Sin fuerzas, consciente -él mucho más que otros- de la magnitud del fracaso del Córdoba CF, Javi Flores dio la cara en la sala de prensa. Unos minutos antes lo hizo en el mismo césped, dirigiéndose a la zona del fondo en la que los hinchas expresaban su enojo y su dolor por una campaña absolutamente desastrosa, que mete a la entidad en un túnel oscuro.

"Entiendo perfectamente su enfado, sé que tienen razón y se lo he dicho así", indicó el de Fátima, quien expresó que los jugadores "también estamos muy jodidos" porque "es nuestro trabajo y nuestras familias viven de esto", por lo que "cuando las cosas van mal" te afecta. "El que no lo quiera ver tiene un problema", apostilló.

Flores desveló que los cordobesistas le hablaron "en términos respetuosos en líneas generales" y les dio "las gracias por ello", insistiendo en que la dureza de la situación les dejó a todos paralizados. "No me veo con fuerzas para decir nada más a nadie, porque no hemos estado a la altura ni hemos dado el paso frente cuando había que darlo", expresó el veterano jugador, quien admite que el Córdoba "se ha hundido un poco más en el pozo y esa es la realidad, otra cosa sería mentir".

"No voy a salir corriendo"

Flores eludió pronunciarse por los cambios que se prevén en el club, pero sí afirmó que tiene un año de contrato y está "para lo que haga falta". "No voy a salir corriendo, eso es evidente, y si ellos quieren que siga pues lo voy a hacer", indicó, subrayando que habla por él "y no por el resto de compañeros".

Sobre las razones que han llevado al Córdoba a no dar respuesta a las exigencias del campeonato, Javi Flores se mostró apesadumbrado. "No sabría que decir. Si lo supiera, hubiéramos intentado poner pie en pared, pero la realidad clara es que no estuvimos a la altura".

Eludió pronunciarse por el papel de los directores deportivos del club, Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez, que se marcharon del estadio sin realizar ningún tipo de declaración. "Ellos no suelen hablar después de los partidos y también creerán que no era el momento", deslizó, apuntando que "en este caso yo, que soy el representante de los jugadores, estoy aquí: si algo tenemos en este grupo es que no nos hemos escondido nunca, no le dimos la espalda a la realidad". "Con tantos altibajos e irregularidad es muy difícil que las cosas vayan bien", dijo.

Dejó claro que no está "decepcionado con ningún compañero", aunque sí mostró su pesar por que el grupo "no haya sabido llevar a los partidos lo que hacíamos en los entrenamientos". "Quizá nos faltó personalidad para demostrar más en el campo", dijo, por lo que "no podemos darnos una buena nota después de todo lo que ha pasado".

El capitán quiso despedirse dando "las gracias" a Germán Crespo, que sustituyó a Alfaro para las tres últimas jornadas de la fase. "Creo que en estos tres partidos se ha visto un equipo mucho más alegre en el campo, con balón y saliendo arriba", dijo Flores, exculpando al entrenador granadino del desenlace del curso. "Él no tiene ni un uno por ciento de parte de culpa de lo que ha ocurrido", señaló, antes de irse expresando un deseo: "A la gente no puedo decirle nada más que el año que viene, los que estemos aquí intentaremos devolver al club al sitio que se merece. Hoy es un día duro, pero mañana saldrá otra vez el sol. Volveremos".