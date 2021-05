David Vizcaíno ofreció ayer una rueda de prensa de despedida del CD Badajoz, en la que reconoció que no tiene «nada firmado con el Córdoba CF». «Se lo prometí a Joaquín Parra y, hoy, no tengo otro sitio para ir», dijo, aunque sí admitió que ha tenido y tiene contactos con la entidad blanquiverde para ocupar la dirección deportiva la próxima temporada.

Relacionadas El Córdoba CF mantiene los contactos con David Vizcaíno

De hecho, está programada una nueva charla a lo largo de la jornada de hoy entre el Córdoba CF y el almeriense, aunque dados los días algo convulsos que se viven en El Arcángel tras iniciarse los movimientos en los despachos, todo puede ocurrir. En todo caso, Vizcaíno aseguró en la rueda de prensa que él no se mueve «por el dinero», sino por otras variables. Una de ellas es su familia. Durante su comparecencia se emocionó al recordar a su mujer y uno de sus objetivos para la próxima temporada es el de afrontar un nuevo proyecto más cerca de su tierra, Almería.

También reconoció Vizcaíno que la derrota ante el Amorebieta en la final por el ascenso fue importante a la hora de su decisión para seguir o no en tierras pacenses. «El balance ha sido muy positivo, tenemos un mejor equipo. Tuve en cuenta a la anterior dirección deportiva, había que mejorar alguna posición», valoró, para explicar luego que su marcha venía fraguándose «ya desde hace más de un mes». «No quiero mentir si os digo que, con el ascenso, podría haber seguido. Hubiera sido ese plus de energía que hace falta para estar en este club». Además, aseguró que «mi grano de arena ya no lo puedo mejorar. Eso no quiere decir que el equipo no pueda ser mejor, pero yo creo que tiene que venir alguien con ilusión».