No, matemáticamente, el Córdoba CF no ha descendido, aunque sí que es cierto que necesita algo más que un milagro para evitar la caída a Segunda RFEF y disputar la Primera RFEF la próxima temporada. El milagro al que tiene acostumbrados el conjunto cordobesista a sus seguidores de manera cíclica lo tiene esta temporada ´mas lejos que nunca, aunque aún podría ocurrir si se dan una serie de resultados que, vista la igualdad y la particularidad de esta temporada 20-21 -debido al peculiar sistema de competición- no sería descartable. Que el Córdoba CF tiene al menos un pie en la cuarta categoría del fútbol español es un hecho, pero no es menos cierto que los números aún le dan para obrar uno de esos finales fuera de guión que en otras temporadas ha firmado el inquilino de El Arcángel.

Todo pasa, obviamente, por hacer pleno y lograr tres victorias en las tres jornadas que restan: el próximo domingo, a las 12.00 horas, en El Arcángel ante el Tamaraceite, ganar también en el Municipal de La Línea a la Balona en la jornada cinco y finalizar la Liga, del 8 o 9 de mayo, de nuevo en El Arcángel, ganando al Cádiz B. De esa manera, los actuales 30 puntos se convertirían en 39, dos más que los que suma ahora mismo la Balompédica Linense y cinco más que el filial sevillista. Si los blanquiverdes lograran ese pleno obligarían a la Balona a ganar al menos uno de los otros dos partidos, ambos fuera de casa: en Murcia o en Sevilla. Sendos empates en las dos plazas igualaría a puntos a los cordobesistas por lo que habría que ir al golaverage particular y, en caso de igualdad, al golaverage general. Es decir, que si haciendo el pleno el Córdoba CF consiguiera ganar por más de un gol de diferencia en La Línea, forzaría a la Balona a sumar los tres puntos en el Enrique Roca de Murcia o en el Jesús Navas.

La otra vía pasa por superar al Sevilla Atlético, siempre desde la perspectiva de que los blanquiverdes están obligados a hacer pleno. En ese caso, los de Paco Gallardo estarían obligados a ganar al menos un encuentro y empatar los otros dos. Visitan al Tamaraceite y reciben en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros al Cádiz B (el próximo domingo) y a la Balona (ante la que cierran la temporada). Si sumaran cinco puntos igualarían en puntaje al Córdoba CF, que tiene perdido el golaverage con el filial sevillista. Así, si el Sevilla Atlético reparte resultados, una victoria, un empate y una derrota, sumarían 38 puntos, uno menos de lo que obtendría el Córdoba CF en caso de hacer pleno.

Pero quizás lo más milagroso de todas las cábalas no sean esos hipotéticos resultados de la Balompédica Linense y el Sevilla Atlético que favorecerían los intereses blanquiverdes, sino la necesidad del Córdoba CF de hacer pleno. Ganar dos partidos seguidos en El Arcángel -la próxima jornada ante el Tamaraceite y dos jornadas después ante el Cádiz B- suena realmente complicado cuando los cordobesistas llevan esta temporada unos pírricos 12 puntos sumados de 30 en juego, a lo que se añade su desastrosa serie ante los filiales. Con cuatro se ha cruzado esta campaña, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Recreativo Granada y Cádiz B, con un balance hasta ahora de tres empates y cuatro derrotas, lo que supone sumar tres puntos sobre 21 posibles.

Mirando el propio rendimiento del Córdoba CF está claro que el conjunto blanquiverde necesita algo más que un milagro para evitar el descenso a la Segunda RFEF esta temporada.