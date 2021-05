La fecha del 23 de mayo trae recuerdos de otra época en el Córdoba CF. Ese día, en el año 2015, los blanquiverdes disputaron su último partido en Primera División contra la Sociedad Deportiva Eibar. El equipo entrenado por José Antonio Romero cayó en Ipurúa por 3-0 merced a los tantos de Arruabarrena, Raúl Navas y Capa -todos ellos en la primera mitad-. Se puso así fin a una terrible temporada donde cerraron la tabla con 20 puntos -2 de ellos únicamente en la segunda vuelta-. Eso sí, seis años después se puede decir abiertamente que la pesadilla solo acababa de empezar.

José Antonio Romero, entrenador cordobesista aquella tarde en tierras eibarresas, formó con Mikel Saizar bajo palos, Adrián Gunino, Fran Serrano, Deivid y Edimar en defensa, Abel Gómez y Luso Delgado por la zona de medios con Borja García, Fede Vico y Fidel Chaves en facetas ofensivas. Arriba, Florin Andone buscó la portería contraria. Además, dio la opción de debutar en la máxima categoría al zaguero, Jonathan Bijimine, y al atacante, Sergio García -relevos introducidos al verde junto a Héldon Ramos-. Muchos de ellos siguen en activo y cosechando buenos resultados. Otros se retiraron e, incluso, se desligaron del balompié. ¿Qué fue de los últimos 15 en la élite?

Mikel Saizar

El arquero arribó al club desde el CD Guadalajara en el curso 2012-13. Su mejor momento de cordobesista se produjo en la campaña del ascenso a Primera División al aparecer en 31 compromisos. Una lesión producida en la Nova Creu Alta de Sabadell -choque con Moha que afectó a su mano- le dejó fuera de los terrenos de juego justo en el momento clave. Juan Carlos saltó a la palestra arrebatándole desde entonces la titularidad. De hecho, en la máxima categoría solo jugó 6 encuentros antes de irse hacia Chipre (AEK Larnaca). Retornó a España para militar en el CD Numancia. Posteriormente bajó un escalón hacia la Segunda División B al firmar dos años en el Burgos CF. Con los castellanoleoneses registró una marca de 865 minutos imbatido que ayudaron a mantener la plaza. La SD Amorebieta, en el 2019, selló su contratación y actualmente pelea por subir a Segunda a sus 38 años.

Adrián Gunino

La historia más sorprendente de este listado la protagonizó el lateral sudamericano. Después de marcharse del Córdoba CF volvió a Uruguay para jugar en el Centro Atlético Fénix. Sin embargo, con tan solo 28 años decidió retirarse del fútbol. En una entrevista concedida al programa Último al Arco expuso que no le salió ninguna oferta al acabar su contrato. Agotado debido al “manejo empresarial y dirigencial”, Gunino se buscó la vida fuera de los terrenos de juego. Invirtió en ganado, tuvo un local de alquiler de coches y pistas de fútbol 5 antes de convertirse en camillero en una ambulancia. Como también reconoció, su entrada al mundo laboral resultó compleja al tener “un curriculum de una hoja”.

Fran Serrano

Una de las grandes promesas de la cantera blanquiverde. Pese a debutar en Primera División con Romero y llevar al Córdoba CF B a la Segunda División B, lo cierto es que nunca tuvo un sitio en la primera plantilla -más allá de las sesiones de trabajo en la etapa de José Luis Oltra-. Nada más concluir la campaña 2016-17, manteniendo al filial en la categoría de bronce, fichó por el Granada CF donde formó en el B. Este curso decidió apostar por una nueva aventura llegando al Nuevo Mirador de Algeciras.

Deivid Rodríguez

El canario vivió el ascenso del Córdoba CF a Primera División como jugador de la UD Las Palmas. Unas semanas después de aquel 22 de junio de 2014, el club cordobés anunció su contratación. Estuvo en el conjunto blanquiverde hasta la 2016-17, fatídica temporada marcada por su lesión en el labrum de la cadera y que le dejó varios meses sin participar. El Real Valladolid CF fue su siguiente destino antes de recalar, otra vez, en la UD Las Palmas. Una breve estancia en Chipre (Nea Salamina Famagusta FC) supuso el preludio a su última aventura en el CD Atlético Paso de Tercera División.

