El cierre de la temporada oficial del Córdoba CF en El Arcángel resultará tan paradójico como todo el curso 20-21, en el que nada fue como se había diseñado en los planes. La realidad se encargó de desmentir los discursos trufados de ambición que, con el paso del tiempo -y de las pifias deportivas-, acabaron derivando en un dramático sálvese quien pueda. Y no pudo. El estadio, rodeado de la algarabía del Arenal Park -una Feria sin casetas, sucedáneo para tiempos de pandemia-, acogerá hoy un partido que es la excepción que confirma una regla: el fútbol pone a cada uno donde se merece.

El Córdoba CF B-Los Barrios (12.00 horas, El Arcángel), última cita del grupo 10D de la Tercera División, cerrará un ciclo. Los jóvenes de la casa blanquiverde quieren vencer para terminar los primeros del grupo. Su destino era ingresar en los play offs para pelear por una plaza en la Segunda RFEF. No podrán hacerlo. El descenso del primer equipo convierte el éxito del filial en un triunfo moral y deja el billete de las eliminatorias en manos del Pozoblanco. El desastre del Córdoba en Segunda B tuvo un funesto efecto dominó para los llamados a tomar el relevo en el próximo proyecto. Si es que se puede.

Con Crespo al frente

La presencia en el banquillo de Germán Crespo es una nota definitoria de este extraño partido. El granadino dirigió al Córdoba CF en los tres últimos encuentros de la segunda fase, cuando ya había encallado bajo la guía de Pablo Alfaro. El conjunto cordobesista, desnortado y desfondado, se dejó la vida en la Ciudad Deportiva del Rosal con una humillante derrota ante el filial del Cádiz y después no pudo resucitar. Un empate ante el Tamaraceite en casa (1-1), una goleada histórica ante la Balona (0-5) y un triunfo estéril ante el Cádiz B (2-1) dejaron al Córdoba sin sitio en la Primera RFEF y, por tanto, condenado a actuar en la cuarta categoría del fútbol español, una situación desconocida en el club desde mediados de los años 80 del siglo pasado.

El entrenador granadino ya había pactado su retorno al filial para «terminar todos juntos» en una misión que supone un oasis de esperanza en medio de un desierto de decepciones. Tras estar presente en un par de sesiones de la primera plantilla en El Arcángel -un grupo que prepara ya la gran desbandada-, Crespo volvió a tomar las riendas de los suyos -donde le tomó el relevo David Ortega- para abordar un desafío ilusionante en el plano personal. Lo de salvar al Córdoba CF era una tarea en la que el equipo no dependía de si mismo. De hecho, minutos después de confirmarse el desastre del descenso, el capitán Javi Flores -por cierto, único que dio la cara públicamente- dejó claro que el entrenador «no tenía ninguna culpa» de lo que había sucedido. La vuelta al filial es el epílogo a un periodo irrepetible. Es el último baile, el mensaje final de un entrenador que ha dejado claro su interés por seguir dentro del proyecto de futuro del Córdoba CF. Sea cual sea ese plan, que a día de hoy no es más que un boceto repleto de incógnitas.

¿Serán ellos?

Sobre el césped de El Arcángel jugarán hoy con el escudo del Córdoba CF un puñado de jugadores que podrían componer el armazón del futuro. La lógica -que en el fútbol no existe- indicaría que una plantilla que ha hecho un curso sobresaliente en Tercera, que se ganó en el campo una plaza de play off para ascender a Segunda B y que ha promocionado a futbolistas para debutar con el primer equipo sería un buen punto de partida para armar la siguiente. Si, además, está al frente el entrenador con el que despuntaron, todo cobra cierto sentido. Evidentemente, no es tan fácil.

Germán Crespo acaba contrato y aún no sabe nada de su porvenir. La dirección deportiva que diseñó el plantel -Valenzuela y Juanito- no seguirá y Javier González Calvo, consejero delegado de UFC, está ya buscando repuesto, El nombre de David Vizcaíno -ahora en el Badajoz- figura en primer lugar en la agenda. A partir de ahí se ejecutarán los movimientos.

Luismi, Del Moral, Julio Iglesias, Álex Meléndez, Ricardo Visus, Carlos Puga, Diego Domínguez y Fran Núñez debutaron en el primer equipo. Habrá que ver quiénes siguen dentro de un Córdoba CF que echa la persiana en El Arcángel con una mirada en el espejo de su futuro.