Después del entrenamiento del Córdoba CF de este miércoles, Miguel de las Cuevas compareció en sala de prensa para recordar la goleada del domingo, un partido que «era a vida o muerte, solo nos valía ganar», comentó. «El equipo salió enchufado desde que sabíamos que el Sevilla Atlético había empatado» en el choque de la matinal, explicó De las Cuevas, que reconoció que la Balompédica Linense tenía «el objetivo cumplido y creo que se notó quién se jugaba algo y quién no», de ahí que el Córdoba CF saliera «enchufadísimo, metimos rápido y eso da confianza, por lo que el equipo supo qué hacer en cada momento».

Al no jugarse nada la Balona se le preguntó a unos de los capitanes blanquiverdes que eso puede influir en el encuentro que han de disputar ante el Sevilla Atlético, en el que el Córdoba CF necesita que puntúe. De las Cuevas reconoció que «nosotros debemos ganar, que es lo que podemos controlar, ganar al Cádiz B y, después, que se den los resultados», de ahí que asegurara que «confiamos en la Balona, que saque un buen resultado en Sevilla, que empate o gane, pero sobre todo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo» para cumplir lo que ya dijo Germán Crespo, «sumar siete puntos en juego, quedan tres, ir a por ellos y luego esperar», explicó el mediapunta blanquiverde. Profundizando en el vital duelo del domingo, el jugador del Córdoba CF reconoció que «para nosotros es una final, debemos ganar, no pensamos en quién viene, solo en hacer nuestro juego, ser protagonistas y demostrar quién se juega algo», de ahí que apelara a que el conjunto cordobesista debe «superarle en intensidad, en juego, en experiencia y tenemos que ganar como sea».

De las Cuevas explicó también cómo llevaron sus compañeros los últimos días, previos a la goleada en La Línea. «Cada uno lo lleva como puede. Hay jugadores más tranquilos, otros más nerviosos, pero al final, cuando se inicia el partido, se olvida todo», aseguró el alicantino. «Lo que quieres hacer es tu trabajo, quieres ganar, pero sí pasas momentos de nerviosismo, porque era una jornada que, si no ganabas, estabas fuera y ganando tienes otra vida, que la tenemos que aprovechar y realmente la cosa salió bien el domingo», se felicitó.

«A nivel personal me encuentro muy bien, muy a gusto, con mucha confianza. Personalmente no quiero que se acabe esto, porque me pilla en mi mejor momento», reconoció De las Cuevas sobre su estado personal, en gracia tras anotar tres goles en los dos últimos encuentros. «Nos queda un partido, y hay que intentar a ver si puedo marcar un gol más, si juego el domingo», deseó. Sobre la llegada de Germán Crespo al banquillo, el mediapunta explicó que «se está viendo en los resultados, ahora somos un equipo que mira al ataque, más de posesión y eso, para mi estilo de juego, me viene muy bien».

"Ha sido un año complicado"

Sobre la temporada del Córdoba CF, De las Cuevas admitió que «ha sido un año complicado, todos sabemos que el objetivo era otro, que no se ha cumplido», por lo que ya solo queda llegar a Primera RFEF, una categoría «que a ver cómo queda, porque no sabemos cómo quedará esa nueva categoría. Cuando estás abajo, sufriendo y peleando» durante toda una temporada «el equipo se merece un poco de alegría, de terminar el trabajo, no satisfecho al cien por cien, pero con el orgullo de no estar otro año en Segunda B».

En todo caso, De las Cuevas reconoció que para llegar a la Primera RFEF «la palabra ascenso no es la apropiada», aunque «es otra categoría. No es un ascenso, sino mantenerse en la categoría, pero una ategoría nueva que no sabemos cómo va a funcionar», por lo que «después de cómo se ha dado el año, estaría bien estar ahí».

De las Cuevas admitió que «para nosotros ha sido un palo gordo no estar en la fase por el ascenso» a Segunda División, pero «ya no se puede hacer nada, ganar el domingo y al menos estar en esa categoría Pro el año que viene, que es lo menos que nos merecemos», aseguró, después de un año en el que «los más perjudicados fuimos nosotros» porque «incluso equipos de Tercera que no llegaron a jugar fase de ascenso, ascendieron y ahora esos equipos están peleando para jugar en Segunda», criticó, tras una Liga «muy corta» en la que «los formatos no están bien explicados».

Para colmo, el Córdoba CF ha estado lastrado por los contratiempos físicos, un equipo en el que no pocos de sus componentes han hecho una visita a la enfermería o varias. De las Cuevas aseguró que después de 15 años jugando como profesional «nunca había tenido tantas lesiones musculares», pero recordó que tampoco hubo en estos estos años «tanto parón como con el confinamiento, así de raíz. Compañeros de Primera o de Segunda se han lesionado muscularmente más que nunca», explicó, «no sabemos por qué» y apeló a que habrá seguramente algún estudio en el futuro. «Después de tantos años compitiendo al máximo nivel y parar siete u ocho meses y sin saber en qué vas a competir, afecta», justificó, de ahí que ahora le dé «pena que se termine la temporada, porque creo que estoy en mi mejor momento».

Finalmente, el capitán blanquiverde habló del entrenador y de la plantilla. Sobre esta última defendió que es «buena, hay buenos jugadores», pero que tuvo «el hándicap de las lesiones en gente importante y, al final, no podemos controlarlo», mientras que de Germán Crespo comentó que «cada uno tiene su librillo, su forma de entender el juego. Pablo -Alfaro- tenía unas ideas, Germán tiene otras y, al final, cuando los resultados no se dan el perjudicado es el míster. Estábamos felices con Pablo, pero no nos llegó y Germán tiene todo nuestro apoyo y toda la fuerza del grupo, estamos con él hasta el final», aseguró.

Asimismo, lamentó que «la temporada se ha dado como se ha dado, no podemos poner excusa», por lo que solo queda «intentar arreglarla de alguna forma ganando el domingo y que la Balona haga un buen resultado en Sevilla».