Edimar Fraga

Posiblemente uno de los fichajes más destacados de los cordobesistas en Primera División. El Lateral brasileño volvió al Chievo Verona tras cumplir su cesión en el Córdoba CF y no ejercerse la opción de compra existente. No sería su única salida a préstamo, ya que hizo lo propio en el Río Ave FC antes de terminar su vínculo contractual en Italia. Su trayectoria se desarrolló desde entonces en Brasil jugando en el Cruzeiro EC, el Sao Paulo FC y el Red Bull Bragantino. Allí comparte vestuario con otro ex blanquiverde, el delantero Gabriel Novaes.

Abel Gómez

El sevillano, pieza indispensable en el ascenso a Primera División, se marchó del club después del descenso. Recaló en el Cádiz CF donde logró subir de Segunda B a Segunda. En la 2016-17 decidió dejar atrás el Ramón de Carranza para engrosar las filas del Lorca FC, entidad con la que también subió de categoría -aunque solo figuró un curso antes de bajar-. Sus últimas plazas como jugador fueron en el UCAM Murcia y el Atlético Sanluqueño. En la escuadra gaditana empezó su andadura de entrenador, pero la cúpula deportiva lo destituyó en 2020 justo antes del parón provocado por el covid-19. El Rayo Majadahonda apostó por sus servicios logrando una plaza en la Primera RFEF. Su segundo en el banquillo es Salva Romero, con pasado cordobesista y ex técnico del Don Bosco.

Luso Delgado

El maño siempre ofreció un nivel óptimo desde que se incorporó, en la 2013-14, del Girona FC. Llegó a ser capitán de la plantilla hasta que buscó otro equipo, concretamente la SD Huesca de Emilio Vega, en 2017. El Córdoba CF le dedicó el siguiente texto a través de las redes sociales al conocerse su adiós: “Hoy es un día triste porque nos despedimos de nuestro capitán. Después de 4 temporadas nuestros caminos se separan. Queremos darte las gracias por tu profesionalidad, compromiso, esfuerzo y entrega cada minuto y cada partido. Te llevaremos siempre en nuestro corazón y tu huella en nuestro club será eterna. Córdoba será siempre tu casa”. Con los del Alto Aragón subió a Primera División, aunque en esta ocasión no pisó la categoría. Su carrera prosiguió en el Rayo Majadahonda, el Lleida Esportiu y el CD Tudelano, entidad en la que ha llegado a la Primera RFEF.

Borja García

La segunda estancia del futbolista en el equipo cordobesista no resultó tan brillante como la primera. En la misma, siendo Paco Jémez el preparador, el Córdoba CF efectuó una brillante 2011-12 que no se tradujo en ascenso. Borja García fue traspasado al Real Madrid y, en la 2014-15, llegó cedido al estadio El Arcángel para intentar sellar la permanencia sin suerte. A continuación se erigió en uno de los hombres más importantes del Girona FC, escuadra con la que subió y se asentó en Primera División. Este año firmó por la SD Huesca peleando la salvación hasta la última jornada.

Fede Vico

Otra de los valores cordobeses que no hicieron carrera en el club. Fede Vico, a los 16 años, debutó con el primer equipo y tuvo recorrido en las categorías inferiores de la selección española. Al jugador se le traspasó al RSC Anderlecht, aunque no se ganó el puesto saliendo cedido hacia el KV Oostende y el Córdoba CF en Primera División. Una vez consumado el descenso sureño, el Albacete Balompié pidió nuevamente sus servicios a préstamo. Las siguientes campañas desempeñó sus funciones ofensivas en el CD Lugo donde permaneció hasta 2018. El CD Leganés apareció en el horizonte, pero su estancia resultó fugaz, ya que los pepineros lo cedieron al Granada CF con opción de compra obligatoria en caso de ascenso -como así fue-. En la entidad nazarí ha vivido los mejores años jugando la Europa League.

