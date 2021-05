Miguel Valenzuela, hasta ahora asesor deportivo del consejo de administración del Córdoba CF, presentó su dimisión y ofreció una rueda de prensa en El Arcángel en la que declaró que "por coherencia" debía "pedir perdón, irme a mi casa y lamentarlo". El sevillano aseguró que "me vereis por aquí el próximo año" porque "soy socio del Córdoba CF" y defendió al actual equipo gestor en la entidad blanquiverde, que está "en las mejores manos", aunque advirtió de que "este proyecto necesita tiempo, paciencia, que los cordobesistas tengan conciencia real de que la situación era muy complicada" y que si el Córdoba CF debe salir de su actual situación . "tiene que ser en mano de gente muy profesional y muy honesta, que son en las manos en las que está ahora".

Relacionadas Miguel Valenzuela se despide de la plantilla del Córdoba CF antes del entrenamiento

Valenzuela argumentó su adiós porque "si se dan los resultados que se dan, lamentablemente lo único que puedo hacer, por coherencia, es pedir perdón, irme a mi casa y lamentarlo profundamente". Eso sí, el hasta ahora dirigente cordobesista explicó que esos resultados no se dieron "por falta de trabajo, ganas e ilusión", porque "a los que estamos aquí solo nos ha faltado ponernos las calzonas y salir a meter goles".

"El fracaso es evidente"

"El fracaso es evidente, por eso me voy", manifestó Valenzuela, que justificó dicho fracaso en los resultados del primer equipo y cuando estos no se dan "los motivos son múltiples. El nivel de todos los jugadores ha sido muy similar, nadie ha destacado por arriba", se lamentó.

Valenzuela reconoció que "nunca" pensó que el Córdoba CF "no acabaría entre los dos primeros en la segunda fase", pero que "el día de la destitución de Pablo Alfaro ya... Si no nos había soplado el viento a favor, ¿por qué nos iba a soplar en ese momento?", explicó, recordando el último partido de la primera fase, "en el que ganábamos a cinco minutos del final y perdemos con un gol del portero rival".

El asesor deportivo del consejo blanquiverde también explicó que "el equipo no ha rendido al nivel que los jugadores han demostrado en sus etapas anteriores", asegurando que "así se lo he dicho esta mañana a los futbolistas", tras una temporada en la que, según su opinión, ha habido muchos factores en contra. "He estado en el Córdoba CF 16 meses y, de ellos, 14 han sido con covid. ¿Se puede tener más mala suerte?", se preguntó, justificando así cómo ha afectado la pandemia al trabajo diario en el club. "No hemos podido desarrollarlo", aunque pese a los contratiempos, para Valenzuela se ha creado "una estructura magnífica de cantera que dará sus resultados".

"El fútbol nos ha castigado de forma brutal"

"Este puto fútbol tan injusto no nos ha premiado tanto esfuerzo, al contrario, nos ha castigado de forma brutal, dolorosa", volvió a lamentarse un Valenzuela que aseguró que el club "era una ruina a todos los niveles", por lo que "había que tirar la casa, limpiar el solar y empezar a construir", algo que no se hizo, reconociéndolo como error y avisando para el futuro: "El Córdoba CF necesita un período de estabilización y, a partir de ahí, crecer".

En un momento de la rueda de prensa, Valenzuela explicó que uno de los factores para el fracaso de la primera plantilla era el de la edad de alguno de sus jugadores combinada con una Liga exprés. "Si la Liga hubiera durado 40 partidos el equipo hubiera estado arriba", pero explicó que adaptar la plantilla a esa Liga exprés "era inviable presupuestariamente. Los propietarios, con buen criterio, no han traido un camión con euros. Nos pidieron que fueramos coherentes e hicimos un Córdoba CF sostenible", aseguró, para afirmar categóricamente que "aquí ya no hay mangazo, contratos altos ni hipotecas. Ya no. Y, eso, por mandato de los propietarios". Eso sí, ya no existen esos contratos altos, pero insistió en que a su llegada "nos encontramos en la más absoluta ruina económica y social", por lo que "se necesita tiempo y que lo entendais".

También se le recordaron a Valenzuela sus palabras al inicio de Liga, afirmando que el Córdoba CF tenía "la mejor plantilla de Segunda B". "Era lo que pensaba en aquel momento", aseguró, "no he engañado a nadie, es lo que creía".

Tras agradecer a la prensa y a la ciudad el trato que se le dispensó, Valenzuela reconoció que "solo" le dolió una cosa, "que se diga que mi sueldo es desorbitado. Aquí está mi nómina. Me produce una profunda tristeza", aseguró. "De hecho, me podía haber quedado", aseveró, pero que no lo hizo porque "no he venido aquí a ganar dinero. Claro que tenía condiciones, pero de mercado. Desde que están estos profesionales -señalando a González Calvo y a Fernández Romero-, el mangazo y los contratos altos se acabaron. Somos personas muy honestas", reivindicó el sevillano.

De cara al futuro, se le preguntó a Miguel Valenzuela qué necesita el Córdoba CF, a lo que contestó que "continuidad, paciencia y creer", porque a su juicio "están creadas las bases". "Se debe creer en ellos, porque son gente honesta y muy cualificada" y, además, según su opinión, "Córdoba lo tiene todo".