La enfermería del Córdoba CF vuelve a tener trabajo, aunque no con los problemas que ha sufrido a lo largo de la temporada. El primer nombre propio es el de Samu Delgado. La pasada semana, el manchego se retiraba del entrenamiento en la Ciudad Deportiva con evidentes gestos de preocupación, ya que sospechaba que había recaído de la lesión que sufrió el 5 de enero, durante el encuentro de Copa ante el Getafe.

Sin embargo, las pruebas médicas a las que ha sido sometido desvelan que el extremo blanquiverde sufre una microrrotura de grado 1 en el semitendinoso, por lo que el plazo previsto para su completa recuperación será de unas tres semanas. Es decir, que a finales del mes de mayo Samu Delgado estará en condiciones óptimas si no aparece un nuevo contratiempo.

El que sí tiene complicado llegar al encuentro del próximo domingo, ante el Cádiz B en El Arcángel (12.00 horas) es Moussa Sidibé. El africano quedó fuera de la lista de convocados para el encuentro en La Línea, el pasado domingo. Al parecer, Sidibé sufre un problema en el sóleo, por lo que las precauciones han de ser máximas. A pesar de que el futbolista quiere llegar al choque, todo señala que no lo hará o, si lo hace, será asumiendo algún riesgo, algo que no se aconseja, lógicamente.

Otro jugador que ha necesitado asistencia es Álex Robles, aunque en este caso no hay ningún tipo de urgencia, ya que el lateral derecho blanquiverde vio la quinta amarilla en el Municipal de La Línea y no podrá participar en el choque contra el filial cadista. El de Pizarra tiene, en cualquier caso, una pequeña sobercarga, algo que no le impediría jugar el próximo domingo, pero su impedimento es sancionador y no físico.

Finalmente, Alberto del Moral y Carlos Puga. El de Villacañas se mantiene entre algodones y, salvo contratiempo, estará completamente disponible para Germán Creso, el próximo domingo. De hecho, el granadino decidió retirarlo del terreno de juego este domingo precisamente por lo amplio del marcador y conocedor de que Del Moral se encontraba aún algo renqueante de su problema en el tobillo. Nada, en cualquier caso, que le impida jugar ante el filial cadista.

Por su parte, con Carlos Puga las previsiones son optimistas. Lo más probable es que a base de tratamiento específico a lo largo de la semana el jugador del filial esté a disposición de Crespo para el choque contra los cadistas.

Por lo tanto, salvo con Moussa Sidibé, las previsiones médicas para el duelo en El Arcángel del próximo domingo son optimistas y salvo por la sanción a Álex Robles, lo más probable es que Germán Crespo tenga al resto de jugadores del Córdoba CF disponibles.