Fue del B al A y ahora vuelve al origen para cerrar un ciclo con sensaciones ambivalentes: la campaña del filial del Córdoba CF es un éxito sin la recompensa merecida. En el campo se ganaron pelear por una categoría, la Segunda RFEF, a la que no pueden acceder por el fracaso de la primera plantilla, que descendió y ha ejercido de tapón. La plaza corrió el turno y ha sido finalmente para el CD Pozoblanco.

El técnico que concluyó la temporada con el Córdoba CF, Germán Crespo, podrá hacer lo propio junto a sus pupilos del filial contra la UD Los Barrios (domingo, 12.00 horas, El Arcángel). El granadino, que durante estas semanas estuvo al mando del primer equipo, dejó a un lado los entrenos de dicho plantel para focalizar sus esfuerzos en el último envite del B. Y es que, tras confirmarse el descenso a la Segunda RFEF de los blanquiverdes, el grupo sigue realizando sesiones de trabajo, una circunstancia explicada por el míster. "Veníamos buscando darle continuidad al trabajo. Si no, al final son dos meses y medio hasta que se incorporen otra vez". El año pasado, debido a la pandemia, hubo "un parón importante hasta que se inició la pretemporada", por lo que no se quiere "perder el ritmo", ya sea para que algunos futbolistas "jueguen en el Córdoba" o "donde se vaya cada uno".

"La afición está ilusionada con el filial"

No obstante, lo que afronta para este domingo es el choque ante los barrioqueños "con mucha ilusión". Crespo destacó que habían dejado claro que cogería al equipo "para un posible play off". El mismo "no se podrá disputar", aunque, en cualquier caso, "quería terminar con mi grupo", estipuló. Ese deseo se podrá cumplir al aplazarse el duelo debido a un caso positivo por covid-19 en los blanquiverdes. "Es el justo premio, finalizar todos juntos, los que empezamos, y esperemos que sea con una victoria para conseguir el campeonato en esta segunda fase", recalcó.

La decepción invadió a todos después de confirmarse, por parte de la RFAF, que no estarían en las eliminatorias de ascenso. "La ilusión era máxima para competir y disputar ese play off, era el premio que merecía el equipo después de tantos meses". Los primeros días fueron "complicados", pero lo que buscarán frente al bando gaditano será "despedirse ante la afición lo mejor que puedan". De ganar, sumarían 45 puntos y un coeficiente de 1,73, registros que superarían a los del CD Utrera -44 puntos y coeficiente de 1,69-.

El preparador nazarí reconoció que para la UD Los Barrios será una cita "complicada" al haber "entrenado menos días". Pese a ello, su vestuario "no se puede confiar" y deberá ir "desde el primer minuto" a por el triunfo. La afición, bajo su criterio, los arropará porque "están ilusionados con el filial".

El bloque de Juan Antonio Keko Rosano también posee "un equipo joven", pero "los resultados en esta segunda fase no fueron como quisieron". La seña de identidad de Crespo, la del "protagonismo" a lo largo del envite, es la mejor opción para "intentar ganar". Y si es "haciendo un buen fútbol para que la gente que esté se divierta, mejor".

Los defensores Juan Luna y Álex Meléndez, y el extremo Iván Navarro, no estarán en la conclusión de la temporada 2020-21 debido a sus respectivas lesiones de larga duración. Tampoco podrá formar dentro del centro del campo Diego García, expulsado en la contienda del pasado 1 de mayo en Rota.