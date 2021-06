Aunque de puertas hacia fuera en el Córdoba CF nadie lo comenta abiertamente, lo cierto es que en los pasillos de El Arcángel se ha hablado, y no poco, en los últimos días sobre la composición de la Primera RFEF y no solo de la Segunda RFEF, categoría en la que militará el conjunto blanquiverde la próxima temporada.

En la entidad blanquiverde se mira de reojo a la RFEF, en cuya sede hoy, en Las Rozas, está prevista una reunión para trazar los primeros apuntes de lo que ha de ser la nueva categoría creada justo por debajo de Segunda División.

En la RFEF ya se informó extraoficialmente a los clubs que algunas de las exigencias que impondrá tendrán un periodo de carencia de al menos una temporada, aunque no más de dos. Esta circunstancia afecta a los campos de césped natural o a instalaciones de los clubs. Pero hay un detalle que preocupa a los clubs más modestos de la Primera RFEF. El organismo federativo también apuntó detalles sobre la exigencia de un mínimo interprofesional a los jugadores, a imagen y semejanza de Primera y Segunda División. En concreto, se filtró que ese mínimo rondaría los 35.000 euros brutos. Si la RFEF mantiene esa norma y en esa cantidad habrá no pocos clubs modestos que se verán en serias dificultades para cumplirla. Existen otros puntos en los que los clubs plantean dudas y el Córdoba CF_es consciente de ello, al igual que hay algún club, como el Burgos, que también tiene dificultades económicas para afrontar su nueva categoría, la Segunda División. En El Arcángel no se quiere hablar abiertamente del asunto, pero lo cierto es que el Córdoba CF se mantiene muy atento a lo que ocurra en Las Rozas.