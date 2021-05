Orgullo y satisfacción tras completar un año duro en el Córdoba CF. El míster, Germán Crespo, indicó al término del rotundo 8-2 frente a la UD Los Barrios que no había "colofón mejor que este". El vestuario "mantuvo la intensidad en un día de calor" y consideró que era "la despedida que se merecían estos jugadores". También destacó el papel de la afición que arropó durante todo el año al equipo. "Es una pena que sea nuestro último partidos juntos, este grupo es prácticamente una familia y les he dado las gracias por todo lo que me han dado y por hacerme disfrutar como un niño chico", explicó.

Los buenos y malos momentos

El objetivo con el que arribó a la entidad blanquiverde fue el de "estar en los puestos de arriba". Sin embargo, los constantes problemas que tuvo a lo largo de los meses de competición complicaron el arranque del campeonato. "Ya sabemos lo que conlleva el filial y más este, que dio muchos futbolistas a la primera plantilla". Además de ese condicionante, las lesiones lastraron el desarrollo de las sesiones de trabajo. "Estoy orgulloso de todos, desde el juvenil hasta lo que aportaron al iniciarse la pretemporada", relató.

En su etapa como técnico se quedó con muchos instantes. "Pasé momentos muy malos porque no acompañaban los resultados. Hubo una reunión del vestuario la semana antes del Pozoblanco y dijeron que tenían que sacar esto adelante, algo que hicieron". Evidentemente, su debut en Segunda División B lo atesora en su recuerdo "aunque fuera sin victoria con el Tamaraceite". Y, muy ligado a ese día, recuerda la llamada recibida para promocionar al primer plantel. "En el partido de ida con Los Barrios me llamaron para cogerlo y fue un momento muy bueno", reconoció. El peor, sin dudas, el descenso del Córdoba CF a la Segunda RFEF. "Pese a sacar 7 puntos no se logró el objetivo, pero hicimos muchas cosas bien y con eso me tengo que quedar".

Crespo, "encantado" si quieren contar con él

Su futuro en la entidad cordobesista está en el aire. No obstante, solo le queda "esperar" y seguir trabajando junto al primer equipo. "Hay que intentar mantener a los jugadores en la mejor forma posible y el club tomará después decisiones". Eso sí, subrayó que estaría "encantado" si quieren contar con él. "Mi ilusión es estar en el primer equipo del Córdoba y sé que el club no quiere que vuelva al filial", argumentó.