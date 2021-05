Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, realizó este jueves su primera comparecencia pública desde que el pasado 9 de mayo el conjunto blanquiverde descendiera a Segunda RFEF, justo antes de la conferencia "Olimpismo, economía y deporte", ofrecida por el presidente del COE, Alejandro Blanco, en el rectorado de la UCO, organizada por Asfaco.

Relacionadas Un descenso de unos dos millones de euros

El dirigente blanquiverde dejó en manos de los rectores de Infinity el futuro de la dirección deportiva que, en cualquier caso, sufrirá una reducción, anunció una reunión "en los próximos días" en Baréin con los inversores para cerrar el presupuesto de la próxima temporada que ya está en manos de Infinity y anunció que el club se adaptará a la nueva categoría, tanto en el aspecto económico como en el de personal, estructuras y departamentos.

Así, cuando se le preguntó si más, allá de los nombres de la dirección deportiva, el número de sus integrantes se ajustaría a la Segunda RFEF, González Calvo respondió que "se adaptará todo el club. El año pasado se hizo un esfuerzo muy grande, porque tiene unas estructuras muy grandes", de ahí que el Córdoba CF sea "muy deficitario", pero "consideramos en su momento que teníamos que hacer el esfuerzo necesario para dar ese empujón y mantener ciertas estructuras que a lo mejor no son necesarias en Segunda RFEF". El extremeño explicó que "habrá que amoldar todos y cada uno de los departamentos. El primero, el mío. Yo me tendré que adaptar a ello también y quien no lo entienda así se equivoca", avisó. González Calvo comentó que "habrá que adaptarse a todo", ya que el Córdoba CF "seguirá siendo deficitario, porque al final tenemos el club que tenemos. Simplemente, en mantener El Arcángel estamos hablando de casi 450.000 euros al año", informó, opinando que "pocos equipos de Segunda RFEF e incluso de Primera RFEF pueden mantenerlo". Por ello, González Calvo justificó que "hay ciertas cosas que, por muchos retoques que tú hagas, no las vas a poder cambiar. Pero otras estructuras sí que habrá amoldarlas y reducirlas. Habrá que ponerse a dieta un poquito", comentó, gráficamente.

"El proyecto continúa"

Entrando en la situación actual del Córdoba CF, González Calvo informó de que se está "trabajando en la siguiente temporada, con tranquilidad, tenemos mucho tiempo, por desgracia", ya que "para nosotros ha terminado la temporada muy pronto". El consejero delegado blanquiverde aseguró que en el club estaba "previsto cualquier escenario, porque hace un mes, cuando di la rueda de prensa en la que hablé del fracaso del proyecto de este año y de lo que podía venir en adelante, pues también nos pusimos a trabajar en ello. Y en eso estamos". Posteriormente, el extremeño mandó un mensaje de serenidad, pidiendo "que esté la gente tranquila" porque "habrá continuidad, el proyecto continúa, habrá que podar lo que no valga o lo que no ha servido o lo que haya ido mal y seguir en la línea por la que veníamos trabajando en estos cuatro o cinco últimos meses", señaló. El dirigente reconoció que "es cierto que el Córdoba CF no ha cumplido sus objetivos, incluso no es que no los haya cumplido, sino al contrario, nos quedamos en una división de por medio como la Primera RFEF y jugando en la Segunda RFEF", lamentó.

Pero González Calvo avisó de que "eso no quiere decir que no vayamos a trabajar con la misma ilusión con la que hemos venido trabajando estos meses, con unos propietarios que van a seguir apoyándonos, yo continuaré al frente del club y con todos los ánimos del mundo. Es cierto que llevo una semana regular", comentó con una sonrisa, ya que ha sido operado tras una fractura de peroné, pero "sabiendo que hay cosas en las que hemos fallado y por las que, como ya dije en su momento, pedimos perdón a todos nuestros aficionados y a nuestros empleados, que también lo han sufrido", y se emplazó a "intentar no fallar, que es lo importante". En todo caso, el dirigente cordobesista indicó que "lo bueno que tiene el fútbol es que a la temporada siguiente comienza algo nuevo con lo que volver a ilusionarte e intentar cumplir los objetivos que tenemos para llevar a este club a donde realmente merece".

"Teníamos un equipo bastante heredado"

Tras señalar que al desembarcar en el Córdoba CF "en cantera poco había y por lo tanto se está haciendo nueva", González Calvo remarcó los buenos resultados del filial blanquiverde, y recordó que en en la primera plantilla "teníamos un equpo bastante heredado. No era el equipo que nosotros queríamos en su momento, pero fuimos a muerte con él y teníamos un gran equipo y así se dijo públicamente". Tras el fracaso de la temporada, González Calvo comentó que intentarán "que esto no nos vuelva a pasar y ya está. Con los propietarios hablamos todos los dídas, ya se han enviado los presupuestos oportunos para que sean acorde a la categoría en la que vamos a jugar, y en los próximos días tendremos una reunión más completa e incluso yo tendré que viajar a Baréin, porque cara a cara se hacen mejor las cosas", aseguró. Pero también habló del retraso de la nómina de abril. "El club está al cien por cien en lo que tiene que hacer y sí es cierto, en cuanto a los pagos, que ha habido un retraso, que han coincidido con diferentes cosas, tampoco es necesario tener que decirlas. Sí quiero dejar claro que lo que está pendiente de pago es el personal deportivo y todo lo que rodea al personal deportivo, el personal administrativo y de mantenimiento cobró el día 2 de este mes",aseguró.

Infinity decide la continuidad o no de Valenzuela y Juanito

Te puede interesar: Córdoba CF Entrenamientos sin Liga y retraso en la última nómina

Otro tema caliente y de la actualidad del Córdoba CF se centra en la dirección deportiva y, fundamentalmente, en las figuras de Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez Juanito. González Calvo explicó que "tanto la dirección deportiva como los jugadores tienen contrato hasta el día 30 y estamos trabajando en lo mejor. Yo, como siempre he dicho, he defendido la dirección deportiva que tenemos, por cuanto son personas honestas, honradas, trabajadoras y en el mundo del fútbol pocas veces me he encontrao a gente así", aseveró el dirigente blanquiverde, que amplió la situación de ambos, argumentando que "hemos mandado nuestros informes a los propietarios, la propia dirección deportiva ha mandado sus informes y serán ellos -los propietarios- los que finalmente decidan si hay una continuidad o un cambio". Más allá de la decisión de Infinity, el consejero delegado del Córdoba CF reiteró que "el trabajo realizado hasta la fecha por la dirección deportiva con el fallo del primer equipo ha sido muy bueno, porque quiero recordar todo lo que se ha hecho en cantera", porque "el trabajo con el filial, que ha hecho una gran temporada, lo han hecho los mismos que han hecho el primer equipo. Por lo tanto, yo tengo confianza en ellos y vamos a ver qué decide la propiedad", zanjó.

Finalmente, tras asegurar que estará atento el club a una posible plaza en Primera RFEF por algún hipotético impago de algún club, González Calvo avisó de que "yo no he hablado con Germán Crespo, ni para el B ni para el A", alabó el trabajo del granadino y explicó que "se está valorando si es la persona que tiene continuar o no".