El Córdoba CF consumó el drama este domingo y certificó su descenso a la Segunda RFEF tras una temporada penosa y, a pesar de ganar en el último encuentro al Cádiz B, de nada sirvió, porque el Sevilla Atlético también se impuso a la Balompédica Linense por 3-1.

Germán Crespo confió en la juventud para el encuentro más importante de la temporada y, también, de los últimos años. Conformó una banda derecha con Puga y Luismi Redondo, mientras que otros tres componentes del filial aguardaban en el banquillo.

Empezó bien el conjunto cordobesista su final ante el filial cadista. La banda izquierda mostraba la misma profundidad que en los últimos encuentros y antes del minuto tres ya generó un par de llegadas al área de Flere, una de ellas, con un disparo de Luismi Redondo, en el segundo palo, que rechazó con dificultades el portero cadista. Tras un claro aviso de Dragui, con un cabezazo tras saque de esquina que detuvo Edu Frías, el Córdoba volvió a la carga con un remate de cabeza de Luismi Redondo que atajó Juan Flere. El conjunto blanquiverde, aunque con algún momento irregular, no le perdió la cara al partido en ese primer acto.

Llegadas con tiro de Alberto del Moral, dos disparos de Javi Flores, otra aparición de Luismi Redondo y hasta alguna incorporación de Puga al ataque transmitían la sensación de que los de Crespo podían rondar el gol. Así creyó El Arcángel que llegaría el tanto en el minuto 37, tras un penalti de Monteverde que pocos en el estadio advirtieron, pero fue desperdiciado por De las Cuevas. El alicantino disparó al muñeco y Flere no se movió del centro del arco. Si embargo, segundos después, llegaría el gol cordobesista, tras una internada de Luismi Redondo con pase atrás que aprovechó De las Cuevas, resarciéndose así del error de la pena máximo y celebrándolo juntando las manos, pidiendo perdón por ese fallo que nadie recordaba.

Control blanquiverde

Los últimos minutos del primer acto fueron de control blanquiverde y cerraban un primer acto en el que el Cádiz B avisó con dos claras ocasiones -la referida de Dragui y otra, en el minuto 18, a disparo de Álex Martín tras el que se lució Edu Frías-, pero lo cierto es que el control del encuentro y el mayor número de llegadas correspondieron a los hombres de Germán Crespo, que cumplían así con su obligación, ganar en casa y esperar noticias desde Sevilla, que en ese momento no eran buenas.

Tras el descanso no mejorarían. El Córdoba CF mantuvo cierto control en el arranque de la segunda mitad ante un Cádiz que comenzaba su carrusel de cambios. No había grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos, apenas un disparo de Vázquez al lateral de la red (min. 50) y un gol de De las Cuevas en claro fuera de juego (min. 62). Nada hacía presagiar lo que se le venía encima al conjunto blanquiverde, que incluso coqueteó con la posibilidad de anotar el segundo gol. Sin embargo, el mazazo llegaría de la misma manera que en el resto de la temporada. Un balón aparentemente claro para Edu Frías, finalizaba en un esperpento en el que Kensly, que había entrado segundos antes al terreno de juego, empujaba el balón a la red cordobesista. Igualada que de nada servía al Córdoba CF que, además, unos minutos después veía cómo el Sevilla Atlético anotaba el segundo tanto a la Balompédica Linense.

Los últimos minutos fueron absolutamente intrascendentes. Los chavales cadistas solo querían que llegase el final y el Córdoba, conocedor del marcador en Sevilla, tocaba sin ninguna gana el balón entre gritos de los seguidores recriminando la temporada, la peor de los últimos casi 40 años. Una hecatombe anunciada desde hacía meses.

Ficha técnica:

2-Córdoba CF: Edu Frías, Carlos Puga, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Javi Flores, Luismi Redondo, De las Cuevas, Nahuel Arroyo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Núñez por Puga (66’), Moutinho por Nahuel (66’), Mario Ortiz por Javi Flores (82’), Diego Domínguez por Willy Ledesma (82’), Sidibé por Luismi Redondo (86’).

1-Cádiz B: Juan Flere, Álex Martín, Marc Baró, Saturday Keigo, Carrasco, Nieto, Monteverde, Dragui, Vázquez, Chapela y Bastida.

Entrenador: Alberto Cifuentes.

Cambios: Espínola por Marc Baró (46’), Jordi Tur por Bastida (50’), Diarrá por Carrasco (50’), Kensly por Nieto (66’), Boselli por Vázquez (75’).

Goles: 1-0 (40’) De las Cuevas. 1-1 (67’) Kensly. 2-1 (79’) Luismi Redondo.

Árbitro: Del Río Lozano (C. Extremeño).

Tarjetas: Javi Flores (12’), Saturday Keigo (30’), Monteverde (38’), Del Moral (71’), Xavi Molina (90’).

Campo: El Arcángel. Jornada 6 de la segunda fase de la Liga 20-21 en el Grupo 4D. 800 espectadores, límite de aforo establecido debido a la pandemia de coronavirus.