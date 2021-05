No hay competición, se produjo un descenso de categoría y, además, hay retrasos en el pago de la última mensualidad. La situación afecta a los profesionales del ámbito deportivo -jugadores, técnicos, staff- y, según fuentes del Córdoba CF, se solucionará en los próximos días. Pero la cuestión es que el detalle desagradable, uno más, se añadió a la extraña rutina que mantiene la primera plantilla blanquiverde desde que finalizó el campeonato para ellos.

En los corrillos de los jugadores, que realizaron su sesión en la Ciudad Deportiva, se pudo detectar la preocupación y el malestar por la tardanza en el cobro. En el club aluden a los días del Ramadán y festivos en Baréin, donde se deben dar las órdenes para librar las cantidades. Hasta el día de hoy no hubo un solo contratiempo en este aspecto y desde el club insisten en que no lo habrá tampoco ahora, más allá de unos días de demora que, lógicamente, no han sentado bien a los afectados.

El míster blanquiverde, Germán Crespo, no tuvo a su disposición para la penúltima jornada de la semana a Álex Robles y Samu Delgado -los dos únicos jugadores que no aparecieron por las instalaciones del Camino de Carbonell-. Por el contrario, el granadino volvió a contar con los habituales del filial Carlos Puga, Julio Iglesias y Luismi Redondo en una matinal calurosa y donde el ambiente resultó distendido.

Juanito y Raúl Cámara, presentes

Los futbolistas llegaron a la cita para comenzar el entrenamiento junto al responsable de los servicios médicos, Víctor Salas. Una vez completada la activación -se efectuaron una breve carrera continua, toques de balón en corto y en largo y un rondo-, Crespo cogió las riendas y procuró que nadie se relajara pese al término de los partidos oficiales. De hecho, en la hora y media que duró la labor sobre el verde, llamó la atención a Nahuel Arroyo precisamente por cometer algún despiste en el desarrollo de las actividades diseñadas. Otros como Moussa Sidibé pedían al técnico que repitiera la explicación de los ejercicios.

Más allá de los comentarios sobre el retraso de las nóminas, el buen ambiente reinó en toda la cita durante los ejercicios en el césped. De ello pudieron tomar nota tanto el actual director deportivo, Juan Gutiérrez 'Juanito', como Raúl Cámara -enlace entre la cúpula directiva y la plantilla-. La fase de luto parece estar disipándose, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran mayoría de quienes ahora se ejercitan bajo la nómina del Córdoba CF no seguirán perteneciendo a la entidad para el próximo curso. Las caras serias de otras ocasiones dejaron paso a un nuevo escenario en el que la principal premisa era cumplir con el expediente lo antes posible. La serie de partidillos pusieron punto y final a un día sin objetivo y horizonte definidos.

En principio está previsto que el grupo culmine este jueves su desempeño en el terreno de juego para volver el próximo lunes, aunque queda todavía la confirmación por parte del club. El B, por su parte, prosiguió con su planning en uno de los campos de césped artificial a la espera de noticias desde la entidad para cerrar el curso.