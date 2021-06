El Córdoba CF vive momentos de indefinición que provocan que movimientos realizados por la entidad blanquiverde o su entorno queden en el aire ante las dudas por las decisiones que se han de tomar de cara al organigrama y posiciones ocupadas en el mismo para la temporada 21-22.

Relacionadas Breve calma tensa en el Córdoba CF

El principal, más allá de que la cúpula se mantenga intacta o con modificaciones, es el de la dirección deportiva. Juan Gutiérrez Juanito viene trabajando estos días en El Arcángel con aparente normalidad. De hecho, el gaditano ha realizado algunos leves movimientos y ayer saltó a la palestra el nombre de Alberto González, entrenador del Linares Deportivo que no continuará la próxima campaña en Linarejos y con el que la entidad blanquiverde tuvo, al parecer, algún contacto. Sin embargo, fuentes de la entidad cordobesista descartaron el mismo a este periódico, que según pudo conocer, el planteamiento económico realizado al técnico malagueño, a su segundo y a su preparador físico era más que ajustado. Mientras tanto, continúan en el aire algunos nombres con los que en el último mes contactó el Córdoba CF para integrarlos en su organigrama.

La dirección deportiva

El más llamativo, el de David Vizcaíno. El almeriense se despidió del Badajoz la pasada semana y según fuentes de su entorno continúa en contacto con varios clubs, entre ellos, el cordobesista, que aún debe darle una respuesta después de que en esta semana se hayan mantenido los contactos, tal y como informó este periódico. Vizcaíno valora la opción del Córdoba CF por la cercanía con su tierra natal, en donde está su familia, y por el proyecto que le planteó el club blanquiverde hace ya más de un mes, pero que se ha quedado a falta de una respuesta definitiva a causa de los asuntos a resolver, internamente, que tiene pendientes la entidad blanquiverde.

Otro detalle que refleja esa falta de definición es la de jugadores que pueden interesar. Un caladero en el que el club ha iniciado contactos es el de futbolistas de filiales que han disputado la campaña que acaba de finalizar en la Segunda División B y que han dejado de tener ficha sub-23. Es decir, futbolistas de buen nivel varios de ellos, pero que dejan los equipos dependientes por buscar estos perfiles más jóvenes. Y ahí el Córdoba CF ha realizado una selección de jugadores de 24 o 25 años para intentar hacerse con los servicios de algunos de ellos. No es algo nuevo en la entidad blanquiverde, que ya probó el mismo camino el pasado verano, aunque por la particularidad de la Liga recién terminada, no tuvo mucho éxito, debido a que los clubs matriz buscaban que sus segundos equipos militaran en la categoría más alta posible. Baste como ejemplo la imposibilidad de hacerse con el sportinguista Berto González, a pesar de los múltiples intentos del club blanquiverde.

La plantilla

Ahora, el mercado en ese aspecto ha cambiado y Juanito se está moviendo en ese camino, aunque sin saber al cien por cien si está ratificado en la dirección deportiva o no. Teóricamente, este martes debía ser decisivo para una resolución en ese aspecto, y el gaditano debía tener noticias, aunque finalmente no hubo ninguna novedad o esta no trascendió, algo que se espera probablemente hoy mismo.

Otro aspecto que parece tomar cuerpo es que la reducción de presupuesto será aún mayor de la inicialmente prevista. Si hace unas semanas se informaba en este periódico que la reducción podía llegar al 50%, el próximo proyecto del Córdoba CF puede tener una rebaja aún mayor que ese 50% que, recordemos, parte de una cifra deportiva, en la 20-21, de 3,8 millones de euros. Si la valoración inicial se encuadraba en torno a los 1,8 millones de euros, el presupuesto para la 21-22 puede ser aún más bajo que esa cifra. En cualquier caso, una cantidad de dinero que ha de ser suficiente para acometer un objetivo que ha de ser ineludible para el Córdoba CF: lograr el ascenso a Primera RFEF por la vía rápida, es decir, siendo campeón de su grupo en Segunda RFEF.

Una Segunda RFEF que ya cuenta con 78 equipos confirmados y que espera a las finales que han de jugarse el próximo fin de semana para completar los 90 equipos y sobre la que la RFEF aún no ha dado ninguna pista. Posiblemente este jueves, en la que está prevista una reunión en Las Rozas, se puedan conocer algunos aspectos de la nueva competición, aunque se tienen pocas esperanzas de que ya se conozcan cómo será el reparto de los grupos.

La posible dirección general

Mientras tanto, la misma indefinición que existe en el organismo federativo de cara a la próxima temporada y las nuevas categorías se encuentra instalada en El Arcángel. El organigrama institucional será el primero que ha de aclararse, en caso de que llegue al Córdoba CF un director general, y posteriormente, el deportivo. Mientras tanto, la actual dirección deportiva trabaja con aparente normalidad aunque sin mantener negociaciones propiamente dichas, lo que no evita que haya contactos o conversaciones para conocer la situación de profesionales deportivos. Esas conversaciones se transformarán en negociaciones una vez el Córdoba CF tenga resuelto su propio organigrama a todos los niveles. Hoy por hoy sigue sin estar claro.