La Peña Cordobesista de Cañero rindió homenaje a un ilustre ex blanquiverde. El que fuera delantero del Córdoba CF y también entrenador de las categorías inferiores, Javi Moreno, recibió el calor de los aficionados cordobesistas en esta emblemática plaza de la capital cordobesa. Sin equipo tras pasar por el CD Pozoblanco y la SD Ejea -donde estuvo a punto de pelear por entrar en la Primera RFEF y obtuvo plaza con solvencia en la Segunda RFEF-, muchos son los que piden su regreso a la entidad cordobesista para levantar el nuevo proyecto desde el banquillo.

El natural de Silla (Valencia), muy sonriente en todo momento, agradeció los gestos cómplices de los allí presentes. A lo largo de una hora estuvo hablando sobre su carrera deportiva relatando anécdotas de su paso por el Alavés, el Milán, el Atlético de Madrid, la selección española y, sobre todo, el Córdoba CF. La Peña, fundada en mayo de 1999, tuvo a Paco Peinado como jefe de ceremonias en una matinal que muchos no olvidarán. Los recuerdos narrados por el valenciano hicieron olvidar, por momentos, el difícil devenir que vive la escuadra cordobesa.

"El Córdoba tiene mimbres"

Javi Moreno, al finalizar el acto, reconoció que se encuentra muy ilusionado en su etapa como entrenador. Su estancia en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se saldó de una manera muy positiva. "Cuando llegué, el equipo estaba muy mermado y solo con 2 puntos. La gente andaba cabizbaja, pero con el esfuerzo y el sacrificio de todos, se fue creyendo y los resultados se produjeron". Pese a tener "poco margen de error", su plantilla llegó al último envite de la primera fase "con opciones de salvarse matemáticamente". Dicha permanencia se obtuvo al completar un segundo tramo "a un nivel muy bueno con unos números espectaculares".

A la localidad aragonesa arribó desde el CD Pozoblanco, otra escuadra que vivió una 2020-21 más que notoria. "No tenía ninguna duda de que iban a hacer un buen año. Emilio Fajardo hizo un muy buen trabajo, pero ya tenía el vestuario hecho y después de una pretemporada exigente que diseñamos José María García Cuadrado -su segundo- y yo". No le sorprendió que mantuvieran la plaza, aunque sí el hecho de jugar la liguilla de ascenso a la Segunda RFEF. "Es un premio que le ha dado el fútbol al Pozoblanco y como ex técnico de una plantilla que hicimos nosotros, es un orgullo y un honor", afirma.

La otra cara de la moneda en la provincia la vivió el Córdoba CF, un conjunto que siempre tendrá en su corazón. "El descenso se debe a circunstancias del fútbol. Hay años que no se dan las cosas, no cuadran y los resultados no acompañan". El curso fue "peculiar por el tema de los subgrupos", lo que provocaba que "si fallabas, se complicaba". Bajo su punto de vista, si se hubiera desarrollado la campaña con una "Liga regular", posiblemente "se hubieran metido para luchar el ascenso a la Segunda División por plantilla, estatus y club".

Los cordobesistas, sin embargo, tuvieron que ir "a contracorriente" en un sistema donde se "pagó caro" cualquier error. Asimismo reseñó que los blanquiverdes poseen "mimbres y suficiente calidad, y sobre todo una afición importante, para salir de donde están". Su máximo deseo se situó en que hagan "un buen equipo, acorde a la categoría", porque "Córdoba, como ciudad, no puede jugar en esa categoría".

La clave a partir de ahora pasará por "empezar de cero, hacer un análisis de por qué ha ocurrido todo esto y tener las ideas y las cosas muy claras". Existen personas "más que capacitadas para hacerlo" y solo falta que "acierten". Al ser cuestionado sobre si quisiera liderar el proyecto, Moreno se sinceró. "Lo he dicho y diré siempre, a mí me encantaría entrenar al Córdoba porque le tengo un cariño especial, pero me moverá el proyecto y no otras cosas". Reconoció que su representante ya está "trabajando" y se mantiene dispuesto "a firmar en cualquier sitio". Si recibiera una llamada del club cordobés "y me gustara lo que hablásemos", entonces daría el visto bueno. En cualquier caso, apuntó que en este instante "tienen cosas más importantes en qué pensar que en otros entrenadores o en mí".