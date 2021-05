La primera pregunta tras el descenso del Córdoba CF a la Segunda RFEF tiene que ver con la plantilla deportiva, con los jugadores que poseen contrato en vigor o no para la próxima temporada. También hay que recalcar dos conceptos importantes: primero, que tener contrato en vigor no significa, forzosamente, que al club blanquiverde le interese la continuidad del futbolista en cuestión, aunque sí es un síntoma de que ese jugador puede continuar. Segundo, que todo dependerá de los jefes deportivos (más bien en singular) que tenga la entidad cordobesista en la 21-22. Asimismo, también hay que tener en cuenta en el traumático descenso las fichas de esos contratos en vigor y la nueva categoría, que no existía antes. No sería extraño una renegociación de no pocos de los compromisos, sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel económico de algunos.

El primer concepto claro y que no admite dudas es el de futbolistas con contrato en vigor. Hasta una docena de jugadores mantienen su vínculo contractual con el Córdoba CF para la 21-22, algunos de ellos, incluso más allá. La lista de esos 12 profesionales de la primera plantilla empieza por Edu Frías y sigue con Manu Farrando, Bernardo Cruz, Berto Espeso, Djak Traoré, Mario Ortiz, Javi Flores, Nahuel Arroyo, Samu Delgado, Willy Ledesma, Momo Djetei y Alberto del Moral. Sin embargo, estos dos últimos tienen un asterisco en ese vínculo. La aparición de un club de superior categoría a la que milite el Córdoba CF, algo muy probable vistos sus rendimientos y la división en la que jugará el conjunto blanquiverde, obligarán a que los dirigentes cordobesistas se vean forzados a abrirles las puertas vía préstamo, como mínimo. Por lo tanto, la lista bien podría quedarse en solo 10 futbolistas para el inicio de este verano con vistas a la confección de la plantilla de la 21-22. También habría que realizar un ejercicio de prudencia sobre esta misma lista, ya que es obvio que desde El Arcángel se pretenderá negociar con algunos de ellos sobre sus contratos, ya que si algunas estaban fuera de mercado con el equipo blanquiverde en Segunda División B, aún más lo estarán con el descenso a Segunda RFEF.

Existen otros nueve jugadores que cumplen su vínculo contractual con el Córdoba CF y no parece que desde El Arcángel haya intención de sentarse con alguno de ellos para una renovación. Isaac Becerra, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Carlos Valverde, Thierry Moutinho y Piovaccari cumplen contrato, al igual que el cedido Darren Sidoel y también Álex Robles y Alberto Ródenas. Estos dos últimos incluyen en sus contratos una opción de prórroga unilateral por parte de la entidad blanquiverde, algo que en principio no se contempla. Finalmente, en este último grupo se encuentra Miguel de las Cuevas. El contrato del alicantino era toda una construcción jurídica en base a partidos jugados, rendimiento en las dos últimas temporadas e incluso partidos oficiales que se sumaban aun estando lesionado el futbolista. Por si hubiera pocas variables, también estas se asientan sobre una Liga teórica de 38 encuentros, por lo que una Liga tan excepcional como la pasada afectaba jurídicamente a la interpretación del documento. Según pudo saber este periódico, la opinión en la planta noble de El Arcángel es que la renovación por partidos jugados no se ha activado, por lo que Miguel de las Cuevas tiene cumplido su contrato. Como postdata, los más jóvenes. Los valores con menos años que han asomado la cabeza en el Córdoba CF esta temporada pueden seguir si así lo desea la entidad. Luismi, Julio Iglesias, Puga, Diego González, etcétera, son futbolistas con un contrato que permite al club su prolongación unilateral, por lo que en principio su continuidad o no solo obedecerá a decisiones puramente deportivas.