. Tropezar dos veces en la misma piedra, para el Córdoba CF, sería algo más que un drama.

Otro aspecto para hacer que ese camino hacia el ascenso sea menos dificultoso tiene que ver con la afición y El Arcángel. La campaña de abonados del Córdoba CF aspira a aumentar los seguidores entre un 20% y un 30%, a pesar de la enorme decepción firmada el pasado 9 de mayo, llegando a una cifra en torno a los 6.500. Para ello, la idea en la entidad blanquiverde es plantear precios muy competitivos y ajustados y contar también con las ganas de los aficionados de volver a vivir fútbol en directo una vez que se relajen o incluso desaparezcan las medidas restrictivas de aforos en los estadios.

El Arcángel vacío ha sido un factor que ha jugado en contra durante la temporada que acaba de finalizar y en el Córdoba CF se es consciente de ello, de ahí que la campaña de abonados tenga el objetivo no solo de que el conjunto blanquiverde se sienta arropado por los suyos, sino de que los rivales de turno sufran la presión del coliseo ribereño. Rivales que, hay que recordar, no estarán acostumbrados a jugar en campos con tanto público.

El Córdoba CF, por lo tanto, ya conoce oficialmente el camino. Ahora tendrá que asfaltarlo para que este se haga lo menos problemático para un equipo que tendrá el único objetivo de conseguir el ascenso directo, es decir, ser campeón de su grupo para llegar a la Primera RFEF por la vía rápida.