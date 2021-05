Existen nueve variables que se pueden dar el próximo domingo y solo dos favorecen al Córdoba CF. Es decir, el conjunto blanquiverde tiene el 22,22% de opciones de jugar en Primera RFEF la próxima temporada, mientras que el Sevilla Atlético posee el 77,78% de oportunidades de jugar él en la tercera categoría del fútbol español.

El Córdoba CF «solo» tiene dos premisas. La primera depende de él y es ineludible: debe ganar al Cádiz B, que el domingo perdió en su Ciudad Deportiva con el Real Murcia por 0-1. Ambos nada tienen que hacer ya, por lo que el conjunto blanquiverde ha de imponerse al filial cadista en El Arcángel. El resto de partidos se jugarán a la misma hora, a partir de las 12.00 horas.

La otra premisa que ha de darse es que el Sevilla Atlético no gane a la Balompédica Linense. Al Córdoba CF le vale con el empate entre sevillistas y balonos, que tendrán una oportunidad, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, para lavar la imagen ofrecida ante los blanquiverdes en el Municipal linense y, asimismo, garantizarse finalizar esta segunda fase como líderes del Grupo 4D.

La «locura» del Tamaraceite

Puestos a soñar, también el Tamaraceite tiene una opción, aunque minúscula. Los canarios deben aspirar a que el Sevilla Atlético pierda o empate ante la Balompédica Linense y que al Córdoba CF le ocurra lo mismo, es decir, que no gane al Cádiz B. En caso de que ambos pierdan y el Tamaraceite gane en Murcia, se clasificaría él para la Primera RFEF la próxima temporada. En caso de que el Sevilla Atlético empate con la Balona, el Córdoba CF empate o pierda y el Tamaraceite gane, se produciría un empate entre sevillistas y canarios a 36 puntos. El golaverage particular no rompería la igualada, ya que el Tamaraceite empató a cero goles el duelo en Sevilla y el filial sevillista también empató, el pasado domingo, en el Juan Guedes, por lo que habría que ir al golaverage general. En ese caso, el Tamaraceite debería ganar por al menos cinco goles de diferencia en Murcia, o sea, repetir la goleada realizada por el Córdoba CF en La Línea, el pasado domingo.