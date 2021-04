Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, declaró este miércoles que el de Infinity en la entidad blanquiverde «es un proyecto de muchos años» y que el mismo no depende de la categoría en la que milite el conjunto blanquiverde. De hecho, González Calvo reiteró que «hemos fracasado» en esta temporada, por lo que «intentaremos junto a los propietarios» que dicho proyecto tenga que «adaptarse a las circunstancias de la división» en la que milite el Córdoba CF: «No nos vamos a ir a ningún sitio», reiteró el mandatario.

Asimismo, el consejero delegado de la entidad blanquiverde recalcó el «esfuerzo económico, bastante grande» realizado por los inversores, ya que «los ingresos han sido solo de 650.000 euros por abonados y dos millones por contratos publicitarios y patrocinios, el resto, lo han aportado los propietarios» ya que «no hay más ingresos».

En el apartado de gastos, González Calvo informó de que «la primera plantilla, cuerpo técnico y desplazamientos suponen 3,8 millones de euros», mientras que el filial ha costado en esta temporada 625.000 euros, de ahí que subrayara que «los abonos apenas cubren el coste de la plantilla de Tercera». Además, también especificó que el cuerpo técnico de la primera plantilla «es lo que menos ha costado».

A pesar de todo, el dirigente blanquiverde se mostró dispuesto a «poner este club lo antes posible donde merece. Las prisas son malas consejeras y hemos fallado, lo reconozco, pero no por eso hay que cambiarlo todo». El extremeño explicó que «las áreas necesitan de un periodo de adaptación y consolidación, habrá que adaptarse» en caso de descender de categoría «y el resto, complementar con las necesidades del primer equipo y con lo que los propietarios nos puedan aportar, como hasta ahora».

"Veníamos de una situación más difícil que la actual"

Pese a que ya calificó la temporada como «fracaso», el consejero delegado del Córdoba CF declaró que no ha pensado «en dimitir. Apenas hemos salido del puerto, ni hemos salido en realidad», aunque recordó que «por encima hay otros responsables, están los propietarios, que son los que decidirán». En cualquier caso, aseguró que tiene «fuerza, tanto yo como el consejo para continuar con más ilusión que nunca», a pesar de la situación que vive la entidad, aunque también recordó que el club venía «de una situación más complicada y difícil que la actual. Nos adaptaremos a las circunstancias. Cuando entramos era más difícil, no había nada y aceptamos el reto», por lo que «no me bajaré del barco», señaló el dirigente blanquiverde.

Reiteró González Calvo que está «sujeto a lo que diga el propietario y aceptarlo», porque «en los momentos difíciles se encuentran a las personas y a los profesionales. VAmos a seguir al fente de esto, a terminarlo y, después, que decida la propiedad».

En el plano deportivo, González Calvo aseguró sentirse «decepcionado» con el plantel y que se lo ha dicho, individual y colectivamente, «a cada uno de los jugadores. He podido sentarme con ellos y así se lo he dicho, claro que estoy decepcionado. Cuando llegaron al Córdoba CF eran gente que merecían jugar en el Córdoba CF. Para mí es una decepción importante, ellos creo que están decepcionados con ellos mismos», valoró el dirigente, que explicó que lo que más le dolió el domingo fue «ver a personas que intentaron sacar todo lo que tenían dentro y a pesar de eso, no lo consiguieron».

"No soy persona de hacer cambios"

Las declaraciones de González Calvo se produjeron tras la presentación oficial de Germán Crespo como entrenador de la primera plantilla del Córdoba CF y el dirigente aseguró que «aunque parezca mentira, y lo pienso así, no soy una persona de hacer cambios, aunque lleve cuatro entrenadores desde que llegué». El consejero delegado de la entidad blanquiverde consderó que «Pablo Alfaro era la persona que nos podía sacar de esto. Y lo considero desde el primer día que lo trajimos, un entrenador de primer nivel de Segunda B, y viendo su trabajo diario» tras el que estaba convencido de que «podría sacarnos de esto». Sin embargo, cambió de opinión «después de ver el domingo, tras la semana que pasamos anteriormente, con reuniones con jugadores, individuales, en grupo, y ver un partido en el que eres mejor y dar la vida por sacar adelante, ves que ni haciendo eso éramos capaces de ganar». Por lo tanto, González Calvo habló con la dirección deportiva y «propuse que había hacer un cambio, en este caso, con alguien de la casa, que conoce el club, la idiosincrasia de la entidad y todos están dispuestos a ayudar al equipo. No pensaba en contratar gente de fuera porque creo que lo tenemos que sacar entre la gente de aquí. Cuando vi que el equipo no ganaba ni siquiera jugando bien y creando más ocasiones que el contrario», hizo decidirse al consejero delegado por la convenencia, a su juicio, de dar un nuevo cambio al banquillo del Córdoba CF.

Finalmente, el consejero delegado del Córdoba CF desveló que Germán Crespo entrenará a la primera plantilla tras «una cesión de derechos para que pueda volver a disputar el playoff con el filial, que tanto merece disputar. No hemos hablado de años, prórrogas, ni nada. Ya habrá tiempo de hablar sobre eso», comentó.