Florin Andone

La gran estrella y referencia del Córdoba CF. Fichado en principio para el filial, no tardó en dar un paso adelante y convertirse en el delantero centro del primer plantel. Pese al descenso, se quedó debido al ambicioso proyecto forjado para retornar a Primera División -circunstancia que no se materializó-. En verano de 2016 participó en la Eurocopa de Francia con Rumania y firmó por el RC Deportivo de la Coruña. Como futbolista blanquiazul tampoco tuvo fortuna al acabar en Segunda División. Entonces, el Brighton & Hove Albion fijó sus esfuerzos en contratarlo. Las lesiones frenaron su evolución en el terreno de juego. Una rotura del ligamento lateral interno y parcial del cruzado anterior de su rodilla derecha, cuando fue cedido al Galatasaray SK, marcaron su devenir. Actualmente está en dinámica grupal inglesa para regresar lo antes posible a la competición y nunca descartó volver algún día a vestir la blanquiverde.

Fidel Chaves

El onubense, al igual que en otros escenarios ya mencionados, también se quedó después del descenso a Segunda División. En Girona, jugando un duelo vital para el retorno a la élite, sufrió un penalti no señalado por Alberola Rojas y que le dejó una fractura en su mano. Pese a que empezó la pretemporada de la 2016-17 en la Ciudad Deportiva, finalmente recaló en la UD Almería dos temporadas. Más tarde perteneció a la UD Las Palmas y decidió apostar por la que fue su casa: el Elche CF. Junto a los franjiverdes subió a Primera División en la 2019-20.

Jonathan Bijimine

Uno de esos extraños casos que pasó por el Córdoba CF. El africano, cuya función estaba en el filial, debutó en Primera División contra la SD Eibar. Después logró subir con el Córdoba CF B a Segunda División B mientras también participaba en los entrenamientos del primer equipo y dispuso de minutos en el planteamiento de Oltra. En el curso 2016-17 se le hizo un contrato profesional, pero no aprovechó su oportunidad. Y es que un grave problema extradeportivo marcó su futuro como cordobesista. Al jugador, de perfil defensivo, se le detuvo después de un accidente nocturno donde dio positivo en el control de alcoholemia. Pasó por Grecia -Apollon Smyrnis- y la República Checa -FC Zlin- antes de pertenecer a la UD Logroñés, la AD Alcorcón, la UD Sanse y el Algeciras FC. El CS Sedan francés es su actual club.

Héldon Ramos

El nulo rendimiento del luso, que pasó sin pena ni gloria por España, prosiguió en el Río Ave FC y el Vitoria Guimaraes de Portugal. En la 2018-19 fue traspasado desde el Sporting de Portugal a Arabia Saudita, en concreto hacia el Al-Taawon. De ahí se decantó por otra millonaria oferta de los Emiratos Árabes Unidos enrolándose en el Shabab Dubai.

Sergio García

Como Bijimine, el roteño hizo su aparición en Primera División -con solo 18 años- contra la entidad vasca. El mediapunta, cuyo recorrido dentro del Córdoba CF se gestó ya en juveniles, perteneció a la plantilla del filial blanquiverde que ascendió a Segunda División B. Sin embargo, Sergio García continuó su carrera en otras escuadras de Tercera División como el Atlético Espeleño, el Loja CD, la UDC Torredonjimeno y el Antequera CF.

José Antonio Romero

El que fuera propietario y presidente del conjunto cordobesista, Carlos González, nombró a José Antonio Romero director de la futura -e inexistente- Ciudad Deportiva del club. No volvió a dirigir un partido. Su hijo, José Antonio, focalizó su labor en la especialización del análisis de los encuentros. Estuvo en el Córdoba CF con Luis Miguel Carrión y después en el departamento de scouting de jugadores. Además, formó parte del cuerpo técnico de Unai Emery en el Arsenal y en el Sevilla FC.