Las consecuencias del descenso del Córdoba CF a la Segunda RFEF llegarán en cascada, paulatinamente, aunque siempre bajo la supervisión y decisión final de Infinity, con cuyos dirigentes prevén tener los dirigentes blanquiverdes una cita telemática hoy martes. Muchos aspectos de la estructura del club serán tocados y el primero será el de la dirección deportiva, encabezada esta temporada por Miguel Valenzuela, y en la que estaban integrados Juan Gutiérrez Juanito, Rafa Sánchez y Raúl Cámara. Solo este último tiene intención de continuar pese a lo acontecido en El Arcángel en la 20-21, mientras que los otros tres están más fuera que dentro a falta de las decisiones finales.

A estas decisiones no estará atado Rafa Sánchez. El secretario técnico cordobés ya tenía decidido su futuro antes del desenlace final de temporada y firmado su finiquito. De hecho, ya durante la semana pasada se despidió de varios empleados del club y tiene comprometido su futuro durante las próximas temporadas con un club que actualmente milita en Segunda División A y pelea por no caer a la Primera RFEF.

Miguel Valenzuela y Juanito tampoco parecen tener su futuro en el Córdoba CF, sobre todo el segundo. Hace ya bastantes semanas que el que fuera internacional con la selección absoluta tenía decidido no continuar en caso de descenso a Segunda RFEF y, de hecho, mantenía serias dudas sobre su continuidad aunque el conjunto blanquiverde se mantuviese en Primera RFEF. A falta de las últimas reuniones y, sobre todo, de la decisión final de Infinity, tampoco Miguel Valenzuela tiene visos de continuar en El Arcángel y seguir encabezando una dirección deportiva que tuvo un pecado, aunque original. Teniendo serias dudas sobre el rendimiento de las fichas de más peso en el vestuario, el pasado verano, el club planteó a los inversores varias alternativas de presupuesto. Una de ellas contemplaba la negociación y rescisión de varios contratos, con el lógico coste económico, que no era pequeño. Finalmente, tras la decisión de los inversores de mantener dichos contratos asumieron la misma y afrontaron la temporada con no pocas dudas sobre el rendimiento de varios integrantes del vestuario. Las dudas, finalmente, se tradujeron en realidades, el Córdoba CF sufrió un descenso traumático y, con él, se lleva por delante la dirección deportiva conformada hace apenas 16 meses.

No en vano, el propio consejero delegado del Córdoba CF, desveló hace pocas semanas que, hace meses, tanto Valenzuela como Juanito presentaron su dimisión ante el desenlace final de la primera fase de la Liga 20-21 y que el extremeño no se la aceptó a ninguno. No deja de ser llamativo que el pasado domingo, una vez finalizado el encuentro de los blanquiverdes contra el Cádiz B y consumado el descenso, ambos fueran de los primeros en salir de las instalaciones de El Arcángel con las lógicas caras de contrariedad, fruto de una temporada para olvidar.

Las tres primeras candidaturas

En vista de lo que se avecina en el organigrama deportivo, el club blanquiverde ya ha contactado con al menos tres opciones en las últimas semanas, según pudo saber este periódico. Una de ellas se encuentra en la actualidad trabajando en un equipo clasificado para el playoff de ascenso a Segunda División A después de una campaña brillante. Otra, se trata de una persona con pasado bastante reciente en la entidad blanquiverde -con la que hubo una cita hace apenas unas días- y, la última, se trata de un director deportivo cuyo equipo no ha cumplido el objetivo de pelear por el ascenso a Segunda A, pero sí que estará en Primera RFEF la próxima campaña, por lo que podría continuar en su club actual. En cualquier caso son tres de las opciones, todas abiertas, de cara al futuro a corto plazo, pero no las únicas. La desgracia del Córdoba CF se traduce en no poco tiempo para trabajar. El fin de la Liga un 9 de mayo permite cierto margen -no excesivo- para recomponer el organigrama deportivo del Córdoba CF que será completamente diferente para la 21-22, campaña en la que militará en la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español. Desde hoy, con la cita con Infinity, debe dar el primer paso.