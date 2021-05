No era una cita cualquiera la que se celebraba en El Arcángel. El Córdoba CF B, después de una temporada muy destacada en Tercera División, cerraba su participación en la fase por el play off de ascenso a la Segunda RFEF contra la UD Los Barrios. El choque, que no pudo disputarse hace una semana debido a un caso positivo por covid-19 en las filas blanquiverdes, se fijó para una matinal dominical donde se pretendía reconocer el trabajo, esfuerzo y sacrificio de los jóvenes valores. Sin embargo, toda la dedicación mostrada quedó en saco roto ante el estrepitoso fracaso del primer equipo.

Aplausos para Germán Crespo

El míster Germán Crespo, una vez consumados sus tres envites en Segunda División B bajo la difícil tarea de buscar la Primera RFEF, retornó para el triste cierre competitivo con el que fue y es su grupo desde el inicio de la pretemporada. A lo largo de los días previos sintió el cariño y la admiración de todos sus jugadores. De hecho, en la última sesión de entrenamientos, recibió el aplauso de aquellos futbolistas que tan buenos ratos -posiblemente de los pocos en todo el curso con acento cordobesista- habían hecho pasar a la grada.

Porque la afición, pese al doloroso desenlace del Córdoba CF, quiso premiar a la plantilla del B. Un club que no arrancó de la mejor manera en el subgrupo B, pero que poco a poco enlazó victorias hasta disputar la cabeza de la tabla hasta la última jornada. El varapalo sufrido en el Municipal de Pozoblanco impidió que entraran en la fase de ascenso directo, una circunstancia que no mermó las aspiraciones de los chicos. Es más, su nivel aumentó dejando sensaciones envites contra el Club Atlético Antoniano, el CD Rota y la UD Los Barrios. Todos ellos les sirvieron, como mal menor, para llegar a la primera plaza por delante del CD Utrera.

Los aplausos se hicieron notar justo cuando el speaker daba el nombre del granadino en los instantes previos al envite. Mientras tanto, en el palco se colocaban David Ortega y Rafa Herrerías -responsables de la cantera- y Raúl Cámara -enlace entre el vestuario y la dirección deportiva-. El momento del himno y del salto al verde de los protagonistas dejó otro vínculo especial con los espectadores. Bajo ese buen ambiente, muchos de los jugadores se abrazaban. Uno de ellos fue Ricardo Visus, cedido por el Real Betis Balompié hasta el final de curso, y que llegó a debutar en la división de bronce. Había un inevitable aroma a despedidas en el ambiente y nadie quería marcharse sin firmar otro nuevo triunfo al casillero.

Campeones de la 2ª fase y equipo más goleador de tercera división de Andalucía con 54 goles. Temporada para el recuerdo. A muerte con los míos!!!!! 💪🏼💚 @CordobaCF_ofi pic.twitter.com/os6IE7lM19 — Diego Domínguez (@diegodguez10) 16 de mayo de 2021

Luismi y Diego llaman a la puerta

Por ello, el dominio en el comienzo del compromiso fue exclusivo de los anfitriones. Las ocasiones se sucedían sin acierto entre palos, pero el público agradecía cualquier gesto de calidad ofrecido en la intensa jornada de calor. El fruto al empuje cordobés hizo que la ventaja camino de los vestuarios se estableciera en un cómodo y merecido 2-0. Y es que Luismi Redondo y Diego Domínguez, autores de los goles, dejaron muestras inequívocas de que deben tener un sitio en el futuro del club.

Pero si el primer tiempo dejó un sabor de boca que apenas se recordaba por estos lares, la segunda parte supuso un auténtico recital. Diawara recortó diferencias, solo un espejismo después de apretar mínimamente el filial y ponerse 8-2. El pundonor de Luismi y la versatilidad de Ale Marín rompieron por completo a la UD Los Barrios. A la goleada se unieron Álex Marcelo, desde el punto de penalti, y Manolillo. El lateral, recién incorporado al verde, hizo un gol muy festejado por sus compañeros y el propio Crespo. Y es que el carácter afable y la predisposición del menudo defensor siempre generó un plus para apoyar al bloque.

La familia que gestaron Crespo, Ortega y Herrerías hace que la ilusión, a pesar de los pesares, se mantenga en un Arcángel que cerró sus puertas hasta una fecha sin concretar. El manteo al técnico, al preparador, Melli, y el pasillo para que uno a uno los jugadores recibieran las felicitaciones de todos los integrantes arrojaron una ligera sonrisa que nada tuvo que ver con el palo tras consumar el descenso a la Segunda RFEF. Quién sabe si para el regreso, muchos de los que colaboraron en engrandecer al filial serán piezas vitales para el nuevo proyecto. El futuro quiere convertirse en el presente del Córdoba CF.