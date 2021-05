No tuvo el premio de jugar las eliminatorias de ascenso, pero demostró con creces que lo merecía. De hecho, todo apunta a que muchos de los componentes del filial terminarán subiendo de categoría con la misma camiseta: la primera plantilla será su destino natural. El Córdoba CF B terminó la temporada 2020-21 goleando por 8-2 a la UD Los Barrios en El Arcángel. El público presente en las gradas disfrutó de una matinal de fútbol como hacía tiempo no se recordaba. Y es que el estrepitoso fracaso del primer equipo -con descenso incluido a la Segunda RFEF- destrozó la ilusión de una hinchada que optó por conceder todos sus aplausos al bloque de Germán Crespo. Los jóvenes blanquiverdes, pese a no tener la opción de subir de categoría, lo entregaron todo para terminar como primeros en la fase por el play off. Los meses complejos vividos anteriormente dejaron muestras de la valía de muchos de ellos para el futuro. ¿Cuál fue la receta del éxito?

Javi Romero, seguridad

El cancerbero cordobés, Javi Romero, retornó a la disciplina para competir el sitio a Juliaan Laverge -una apuesta del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito-. Pese a que no comenzó como titular, lo cierto es que poco a poco se ganó su lugar a base de intervenciones y templanza. Esa seguridad demostrada contentó a Crespo, aunque entre molestias físicas, citaciones con el club de Segunda División B y una cuarentena -al ser contacto estrecho con un positivo por covid-19- provocaron el constante baile bajo los palos. En total fueron 15 los duelos disputados recibiendo 19 dianas. Laverge, mientras tanto, formó en 10 ocasiones -una de ellas saliendo desde el banquillo- encajando 11 goles. El papel del juvenil también resultó crucial en varias citas, ya que Eric Puerto tuvo que socorrer al vestuario de Tercera División.

Solidez defensiva con laterales ofensivos

Sin lugar a dudas, el nombre propio de la retaguardia cordobesista fue el de Carlos Puga. El granadino, que podía actuar tanto en el lateral diestro como en el extremo, se convirtió en un comodín para el míster. De hecho, su verticalidad y progresión le llevaron a debutar en la categoría de bronce bajo el mando de Crespo. Otro defensor con carácter en ese perfil diestro y que firmó minutos en el primer plantel fue Fran Núñez. El hispalense, que ya jugara el play off de ascenso a Segunda B con el CD Utrera el curso pasado, se asentó en el esquema táctico. La velocidad de Álex Meléndez en el lateral zurdo y el saber estar de Ricardo Visus dentro del eje central concedieron una más que plausible tranquilidad. Además, al igual que en los casos de Puga y Núñez, aparecieron a lo largo de la campaña con el Córdoba CF.

Visus, cedido por el Real Betis, se despidió de sus compañeros contra los barrioqueños en el recinto ribereño. Poco después lo hizo a través de las redes sociales dando las gracias por todo lo vivido como blanquiverde. Su objetivo no es otro que regresar al conjunto de las trece barras para engrosar las filas en la Primera RFEF. Posiblemente no sea la única baja en la zaga, aunque todavía es pronto para barruntar dicha parcela de trabajo -se desconoce quién ocupará la dirección deportiva a estas alturas-.

Otras piezas como Álex Sánchez, Juan Luna o Manolillo aportaron su granito de arena a la causa. Es más, los tres arrancaron la pretemporada con Juan Sabas dejando al técnico granadino sin muchos hombres para poder entrenar. Guti, que se incorporó más tarde y pese a que tuvo varios percances físicos, solventó carencias apareciendo de central y lateral izquierdo.

El centro del campo, briega y creación

Antonio Moyano, Álex Marcelo y Diego García se convirtieron, por derecho, en indispensables para Crespo. La labor de los tres medios en la creación y la conducción del esférico reforzaron las bases de posesión y protagonisto en pos de buscar la portería contraria. El montillano, que llegó a participar en Segunda División durante la aciaga temporada 2018-19, sacó a relucir su liderazgo para erigirse en un hombre clave. Marcelo, capitán de la plantilla, refrendó lo que ya se vislumbraba el año anterior. Carácter, ambición y un toque exquisito al servicio de la causa, el sevillano espera noticias para conocer si tiene o no hueco dentro de la entidad. Y García, el más “veterano” de este trío con 23 años, rápidamente se puso en forma contribuyendo enormemente a la mejoría del grupo.

Los casos de Alberto del Moral y Julio Iglesias son dos claras muestras de que el esfuerzo puede arrojar resultados. El manchego prácticamente no bajó al B antes de que se le firmara contrato profesional. El gaditano, por su parte, solo estuvo en el Córdoba CF sin estrenarse en Tercera División. La inoportuna lesión a finales de 2020 le impidió explotar como se esperaba.

El tremendo poder goleador

El Córdoba CF B anotó nada más y nada menos que 54 goles al término del campeonato regular y la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF. La responsabilidad arriba recayó en Diego Domínguez, autor de 16 dianas, circunstancia que le sirvió para debutar con Pablo Alfaro en Segunda B. Su buen manejo de la pelota, la inteligencia a la hora de efectuar los desmarques y el excelso golpeo que posee le otorgan el cartel de mejor futbolista del curso. Sin embargo, otra de las esperanzas para el futuro -y que figuró en el presente- fue Luismi Redondo. El oportunismo del extremeño, unido a su velocidad y regate, provocan que muchas esperanzas queden depositadas en sus hombros, algo que se vio en el subgrupo B del Grupo 4.

El “puñal” llamado Ale Marín destrozó por activa y por pasiva a varios rivales. Para el recuerdo quedará la acción, en el Manuel Polinario de Puente Genil, en la que dejó por el camino a un buen número de rojinegros para, posteriormente, perforar las mallas. El procedente del Castilleja CF, sin hacer mucho ruido al firmar en verano, encandiló con su juego pegado a la banda. Iván Navarro, hasta su lesión, también sumó pese al palo anímico que supuso no formar parte de la primera plantilla. Mientras tanto, desde el juvenil llamó la atención Juan Ignacio, un chico que con el preparador, José Ángel Garrido, está aprendiendo para llegar, tarde o temprano, al filial.

Es un simple esbozo de lo que podría ser el Córdoba CF para la campaña 2021-22. Una mezcla de veteranía y juventud que selle el ascenso a la Primera RFEF y varíe el rumbo tan catastrófico que el club tomó.