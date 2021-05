El Córdoba CF continúa con sus movimientos antes de que acelere las acciones para reorganizar todo su organigrama para la temporada 21-22, en la que partirá en Segunda RFEF con el objetivo ineludible de recuperar la categoría por la vía rápida y en la que las modificaciones serán profundas, en principio, aunque a expensas de la decisión final de Infinity, en Baréin.

El principal candidato para la dirección deportiva del Córdoba CF de esta campaña continúa siendo David Vizcaíno. El almeriense, director deportivo del Badajoz hasta el próximo 30 de junio, no seguirá en el club pacense la próxima campaña tras el fiasco de los blanquinegros en el último partido de la temporada, el pasado sábado, cuando cayeron por 0-1 en el Nuevo Vivero ante la SD Amorebieta y vieron frustrado por tercera ocasión su intento de regresar a Segunda División A, por lo que jugarán en la Primera RFEF. La lógica incertidumbre en el Badajoz se ha instalado tras la decepción, a la que se suman cuatro nóminas atrasadas y a la espera de la decisión de su presidente, Joaquín Parra, sobre su continuidad.

Quien no continuará será su hasta ahora director deportivo. Vizcaíno ha mantenido la comunicación con el Córdoba CF y no se descartan más contactos a lo largo de esta semana. Los pequeños flecos económicos que separaban a la entidad blanquiverde y al almeriense se han solventado y, por lo tanto, todo está en manos del club de El Arcángel. O de Infinity, más bien. El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo anunció el pasado jueves que los informes están ya en manos del fondo bareiní y que "en los próximos días" él mismo viajará al país del Golfo Pérsico. Todo indica que ese desplazamiento será a finales de semana o a inicios de la próxima y en ella se ha de dirimir, entre otros muchos asuntos, quién será el director deportivo blanquiverde para la 21-22.

Quien no estará con seguridad en el proyecto será Miguel Valenzuela. El de Utrera ha mantenido su postura inicial, tomada hace meses, de dar un paso al lado ante el resultado de la campaña y su renuncia de hace meses se mantiene en todo lo alto. No tanto la de Juan Gutiérrez Juanito. El gaditano no descarta por completo el continuar en el Córdoba CF y todo dependerá de lo que se decida en Baréin. Se podría decir que Juanito está a disposición de Infinity y el Córdoba CF en caso de que ambos entiendan que es necesaria su presencia en la entidad blanquiverde la próxima campaña. Pero también se planteará para la dirección deportiva a David Vizcaíno, el nombre que figura en primer lugar en la lista de su consejero delegado desde hace ya varias semanas y cuya llegada a El Arcángel dependía más de la decisión de los inversores que del resultado deportivo de su actual club. De ahí que solo haya dos posibilidades: o la línea continuista que representa Juanito o el cambio que supondría la llegada de David Vizcaíno.